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Российская ПВО за месяц сбила более тысячи украинских беспилотников
Российская ПВО за месяц сбила более тысячи украинских беспилотников - РИА Новости, 05.09.2023
Российская ПВО за месяц сбила более тысячи украинских беспилотников
Российские средства ПВО за прошедший месяц сбили 159 реактивных снарядов HIMARS, свыше тысячи беспилотных летательных аппаратов, 13 крылатых ракет, сообщил... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T12:02
2023-09-05T12:02
2023-09-05T12:02
специальная военная операция на украине
безопасность
сергей шойгу
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО за прошедший месяц сбили 159 реактивных снарядов HIMARS, свыше тысячи беспилотных летательных аппаратов, 13 крылатых ракет, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу во вторник на селекторном совещании в Москве. "В результате грамотных действий наших боевых расчетов за прошедший месяц сбито 159 реактивных снарядов HIMARS, свыше тысячи беспилотных летательных аппаратов, 13 крылатых ракет", - сказал Шойгу. Он поблагодарил личный состав за боевой настрой и нацеленность на победу.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, сергей шойгу, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российская ПВО за месяц сбила более тысячи украинских беспилотников
Шойгу: ПВО за месяц сбила более тысячи украинских дронов