https://ria.ru/20230905/energetika-1894183252.html

"А могли бы раздать пенсионерам": куда уйдут 25 миллиардов

"А могли бы раздать пенсионерам": куда уйдут 25 миллиардов - РИА Новости, 05.09.2023

"А могли бы раздать пенсионерам": куда уйдут 25 миллиардов

Компания "Россети" приступила к реализации, по сути, уникального проекта. В Республике Тыва начато строительство 300-километровой высоковольтной линии... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T08:00

2023-09-05T08:00

2023-09-05T08:00

аналитика

экономика

республика тыва

кызыл

москва

федеральное агентство по недропользованию (роснедра)

россети

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Компания "Россети" приступила к реализации, по сути, уникального проекта. В Республике Тыва начато строительство 300-километровой высоковольтной линии электропередачи Туран — Туманная, главной задачей которой будет энергоснабжение возводимого здесь же горно-обогатительного комбината "Ак-Суг".Богатейшее месторождение медно-молибденовых руд было открыто еще в начале 50-х советскими геологами. Богатейшие залежи, оцениваемые в 3,5 тысячи тонн меди и 79 тысяч тонн молибдена, к чему следует добавить еще 80 тонн золота, обнаружились на южных склонах Соругского хребта, входящего в структуру волшебно красивых Саян. В середине 2020 года центральная комиссия "Роснедр" выдала компании-недропользователю соответствующую лицензию, и год спустя в доселе безлюдных местах закипела стройка комбината. Предприятие ни много ни мало должно стать системообразующим для всей республики и не только перерабатывать по 24 миллиона тонн руды в год, выдавая по полмиллиона тонн медно-молибденового концентрата, но и дать работу более чем двум тысячам местных жителей, — и это только непосредственно на месте, без учета смежных направлений. Но Тыва — республика большая, а природа поместила все эти богатства на удалении 250 километров на северо-восток от Кызыла, в труднодоступных предгорьях Восточных Саян. Для понимания: это расстояние от Москвы до Ярославля, только трасса пролегает по местам не самой приятной доступности.И вот здесь мы подходим к главной теме нашего сегодняшнего разговора.В обывательском сегменте российского общества неистребимо курсирует и активно подогревается различными недругами нашей страны постулат о том, что некая сферическая власть в вакууме постоянно крадет у конкретно взятого гражданина его часть природных богатств. По Сети гуляют сотни, если не тысячи всевозможных заметок, где доморощенные экономисты любят подсчитывать, сколько каждому из них причитается от объема запасов российской нефти, газа, угля, золота и так далее. Недополученные в теории чемоданы денег вызывают в гражданах приступы острейшей зависти, коей они непременно делятся с окружающими, заражая их синдромом, который предельно точно описан в старом советском анекдоте про девочку с тазиком пельменей, что на любые попытки увеличить количество еды обиженно спрашивала: "Сколько же тогда вы себе положили?"Попробуем разобраться, какие же финансовые и, главное, трудовые затраты требуются, чтобы только запустить в работу предприятие по добыче полезных ископаемых, не говоря уже про самоокупаемость и получение прибыли. В данном случае возьмем только обеспечение энергией конкретного ГОКа "Ак-Суг".Итак, на сильно пересеченной местности требуется построить двухцепную ЛЭП напряжением 220 киловольт протяженностью 312 километров. Для начала нужно провести горно-подготовительные работы, то есть по всему маршруту вырубить деревья, по возможности провести планирование поверхности бульдозерами. Сквозь долины, распадки и горы проложить проезды для подвоза материалов и опорных конструкций, через реки навести понтонные переправы, а через болота перекинуть лежневые дороги. По этим путям и гатям энергетики должны протащить, а затем установить полторы тысячи решетчатых конструкций, да не простых, а специально усиленных, чтобы выдерживать сильнейшие ветры и вероятные подземные толчки, так как часть трассы пройдет на высотах около двух тысяч метров над уровнем моря.Тыва граничит с Монголий и имеет в анамнезе аналогичный резко континентальный климат, где столбик термометра запросто курсирует между отметками плюс 40 градусов летом и минус 50 зимой. Чтобы опоры прослужили не одно десятилетие, их обрабатывают методом горячего цинкования, что, естественно, повышает цифры в расходной части проекта. Чтобы ЛЭП Туран — Туманный не вышла из строя в результате удара молнии, по всей протяженности магистрали нужно проложить грозозащитный трос, а чтобы горняки не чувствовали себя брошенными, к нему добавят оптоволоконный кабель с максимально широкой полосой пропускания.Итого лишь на строительство энергомагистрали (без учета затрат на возведение собственно комбината) требуется 25 миллиардов рублей. Опять же, для сравнения: весь бюджет Республики Тыва на текущий год едва превышает 55 миллиардов. Поскольку государство владеет почти 90 процентами акций "Россетей", логично предположить, что львиную долю ассигнований на строительство составят бюджетные отчисления. То есть государству нужно изыскать громадные деньги, фактически за свой счет реализовать сложный технический проект, чтобы в некой перспективе начать получать от него дивиденды в виде налоговых поступлений.Но подобные проекты реализовывались в прошлом, осуществляются они и сегодня. Потому что подобные масштабные стройки — это мультипликаторы, которые дают тысячи рабочих мест, расширяют сети дорог и зоны покрытия связью, позволяют обживать дальние уголки нашей громадной страны, когда-нибудь потом наполнят бюджет деньгами, а уже сейчас наполняют людей уверенностью в завтрашнем дне. Что будет работа, новая трасса в райцентр, новый спорткомплекс "Горняк" или "Энергетик", а в деревне впервые за 30 лет достроят наконец фельдшерский пункт.Социальная функция государства заключается в защите граждан, их базовых прав, что выражается в доступности медицины и образования, а также в наличии постоянного источника доходов, то есть работы, что кормит семью, а вовсе не в том, чтобы совать в карман каждому сидящему на диване пачки банкнот.

https://realty.ria.ru/20230704/podstantsiya-1882162646.html

https://ria.ru/20230830/nauka-1892969527.html

https://ria.ru/20220912/sotspodderzhka-1816307590.html

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

аналитика, экономика, республика тыва, кызыл, москва, федеральное агентство по недропользованию (роснедра), россети