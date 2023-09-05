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Украинские войска выпустили два кассетных снаряда по Донецку
Украинские войска выпустили два кассетных снаряда по Донецку - РИА Новости, 05.09.2023
Украинские войска выпустили два кассетных снаряда по Донецку
Украинские войска в 18.50 выпустили еще два кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T19:04
2023-09-05T19:04
2023-09-05T19:11
специальная военная операция на украине
сцкк
донецкая народная республика
донецк
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Украинские войска в 18.50 выпустили еще два кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.50 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщал, что мирная жительница пострадала в результате обстрела Петровского района города украинскими войсками.Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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сцкк, донецкая народная республика, донецк, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк)
Украинские войска выпустили два кассетных снаряда по Донецку
СЦКК: ВСУ выпустили два кассетных снаряда по Петровскому району Донецка