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Путин и Эрдоган обсудили нападение БПЛА на корабли, охраняющие газопроводы
Путин и Эрдоган обсудили нападение БПЛА на корабли, охраняющие газопроводы - РИА Новости, 05.09.2023
Путин и Эрдоган обсудили нападение БПЛА на корабли, охраняющие газопроводы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил слова Владимира Путина об атаках в районах российских газопроводов, заявив, что глава государства говорил о РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T12:09
2023-09-05T12:09
2023-09-05T12:31
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
в мире
турция
голубой поток
турецкий поток
дмитрий песков
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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил слова Владимира Путина об атаках в районах российских газопроводов, заявив, что глава государства говорил о попытках атаковать российские военные корабли, охраняющие "Турецкий поток" и "Голубой поток"."Если вы еще раз их переслушаете или ознакомитесь с его (Путина – ред.) словами на сайте, вы увидите, что президент говорил о нападениях на те корабли наши, которые охраняют эти трубопроводы", - сказал Песков, отметив, что корабли каждый раз успешно отбивали попытки атак.После переговоров с лидером Турции Реджепом Эрдоганом 4 сентября Путин сообщал, что "предпринимаются попытки атак на "Турецкий поток" и на "Голубой поток", по которым поставляется газ в Турецкую Республику из России". По его словам, "наши корабли охраняют эти потоки, эти трубопроводные системы, а их постоянно атакуют, в том числе с помощью беспилотников, которые направляются на эти атаки из украинских черноморских портов".
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турция
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владимир путин, реджеп тайип эрдоган, в мире, турция, голубой поток, турецкий поток, дмитрий песков
Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире, Турция, Голубой поток, Турецкий поток, Дмитрий Песков
Путин и Эрдоган обсудили нападение БПЛА на корабли, охраняющие газопроводы
Песков: Путин и Эрдоган обсудили атаки БПЛА на корабли, охраняющие газопроводы