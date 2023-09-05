https://ria.ru/20230905/bespilotniki-1894257309.html

Российская ПВО за месяц сбила более тысячи украинских беспилотников

Российская ПВО за месяц сбила более тысячи украинских беспилотников - РИА Новости, 05.09.2023

Российская ПВО за месяц сбила более тысячи украинских беспилотников

Российские средства ПВО за прошедший месяц сбили 159 реактивных снарядов HIMARS, свыше тысячи беспилотных летательных аппаратов, 13 крылатых ракет, сообщил... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T12:02

2023-09-05T12:02

2023-09-05T12:02

специальная военная операция на украине

безопасность

сергей шойгу

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО за прошедший месяц сбили 159 реактивных снарядов HIMARS, свыше тысячи беспилотных летательных аппаратов, 13 крылатых ракет, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу во вторник на селекторном совещании в Москве. "В результате грамотных действий наших боевых расчетов за прошедший месяц сбито 159 реактивных снарядов HIMARS, свыше тысячи беспилотных летательных аппаратов, 13 крылатых ракет", - сказал Шойгу. Он поблагодарил личный состав за боевой настрой и нацеленность на победу.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, сергей шойгу, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф