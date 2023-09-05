https://ria.ru/20230905/donetsk-1894236283.html

ВСУ выпустили восемь ракет из РСЗО по Донецку

ВСУ выпустили восемь ракет из РСЗО по Донецку - РИА Новости, 05.09.2023

ВСУ выпустили восемь ракет из РСЗО по Донецку

Украинские войска выпустили восемь ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщили во вторник в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T10:33

2023-09-05T10:33

2023-09-05T11:41

куйбышевский район

донецк

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 5 сен – РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщили во вторник в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:24 (совпадает с мск) - населенный пункт Семёновка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 8 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. Тип РСЗО не уточняется.Кроме того, в 10.20 и 10.28 украинские войска выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка.Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230905/donetsk-1894234175.html

куйбышевский район

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

куйбышевский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия