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Украинские войска выпустили два кассетных снаряда по Донецку - РИА Новости, 05.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:04 05.09.2023 (обновлено: 19:11 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/donetsk-1894390776.html
Украинские войска выпустили два кассетных снаряда по Донецку
Украинские войска выпустили два кассетных снаряда по Донецку - РИА Новости, 05.09.2023
Украинские войска выпустили два кассетных снаряда по Донецку
Украинские войска в 18.50 выпустили еще два кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T19:04
2023-09-05T19:11
специальная военная операция на украине
сцкк
донецкая народная республика
донецк
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Украинские войска в 18.50 выпустили еще два кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.50 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщал, что мирная жительница пострадала в результате обстрела Петровского района города украинскими войсками.Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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сцкк, донецкая народная республика, донецк, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк)
Украинские войска выпустили два кассетных снаряда по Донецку

СЦКК: ВСУ выпустили два кассетных снаряда по Петровскому району Донецка

© AP Photo / Sven KaestnerКассетные боеприпасы
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© AP Photo / Sven Kaestner
Кассетные боеприпасы. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Украинские войска в 18.50 выпустили еще два кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.50 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщал, что мирная жительница пострадала в результате обстрела Петровского района города украинскими войсками.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСЦККДонецкая Народная РеспубликаДонецкАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
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