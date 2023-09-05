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Российские войска уничтожили пункт управления БПЛА в районе Первомайского
Российские войска уничтожили пункт управления БПЛА в районе Первомайского - РИА Новости, 05.09.2023
Российские войска уничтожили пункт управления БПЛА в районе Первомайского
На донецком и запорожском направлениях войска Украины за сутки потеряли около 400 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T15:21
2023-09-05T15:21
2023-09-05T15:29
донецкая народная республика
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. На донецком и запорожском направлениях войска Украины за сутки потеряли около 400 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ."В районе населенного пункта Первомайское Донецкой народной республики уничтожен пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ", - сказали в ведомстве.
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донецкая народная республика
Донецкая Народная Республика, Специальная военная операция на Украине
Российские войска уничтожили пункт управления БПЛА в районе Первомайского
МО: российские войска уничтожили пункт управления БПЛА в районе Первомайского