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Российская ПВО за месяц сбила более тысячи украинских беспилотников - РИА Новости, 05.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:02 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/bespilotniki-1894257309.html
Российская ПВО за месяц сбила более тысячи украинских беспилотников
Российская ПВО за месяц сбила более тысячи украинских беспилотников - РИА Новости, 05.09.2023
Российская ПВО за месяц сбила более тысячи украинских беспилотников
Российские средства ПВО за прошедший месяц сбили 159 реактивных снарядов HIMARS, свыше тысячи беспилотных летательных аппаратов, 13 крылатых ракет, сообщил... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T12:02
2023-09-05T12:02
специальная военная операция на украине
безопасность
сергей шойгу
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО за прошедший месяц сбили 159 реактивных снарядов HIMARS, свыше тысячи беспилотных летательных аппаратов, 13 крылатых ракет, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу во вторник на селекторном совещании в Москве. "В результате грамотных действий наших боевых расчетов за прошедший месяц сбито 159 реактивных снарядов HIMARS, свыше тысячи беспилотных летательных аппаратов, 13 крылатых ракет", - сказал Шойгу. Он поблагодарил личный состав за боевой настрой и нацеленность на победу.
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безопасность, сергей шойгу, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российская ПВО за месяц сбила более тысячи украинских беспилотников

Шойгу: ПВО за месяц сбила более тысячи украинских дронов

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий сопровождения возле зенитной артиллерийской установки ПВО
Военнослужащий сопровождения возле зенитной артиллерийской установки ПВО - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащий сопровождения возле зенитной артиллерийской установки ПВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО за прошедший месяц сбили 159 реактивных снарядов HIMARS, свыше тысячи беспилотных летательных аппаратов, 13 крылатых ракет, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу во вторник на селекторном совещании в Москве.
"В результате грамотных действий наших боевых расчетов за прошедший месяц сбито 159 реактивных снарядов HIMARS, свыше тысячи беспилотных летательных аппаратов, 13 крылатых ракет", - сказал Шойгу.
Он поблагодарил личный состав за боевой настрой и нацеленность на победу.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
4 сентября, 15:32
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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