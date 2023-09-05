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Российские войска уничтожили пункт управления БПЛА в районе Первомайского

Российские войска уничтожили пункт управления БПЛА в районе Первомайского - РИА Новости, 05.09.2023

Российские войска уничтожили пункт управления БПЛА в районе Первомайского

На донецком и запорожском направлениях войска Украины за сутки потеряли около 400 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T15:21

2023-09-05T15:21

2023-09-05T15:29

донецкая народная республика

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. На донецком и запорожском направлениях войска Украины за сутки потеряли около 400 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ."В районе населенного пункта Первомайское Донецкой народной республики уничтожен пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ", - сказали в ведомстве.

донецкая народная республика

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2023

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донецкая народная республика