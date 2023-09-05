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Боррель поговорил с отправленным в отставку президентом Нигера - РИА Новости, 05.09.2023
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18:21 05.09.2023 (обновлено: 18:31 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/borrel-1894378722.html
Боррель поговорил с отправленным в отставку президентом Нигера
Боррель поговорил с отправленным в отставку президентом Нигера - РИА Новости, 05.09.2023
Боррель поговорил с отправленным в отставку президентом Нигера
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что поговорил во вторник с отправленным в отставку президентом Нигера Мохамедом Базумом и заверил его в... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T18:21
2023-09-05T18:31
нигер
евросоюз
франция
абуджа
жозеп боррель
мохамед базум
переворот в нигере — 2023
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что поговорил во вторник с отправленным в отставку президентом Нигера Мохамедом Базумом и заверил его в поддержке ЕС."Я сегодня вновь поговорил с президентом Мохамедом Базумом. Я вновь заверил его в полной поддержке ЕС и нашего желания увидеть продвижение усилий ЭКОВАС для восстановления конституционного порядка", - написал Боррель в соцсети X.Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти Базума и формировании Национального совета по защите отечества (CNSP). Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.Нигер является бывшей французской колонией, он оставался одним из последних союзников западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере и Чаде на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи и 1 тысяча французских военных.
https://ria.ru/20230905/afrika-1894380516.html
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нигер, евросоюз, франция, абуджа, жозеп боррель, мохамед базум, переворот в нигере — 2023
Нигер, Евросоюз, Франция, Абуджа, Жозеп Боррель, Мохамед Базум, Переворот в Нигере — 2023
Боррель поговорил с отправленным в отставку президентом Нигера

Боррель заверил отправленного в отставку президента Нигера в поддержке ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанк Жозеп Боррель
 Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Жозеп Боррель. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что поговорил во вторник с отправленным в отставку президентом Нигера Мохамедом Базумом и заверил его в поддержке ЕС.
"Я сегодня вновь поговорил с президентом Мохамедом Базумом. Я вновь заверил его в полной поддержке ЕС и нашего желания увидеть продвижение усилий ЭКОВАС для восстановления конституционного порядка", - написал Боррель в соцсети X.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти Базума и формировании Национального совета по защите отечества (CNSP). Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Нигер является бывшей французской колонией, он оставался одним из последних союзников западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере и Чаде на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи и 1 тысяча французских военных.
Габон - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
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Вчера, 18:23
 
НигерЕвросоюзФранцияАбуджаЖозеп БоррельМохамед БазумПереворот в Нигере — 2023
 
 
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