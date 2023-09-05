Рейтинг@Mail.ru
Путин и Эрдоган обсудили нападение БПЛА на корабли, охраняющие газопроводы - РИА Новости, 05.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:09 05.09.2023 (обновлено: 12:31 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/bpla-1894260196.html
Путин и Эрдоган обсудили нападение БПЛА на корабли, охраняющие газопроводы
Путин и Эрдоган обсудили нападение БПЛА на корабли, охраняющие газопроводы - РИА Новости, 05.09.2023
Путин и Эрдоган обсудили нападение БПЛА на корабли, охраняющие газопроводы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил слова Владимира Путина об атаках в районах российских газопроводов, заявив, что глава государства говорил о РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T12:09
2023-09-05T12:31
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
в мире
турция
голубой поток
турецкий поток
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894152726_0:89:3014:1785_1920x0_80_0_0_6eb612b9ac95ea5cf1a997af4aedaebf.jpg
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил слова Владимира Путина об атаках в районах российских газопроводов, заявив, что глава государства говорил о попытках атаковать российские военные корабли, охраняющие "Турецкий поток" и "Голубой поток"."Если вы еще раз их переслушаете или ознакомитесь с его (Путина – ред.) словами на сайте, вы увидите, что президент говорил о нападениях на те корабли наши, которые охраняют эти трубопроводы", - сказал Песков, отметив, что корабли каждый раз успешно отбивали попытки атак.После переговоров с лидером Турции Реджепом Эрдоганом 4 сентября Путин сообщал, что "предпринимаются попытки атак на "Турецкий поток" и на "Голубой поток", по которым поставляется газ в Турецкую Республику из России". По его словам, "наши корабли охраняют эти потоки, эти трубопроводные системы, а их постоянно атакуют, в том числе с помощью беспилотников, которые направляются на эти атаки из украинских черноморских портов".
https://ria.ru/20230317/mq-9-1858615819.html
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894152726_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_17008a5b902fd8c34f908411b6b2d3ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, реджеп тайип эрдоган, в мире, турция, голубой поток, турецкий поток, дмитрий песков
Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире, Турция, Голубой поток, Турецкий поток, Дмитрий Песков
Путин и Эрдоган обсудили нападение БПЛА на корабли, охраняющие газопроводы

Песков: Путин и Эрдоган обсудили атаки БПЛА на корабли, охраняющие газопроводы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи в Сочи
Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи в Сочи - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи в Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил слова Владимира Путина об атаках в районах российских газопроводов, заявив, что глава государства говорил о попытках атаковать российские военные корабли, охраняющие "Турецкий поток" и "Голубой поток".
"Если вы еще раз их переслушаете или ознакомитесь с его (Путина – ред.) словами на сайте, вы увидите, что президент говорил о нападениях на те корабли наши, которые охраняют эти трубопроводы", - сказал Песков, отметив, что корабли каждый раз успешно отбивали попытки атак.
После переговоров с лидером Турции Реджепом Эрдоганом 4 сентября Путин сообщал, что "предпринимаются попытки атак на "Турецкий поток" и на "Голубой поток", по которым поставляется газ в Турецкую Республику из России". По его словам, "наши корабли охраняют эти потоки, эти трубопроводные системы, а их постоянно атакуют, в том числе с помощью беспилотников, которые направляются на эти атаки из украинских черноморских портов".
Истребитель Су-27 ВКС РФ пролетает вблизи БПЛА MQ-9 Reaper ВС США в акватории Черного моря - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
Отставной генерал считает, что MQ-9 мог вести разведку "Турецкого потока"
17 марта, 15:07
 
Владимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганВ миреТурцияГолубой потокТурецкий потокДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала