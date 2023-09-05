https://ria.ru/20230905/brics-1894293193.html

Глава Минюста обсудил с коллегой из КНР создание арбитражного центра БРИКС

Глава Минюста обсудил с коллегой из КНР создание арбитражного центра БРИКС - РИА Новости, 05.09.2023

Глава Минюста обсудил с коллегой из КНР создание арбитражного центра БРИКС

Министр юстиции России Константин Чуйченко в Шанхае обсудил с главой минюста Китая концепцию создания Международного арбитражного центра БРИКС, сообщает... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T14:09

2023-09-05T14:09

2023-09-05T14:09

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китай

брикс

шос

константин чуйченко

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Министр юстиции России Константин Чуйченко в Шанхае обсудил с главой минюста Китая концепцию создания Международного арбитражного центра БРИКС, сообщает пресс-служба российского министерства. Пятого сентября в Шанхае открылось десятое совещание министров юстиций государств-членов ШОС. На его полях министр юстиции РФ Константин Чуйченко провел встречу с главой Минюста КНР Хэ Жун. "В ходе беседы стороны обсудили перспективы развития российско-китайского сотрудничества в правовой сфере, в частности вопросы регулирования деятельности некоммерческого сектора и концепции создания Международного арбитражного центра БРИКС. Кроме того, были затронуты вопросы противодействия санкционному давлению со стороны ряда западных стран", - говорится в сообщении. Кроме того, министры обсудили отдельные вопросы двустороннего взаимодействия, в том числе в сфере оказания международной правовой помощи; условились о проведении в ближайшей перспективе экспертных консультаций по совершенствованию процесса передачи лиц, осужденных к лишению свободы, в государства их гражданства. По итогам встречи была подписана программа сотрудничества между двумя ведомствами на ближайшие два года. Она включает в себя проведение ряда мероприятий, направленных на развитие двусторонних отношений в сферах адвокатуры, бесплатной юридической помощи, правового просвещения, судебно-экспертной деятельности, нотариата, правотворческой деятельности, а также ведения правовых информационных ресурсов.

https://ria.ru/20230829/briks-1892759981.html

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россия, шанхай, китай, брикс, шос, константин чуйченко, в мире