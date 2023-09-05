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ВСУ выпустили восемь ракет из РСЗО по Донецку - РИА Новости, 05.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:33 05.09.2023 (обновлено: 11:41 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/donetsk-1894236283.html
ВСУ выпустили восемь ракет из РСЗО по Донецку
ВСУ выпустили восемь ракет из РСЗО по Донецку - РИА Новости, 05.09.2023
ВСУ выпустили восемь ракет из РСЗО по Донецку
Украинские войска выпустили восемь ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщили во вторник в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T10:33
2023-09-05T11:41
куйбышевский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 5 сен – РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщили во вторник в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:24 (совпадает с мск) - населенный пункт Семёновка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 8 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. Тип РСЗО не уточняется.Кроме того, в 10.20 и 10.28 украинские войска выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка.Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230905/donetsk-1894234175.html
куйбышевский район
донецк
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куйбышевский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Куйбышевский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
ВСУ выпустили восемь ракет из РСЗО по Донецку

ВСУ выпустили восемь ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
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Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 сен – РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщили во вторник в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:24 (совпадает с мск) - населенный пункт Семёновка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 8 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. Тип РСЗО не уточняется.
Кроме того, в 10.20 и 10.28 украинские войска выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Осколок снаряда, найденный после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
Украинские войска выпустили по Донецку 22 снаряда натовского калибра
Вчера, 10:20
 
Специальная военная операция на УкраинеКуйбышевский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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