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ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Запорожской области
ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 05.09.2023
ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Запорожской области
На запорожском направлении войска Украины за сутки потеряли около 170 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T15:19
2023-09-05T15:19
2023-09-05T15:31
специальная военная операция на украине
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ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. На запорожском направлении войска Украины за сутки потеряли около 170 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ.На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем за сутки отражены две атаки 47-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области."Уничтожено до 170 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три артиллерийские системы М777 и гаубица М119 производства США, самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze-2000 производства ФРГ, орудие FH-70 производства Великобритании, а также две гаубицы - Д-20 и Д-30. Кроме того, в районе города Орехов Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 46-й аэромобильной бригады ВСУ", - добавили в министерстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Запорожской области
Минобороны: ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Орехова