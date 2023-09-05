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В Белгородской области сбили беспилотник - РИА Новости, 05.09.2023
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18:33 05.09.2023 (обновлено: 18:55 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/bespilotnik-1894384552.html
В Белгородской области сбили беспилотник
В Белгородской области сбили беспилотник - РИА Новости, 05.09.2023
В Белгородской области сбили беспилотник
Пограничники уничтожили беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T18:33
2023-09-05T18:55
белгородская область
происшествия
харьковская область
луганская народная республика
вячеслав гладков
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 5 сен — РИА Новости. Пограничники уничтожили беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Валуйском городском округе пограничным нарядом из стрелкового оружия сбит БПЛА с последующей детонацией", — написал глава региона.По предварительной информации, обошлось без жертв и разрушений.Валуйский городской округ граничит с Луганской Народной Республикой и Харьковской областью.Территория Белгородской области практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам с применением беспилотников. Там действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.Сегодня при при повторной атаке ВСУ на село Козинка погиб мирный житель. Гладков уточнил, что еще одну пострадавшую доставили в больницу с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями бедер. Повреждения получили более десяти домов, а также линия электропередачи и газоснабжения.
https://ria.ru/20230902/obstrel-1893832594.html
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белгородская область, происшествия, харьковская область, луганская народная республика, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Белгородская область, Происшествия, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Вячеслав Гладков, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области сбили беспилотник

Гладков: в Белгородской области сбили беспилотник

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 5 сен — РИА Новости. Пограничники уничтожили беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«
"В Валуйском городском округе пограничным нарядом из стрелкового оружия сбит БПЛА с последующей детонацией", — написал глава региона.
По предварительной информации, обошлось без жертв и разрушений.
Валуйский городской округ граничит с Луганской Народной Республикой и Харьковской областью.
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Сегодня при при повторной атаке ВСУ на село Козинка погиб мирный житель. Гладков уточнил, что еще одну пострадавшую доставили в больницу с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями бедер. Повреждения получили более десяти домов, а также линия электропередачи и газоснабжения.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьПроисшествияХарьковская областьЛуганская Народная РеспубликаВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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