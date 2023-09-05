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В Техасе машина въехала в ресторан, пострадали более 20 человек
В Техасе машина въехала в ресторан, пострадали более 20 человек - РИА Новости, 05.09.2023
В Техасе машина въехала в ресторан, пострадали более 20 человек
По меньшей мере 23 человека получили ранения различной степени тяжести после того, как автомобиль въехал в ресторан быстрого питания Denny's в американском... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T00:35
2023-09-05T00:35
2023-09-05T00:36
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ВАШИНГТОН, 5 сен – РИА Новости. По меньшей мере 23 человека получили ранения различной степени тяжести после того, как автомобиль въехал в ресторан быстрого питания Denny's в американском штате Техас, передает телеканал ABC со ссылкой на местную полицию. Авария произошла в городе Розенберг в понедельник. Снимки, опубликованные телеканалом, свидетельствуют, что машина целиком въехала в здание ресторана, спровоцировав многочисленные разрушения. Полиция расследует причины произошедшего, и на данном этапе неясно, руководствовался водитель преступными мотивами или нет. Отмечается, что пострадавшие доставлены в близлежащие больницы. Виновник происшествия не пострадал.
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в мире, техас, сша
В Техасе машина въехала в ресторан, пострадали более 20 человек
ABC: в Техасе машина въехала в ресторан, пострадали по меньшей мере 23 человека
ВАШИНГТОН, 5 сен – РИА Новости.
По меньшей мере 23 человека получили ранения различной степени тяжести после того, как автомобиль въехал в ресторан быстрого питания Denny's в американском штате Техас, передает телеканал ABC
со ссылкой на местную полицию.
Авария произошла в городе Розенберг в понедельник. Снимки, опубликованные телеканалом, свидетельствуют, что машина целиком въехала в здание ресторана, спровоцировав многочисленные разрушения. Полиция расследует причины произошедшего, и на данном этапе неясно, руководствовался водитель преступными мотивами или нет.
Отмечается, что пострадавшие доставлены в близлежащие больницы. Виновник происшествия не пострадал.
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