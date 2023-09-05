Рейтинг@Mail.ru
Цена бензина Аи-92 на российской бирже установила новый рекорд - РИА Новости, 05.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:45 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/benzin-1894300922.html
Цена бензина Аи-92 на российской бирже установила новый рекорд
Цена бензина Аи-92 на российской бирже установила новый рекорд - РИА Новости, 05.09.2023
Цена бензина Аи-92 на российской бирже установила новый рекорд
Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов вторника обновила исторический рекорд, превысив... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T14:45
2023-09-05T14:45
экономика
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
аи-92
аи-95
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808344572_0:162:3066:1887_1920x0_80_0_0_9a0c4976468ad895d3ca568ad4efc40e.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов вторника обновила исторический рекорд, превысив отметку в 65 тысяч рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов. Марка бензина Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России за торговый день подорожала на 0,53%, до 65 160 рублей за тонну. Последний раз стоимость Аи-92 максимально росла в июле - до 64 879 рублей за тонну. Продолжает бить рекорды и бензин Аи-95 - дорожает на 0,78%, до 75 612 рублей за тонну. Стоимость летнего дизельного топлива обновила рекорд, увеличившись на 0,04%, до 68 305 рублей за тонну. За август его цена выросла на 18,5% - еще 31 июля она была ниже 57 тысяч рублей за тонну. Стоимость мазута за вторник подскочила на 1,63%, до 34 745 рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подорожали на 4,19%, до 31 959 рублей, авиакеросин - на 5%, до 69 191 рублей за тонну. Биржевые цены на бензин и дизельное топливо в России летом 2023 года обновили свои исторические рекорды. Рост цен объяснялся экспертами сезонными ремонтными работами на НПЗ и "серым" экспортом. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Параллельно с этим в конце лета ряд южных субъектов РФ пожаловался на рост цен и перебои с поставками топлива. Минэнерго РФ, комментируя эту ситуацию, заявило, что выпуск нефтепродуктов обеспечивает весь спрос на внутреннем рынке, при этом на него была переориентирована часть экспорта.
https://ria.ru/20230902/toplivo-1893824015.html
https://ria.ru/20230724/benzin-1886051131.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808344572_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_e8acc4f9c2ee65f15b77060c24966a2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), аи-92, аи-95
Экономика, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), АИ-92, АИ-95
Цена бензина Аи-92 на российской бирже установила новый рекорд

Цена бензина Аи-92 на бирже установила рекорд, превысив 65 тысяч рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина на автозаправочной станции
Машина на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Машина на автозаправочной станции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов вторника обновила исторический рекорд, превысив отметку в 65 тысяч рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов.
Марка бензина Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России за торговый день подорожала на 0,53%, до 65 160 рублей за тонну. Последний раз стоимость Аи-92 максимально росла в июле - до 64 879 рублей за тонну. Продолжает бить рекорды и бензин Аи-95 - дорожает на 0,78%, до 75 612 рублей за тонну.
Пистолеты топливораздаточной колонки на АЗС - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
Эксперт назвал причину перебоев с топливом в некоторых регионах России
2 сентября, 12:53
Стоимость летнего дизельного топлива обновила рекорд, увеличившись на 0,04%, до 68 305 рублей за тонну. За август его цена выросла на 18,5% - еще 31 июля она была ниже 57 тысяч рублей за тонну.
Стоимость мазута за вторник подскочила на 1,63%, до 34 745 рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подорожали на 4,19%, до 31 959 рублей, авиакеросин - на 5%, до 69 191 рублей за тонну.
Биржевые цены на бензин и дизельное топливо в России летом 2023 года обновили свои исторические рекорды. Рост цен объяснялся экспертами сезонными ремонтными работами на НПЗ и "серым" экспортом. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Параллельно с этим в конце лета ряд южных субъектов РФ пожаловался на рост цен и перебои с поставками топлива. Минэнерго РФ, комментируя эту ситуацию, заявило, что выпуск нефтепродуктов обеспечивает весь спрос на внутреннем рынке, при этом на него была переориентирована часть экспорта.
Железнодорожные вагоны-цистерны для перевозки нефти и топлива - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
Новак поддержал предложение ограничить число экспортеров бензина из России
24 июля, 20:51
 
ЭкономикаРоссияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)АИ-92АИ-95
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала