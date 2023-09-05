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Мирная жительница Донецка получила ранение при обстреле ВСУ

Мирная жительница Донецка получила ранение при обстреле ВСУ - РИА Новости, 05.09.2023

Мирная жительница Донецка получила ранение при обстреле ВСУ

Мирная жительница пострадала в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр административного центра ДНР в Telegram-канале. РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T12:39

2023-09-05T12:39

2023-09-05T12:39

происшествия

донецк

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр административного центра ДНР в Telegram-канале. "В результате обстрела Петровского района по улице Красногоровской получила ранение женщина 1959 года рождения", - написал Кулемзин. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

донецк

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика