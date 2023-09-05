https://ria.ru/20230905/bespilotnik-1894384552.html
В Белгородской области сбили беспилотник
В Белгородской области сбили беспилотник - РИА Новости, 05.09.2023
В Белгородской области сбили беспилотник
Пограничники уничтожили беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T18:33
2023-09-05T18:33
2023-09-05T18:55
белгородская область
происшествия
харьковская область
луганская народная республика
вячеслав гладков
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 5 сен — РИА Новости. Пограничники уничтожили беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Валуйском городском округе пограничным нарядом из стрелкового оружия сбит БПЛА с последующей детонацией", — написал глава региона.По предварительной информации, обошлось без жертв и разрушений.Валуйский городской округ граничит с Луганской Народной Республикой и Харьковской областью.Территория Белгородской области практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам с применением беспилотников. Там действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.Сегодня при при повторной атаке ВСУ на село Козинка погиб мирный житель. Гладков уточнил, что еще одну пострадавшую доставили в больницу с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями бедер. Повреждения получили более десяти домов, а также линия электропередачи и газоснабжения.
https://ria.ru/20230902/obstrel-1893832594.html
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белгородская область, происшествия, харьковская область, луганская народная республика, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
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В Белгородской области сбили беспилотник
Гладков: в Белгородской области сбили беспилотник