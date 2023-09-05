https://ria.ru/20230905/benzin-1894300922.html
Цена бензина Аи-92 на российской бирже установила новый рекорд
Цена бензина Аи-92 на российской бирже установила новый рекорд - РИА Новости, 05.09.2023
Цена бензина Аи-92 на российской бирже установила новый рекорд
Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов вторника обновила исторический рекорд, превысив... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T14:45
2023-09-05T14:45
2023-09-05T14:45
экономика
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
аи-92
аи-95
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов вторника обновила исторический рекорд, превысив отметку в 65 тысяч рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов. Марка бензина Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России за торговый день подорожала на 0,53%, до 65 160 рублей за тонну. Последний раз стоимость Аи-92 максимально росла в июле - до 64 879 рублей за тонну. Продолжает бить рекорды и бензин Аи-95 - дорожает на 0,78%, до 75 612 рублей за тонну. Стоимость летнего дизельного топлива обновила рекорд, увеличившись на 0,04%, до 68 305 рублей за тонну. За август его цена выросла на 18,5% - еще 31 июля она была ниже 57 тысяч рублей за тонну. Стоимость мазута за вторник подскочила на 1,63%, до 34 745 рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подорожали на 4,19%, до 31 959 рублей, авиакеросин - на 5%, до 69 191 рублей за тонну. Биржевые цены на бензин и дизельное топливо в России летом 2023 года обновили свои исторические рекорды. Рост цен объяснялся экспертами сезонными ремонтными работами на НПЗ и "серым" экспортом. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Параллельно с этим в конце лета ряд южных субъектов РФ пожаловался на рост цен и перебои с поставками топлива. Минэнерго РФ, комментируя эту ситуацию, заявило, что выпуск нефтепродуктов обеспечивает весь спрос на внутреннем рынке, при этом на него была переориентирована часть экспорта.
https://ria.ru/20230902/toplivo-1893824015.html
https://ria.ru/20230724/benzin-1886051131.html
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экономика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), аи-92, аи-95
Экономика, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), АИ-92, АИ-95
Цена бензина Аи-92 на российской бирже установила новый рекорд
Цена бензина Аи-92 на бирже установила рекорд, превысив 65 тысяч рублей