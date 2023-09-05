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Мирная жительница Донецка получила ранение при обстреле ВСУ
Мирная жительница Донецка получила ранение при обстреле ВСУ - РИА Новости, 05.09.2023
Мирная жительница Донецка получила ранение при обстреле ВСУ
Мирная жительница пострадала в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр административного центра ДНР в Telegram-канале. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T12:39
2023-09-05T12:39
2023-09-05T12:39
происшествия
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр административного центра ДНР в Telegram-канале. "В результате обстрела Петровского района по улице Красногоровской получила ранение женщина 1959 года рождения", - написал Кулемзин. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, донецкая народная республика
Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика
Мирная жительница Донецка получила ранение при обстреле ВСУ
Кулемзин: пожилая женщина ранена при обстреле ВСУ Петровского района Донецка