ВСУ выпустили восемь ракет из РСЗО по Донецку
ВСУ выпустили восемь ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка
Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 сен – РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщили во вторник в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:24 (совпадает с мск) - населенный пункт Семёновка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 8 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. Тип РСЗО не уточняется.
Кроме того, в 10.20 и 10.28 украинские войска выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.