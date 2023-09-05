https://ria.ru/20230905/diagnoz-1894280232.html
Собянин: столичные врачи с помощью ИИ смогут ставить окончательный диагноз
Собянин: столичные врачи с помощью ИИ смогут ставить окончательный диагноз - РИА Новости, 05.09.2023
Собянин: столичные врачи с помощью ИИ смогут ставить окончательный диагноз
Московское здравоохранение в 2023 году переходит к этапу, когда врачам в постановке окончательного диагноза почти по 100 нозологиям будет помогать искусственный РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T13:19
2023-09-05T13:19
2023-09-05T13:19
сергей собянин
общество
москва
ии
искусственный интеллект
московский урбанистический форум 2023 (муф 2023)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878525477_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6f6d217b00d5e55c62b4ae3d32b635bc.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Московское здравоохранение в 2023 году переходит к этапу, когда врачам в постановке окончательного диагноза почти по 100 нозологиям будет помогать искусственный интеллект, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на открытии V Форума социальных инноваций регионов в рамках Московского урбанфорума в Гостином Дворе."Врачу подсказывает искусственный интеллект — предварительный диагноз, направления на обследования, на анализы. Это уже реальный помощник врача. В этом году мы переходим к следующему этапу, когда искусственный интеллект ставит не предварительный, а окончательный диагноз по 95 нозологиям на основе всех собранных данных по пациенту. Это прорыв, прорыв мирового уровня", - сказал Собянин.Он добавил, что в ближайшее время столичное здравоохранение сможет переходить и к проактивной постановке диагноза."В 2025 году мы считаем, что будем готовы переходить к проактивной постановке диагноза, когда ИИ на основе обработки данных медицинской карты будет сам проактивно говорить о том, что у пациента есть проблема и ставить предварительный диагноз, таким образом инициируя диспансеризацию, чтобы превентивно работать над профилактикой заболеваний", - пояснил Собянин.
https://ria.ru/20230818/chernyshenko-1890859620.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878525477_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_793356b2b066cdb325f0cd244e2ff87b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей собянин, общество, москва, ии, искусственный интеллект, московский урбанистический форум 2023 (муф 2023)
Сергей Собянин, Общество, Москва, ИИ, Искусственный интеллект, Московский урбанистический форум 2023 (МУФ 2023)
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.
Московское здравоохранение в 2023 году переходит к этапу, когда врачам в постановке окончательного диагноза почти по 100 нозологиям будет помогать искусственный интеллект, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на открытии V Форума социальных инноваций регионов в рамках Московского урбанфорума в Гостином Дворе
.
"Врачу подсказывает искусственный интеллект — предварительный диагноз, направления на обследования, на анализы. Это уже реальный помощник врача. В этом году мы переходим к следующему этапу, когда искусственный интеллект ставит не предварительный, а окончательный диагноз по 95 нозологиям на основе всех собранных данных по пациенту. Это прорыв, прорыв мирового уровня", - сказал Собянин.
Он добавил, что в ближайшее время столичное здравоохранение сможет переходить и к проактивной постановке диагноза.
"В 2025 году мы считаем, что будем готовы переходить к проактивной постановке диагноза, когда ИИ на основе обработки данных медицинской карты будет сам проактивно говорить о том, что у пациента есть проблема и ставить предварительный диагноз, таким образом инициируя диспансеризацию, чтобы превентивно работать над профилактикой заболеваний", - пояснил Собянин.
Правительство окажет поддержку шести научным центрам в сфере ИИ