https://ria.ru/20230905/bayden-1894396390.html

СМИ: между Байденом и властями демократических штатов растет напряженность

СМИ: между Байденом и властями демократических штатов растет напряженность - РИА Новости, 05.09.2023

СМИ: между Байденом и властями демократических штатов растет напряженность

Между администрацией президента США Джо Байдена и властями штатов, находящихся под контролем демократов, усиливается напряженность из-за миграционного кризиса в РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T19:38

2023-09-05T19:38

2023-09-05T19:38

в мире

сша

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нью-йорк (город)

джо байден

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ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Между администрацией президента США Джо Байдена и властями штатов, находящихся под контролем демократов, усиливается напряженность из-за миграционного кризиса в стране и отсутствия необходимых мер со стороны Вашингтона по борьбе с ним, сообщает интернет-портал Axios. "Напряженности между администрацией Байдена и местными демократами достигают своего апогея из-за переполненности убежищ по стране и тысяч мигрантов, прибывающих в крупные города", - говорится в публикации. Отмечается, что однопартийцы президента все сильнее призывают его к помощи в разрешении кризиса в городах, на которые приходится наибольший приток беженцев. "В таких городах, как Нью-Йорк, Бостон и Чикаго гуманитарный кризис для людей, надеющихся на новые жизни в США, достиг отчаяния", - пишет издание. Помимо местных властей, запросы к американскому президенту также направляют и члены конгресса США, однако и им не удается получить ответ из Белого дома о возможности помощи регионам. В то же время, власти граничащих с Мексикой республиканских штатов продолжают отправлять все новые партии мигрантов автобусами в демократические города, ссылаясь на переполненность собственных территорий потоками беженцев. "Критика федерального правительства является частью большой игры по обвинению среди демократов, включая лидеров городов, которые раньше приветствовали мигрантов", - сообщает портал. Рекордное число мигрантов прибыло на южную границу США при администрации Джо Байдена, их приток побил рекорды в 2021 и 2022 годах и превысил 2,3 миллиона человек. Власти США заявили, что в 2023 финансовом году они столкнулись с более чем 1,2 миллиона мигрантов. При этом Fox News и другие американские СМИ оценивают число нелегальных мигрантов, попавших в США за время работы Байдена в должности президента, более чем в 6 миллионов человек.

https://ria.ru/20230504/migranty-1869546177.html

https://ria.ru/20230905/razgovor-1894208112.html

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в мире, сша, вашингтон (штат), нью-йорк (город), джо байден