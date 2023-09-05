https://ria.ru/20230905/diagnoz-1894280232.html

Собянин: столичные врачи с помощью ИИ смогут ставить окончательный диагноз

Собянин: столичные врачи с помощью ИИ смогут ставить окончательный диагноз - РИА Новости, 05.09.2023

Собянин: столичные врачи с помощью ИИ смогут ставить окончательный диагноз

Московское здравоохранение в 2023 году переходит к этапу, когда врачам в постановке окончательного диагноза почти по 100 нозологиям будет помогать искусственный РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T13:19

2023-09-05T13:19

2023-09-05T13:19

сергей собянин

общество

москва

ии

искусственный интеллект

московский урбанистический форум 2023 (муф 2023)

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Московское здравоохранение в 2023 году переходит к этапу, когда врачам в постановке окончательного диагноза почти по 100 нозологиям будет помогать искусственный интеллект, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на открытии V Форума социальных инноваций регионов в рамках Московского урбанфорума в Гостином Дворе."Врачу подсказывает искусственный интеллект — предварительный диагноз, направления на обследования, на анализы. Это уже реальный помощник врача. В этом году мы переходим к следующему этапу, когда искусственный интеллект ставит не предварительный, а окончательный диагноз по 95 нозологиям на основе всех собранных данных по пациенту. Это прорыв, прорыв мирового уровня", - сказал Собянин.Он добавил, что в ближайшее время столичное здравоохранение сможет переходить и к проактивной постановке диагноза."В 2025 году мы считаем, что будем готовы переходить к проактивной постановке диагноза, когда ИИ на основе обработки данных медицинской карты будет сам проактивно говорить о том, что у пациента есть проблема и ставить предварительный диагноз, таким образом инициируя диспансеризацию, чтобы превентивно работать над профилактикой заболеваний", - пояснил Собянин.

https://ria.ru/20230818/chernyshenko-1890859620.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

сергей собянин, общество, москва, ии, искусственный интеллект, московский урбанистический форум 2023 (муф 2023)