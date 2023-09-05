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ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Запорожской области

ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 05.09.2023

ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Запорожской области

На запорожском направлении войска Украины за сутки потеряли около 170 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T15:19

2023-09-05T15:19

2023-09-05T15:31

специальная военная операция на украине

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запорожская область

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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. На запорожском направлении войска Украины за сутки потеряли около 170 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ.На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем за сутки отражены две атаки 47-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области."Уничтожено до 170 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три артиллерийские системы М777 и гаубица М119 производства США, самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze-2000 производства ФРГ, орудие FH-70 производства Великобритании, а также две гаубицы - Д-20 и Д-30. Кроме того, в районе города Орехов Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 46-й аэромобильной бригады ВСУ", - добавили в министерстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

россия, запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность, украина, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр