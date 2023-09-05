https://ria.ru/20230905/depressiya-1894414168.html

Около 15 миллионов россиян находятся в депрессии, показало исследование

Около 15 миллионов россиян находятся в депрессии, показало исследование - РИА Новости, 05.09.2023

Около 15 миллионов россиян находятся в депрессии, показало исследование

Порядка 15 миллионов человек в России находятся в состоянии глубокой депрессии, это практически 10% от всего населения, среди основных причин - длительная... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T22:25

2023-09-05T22:25

2023-09-05T22:25

россия

москва

светлана чупшева

агентство стратегических инициатив (аси)

общество

здоровье - общество

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Порядка 15 миллионов человек в России находятся в состоянии глубокой депрессии, это практически 10% от всего населения, среди основных причин - длительная болезнь, смерть близкого, одиночество, насилие в семье и крупный кредит, сообщает Агентство стратегических инициатив (АСИ) со ссылкой на соответствующее исследование. В рассчитанном на длительный период исследовании приняли участие около 40 тысяч человек. Его результаты во вторник на V Форуме социальных инноваций регионов в Москве представила гендиректор АСИ Светлана Чупшева. "В состоянии глубокой депрессии находятся почти 10% граждан – около 15 миллионов человек в стране. Среди самых массовых ситуаций – длительная тяжелая болезнь, смерть близкого человека и погашение крупного кредита", - говорится в сообщении. Также причиной глубокой депрессии, согласно исследованию, часто являются длительное одиночество и насилие в семье. С насилием в семье, как показало исследование, могут сталкиваться ежегодно до 700 тысяч граждан, причем единожды испытав на себе насилие, человек будет попадать в эту ситуацию регулярно. Исследование также показало высокую значимость для людей участия в волонтерской деятельности - если человек уже стал добровольцем, то он, скорее всего, еще вернется к этому занятию неоднократно в течение года. "Сегодня в современных условиях мы не можем принимать решения без верифицированных данных из разных источников. Мы провели большое исследование, изучив обратную связь людей по разным аспектам социальной сферы. Очень много людей сталкиваются с депрессией и одиночеством. Это сегодня глобальный вызов не только для нашей страны. И мы должны понимать, как социальная политика может ответить на этот вызов", - подчеркнула Чупшева. В АСИ отобрали более 50 жизненных ситуаций для дальнейшей работы в этом направлении, по каждой из которых сейчас "строятся гипотезы и подбираются решения". В ближайшее время агентство планирует запустить работу в регионах, предоставляя субъектам объективную картину по их территории, конкретные проблемы "здесь и сейчас", которые снижают качество жизни людей.

https://ria.ru/20230904/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

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россия, москва, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси), общество, здоровье - общество