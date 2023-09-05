https://ria.ru/20230905/donetsk-1894234175.html

Украинские войска выпустили по Донецку 22 снаряда натовского калибра

Украинские войска выпустили по Донецку 22 снаряда натовского калибра - РИА Новости, 05.09.2023

Украинские войска выпустили по Донецку 22 снаряда натовского калибра

Украинские войска обстреляли районы Донецка и поселок Гольмовский, выпустив 22 снаряда калибра 155 миллиметров и семь снарядов калибра 152 миллиметра, сообщили... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T10:20

2023-09-05T10:20

2023-09-05T10:20

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 5 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли районы Донецка и поселок Гольмовский, выпустив 22 снаряда калибра 155 миллиметров и семь снарядов калибра 152 миллиметра, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 7:55 (совпадает с мск) – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм… 8:00 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - рассказали в представительстве. По данным ведомства, за полтора часа с 8.30 было выпущено еще 16 таких же снарядов по Кировскому, Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка. Кроме того, в 7.20 и 7.30 украинские войска обстреляли Гольмовский, выпустив семь снарядов калибра 152 миллиметра. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230904/ukraina-1894181789.html

донецк

донецкая народная республика

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донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины