В Башкирии в горах погиб турист
В Башкирии во время восхождения на гору погиб турист, участвовавший в марафоне
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В Башкирии найден мертвым турист, пропавший во время восхождения на гору, сообщает пресс-служба Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям в своем Телеграм-канале.
"Поиски 43-летнего туриста, который пропал в Белорецком районе, завершены. К сожалению, пропавшего нашли мертвым у старой дороги на гору Ялангас", – говорится в сообщении.
Причины происшествия выясняют правоохранительные органы.
Мужчина совершал восхождение на гору, участвовуя в марафоне Русского географического общества. Поиски вели спасатели Госкомитета РБ по ЧС, волонтеры, кинологи и экипаж пожарно-спасательного вертолета Ка-32. Операция началась вчера, 4 сентября, когда стало известно, что в назначенное время путешественник не вернулся домой.
Причины происшествия выясняют правоохранительные органы.
Мужчина совершал восхождение на гору, участвовуя в марафоне Русского географического общества. Поиски вели спасатели Госкомитета РБ по ЧС, волонтеры, кинологи и экипаж пожарно-спасательного вертолета Ка-32. Операция началась вчера, 4 сентября, когда стало известно, что в назначенное время путешественник не вернулся домой.