https://ria.ru/20230905/borrel-1894378722.html

Боррель поговорил с отправленным в отставку президентом Нигера

Боррель поговорил с отправленным в отставку президентом Нигера - РИА Новости, 05.09.2023

Боррель поговорил с отправленным в отставку президентом Нигера

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что поговорил во вторник с отправленным в отставку президентом Нигера Мохамедом Базумом и заверил его в... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T18:21

2023-09-05T18:21

2023-09-05T18:31

нигер

евросоюз

франция

абуджа

жозеп боррель

мохамед базум

переворот в нигере — 2023

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что поговорил во вторник с отправленным в отставку президентом Нигера Мохамедом Базумом и заверил его в поддержке ЕС."Я сегодня вновь поговорил с президентом Мохамедом Базумом. Я вновь заверил его в полной поддержке ЕС и нашего желания увидеть продвижение усилий ЭКОВАС для восстановления конституционного порядка", - написал Боррель в соцсети X.Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти Базума и формировании Национального совета по защите отечества (CNSP). Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.Нигер является бывшей французской колонией, он оставался одним из последних союзников западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере и Чаде на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи и 1 тысяча французских военных.

https://ria.ru/20230905/afrika-1894380516.html

нигер

франция

абуджа

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нигер, евросоюз, франция, абуджа, жозеп боррель, мохамед базум, переворот в нигере — 2023