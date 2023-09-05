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В Башкирии в горах погиб турист - РИА Новости, 05.09.2023
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Туризм
 
16:49 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/bashkiriya-1894331509.html
В Башкирии в горах погиб турист
В Башкирии в горах погиб турист - РИА Новости, 05.09.2023
В Башкирии в горах погиб турист
В Башкирии найден мертвым турист, пропавший во время восхождения на гору, сообщает пресс-служба Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям в своем... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T16:49
2023-09-05T16:49
туризм
новости - туризм
туризм
русское географическое общество
республика башкортостан
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В Башкирии найден мертвым турист, пропавший во время восхождения на гору, сообщает пресс-служба Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям в своем Телеграм-канале."Поиски 43-летнего туриста, который пропал в Белорецком районе, завершены. К сожалению, пропавшего нашли мертвым у старой дороги на гору Ялангас", – говорится в сообщении. Причины происшествия выясняют правоохранительные органы.Мужчина совершал восхождение на гору, участвовуя в марафоне Русского географического общества. Поиски вели спасатели Госкомитета РБ по ЧС, волонтеры, кинологи и экипаж пожарно-спасательного вертолета Ка-32. Операция началась вчера, 4 сентября, когда стало известно, что в назначенное время путешественник не вернулся домой.
https://ria.ru/20230901/ekskursii-1893369297.html
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новости - туризм, туризм, русское географическое общество, республика башкортостан
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Русское географическое общество, Республика Башкортостан
В Башкирии в горах погиб турист

В Башкирии во время восхождения на гору погиб турист, участвовавший в марафоне

© Фото : Приволжский региональный центр МЧС РоссииСотрудники и техника МЧС России в Башкортостане
Сотрудники и техника МЧС России в Башкортостане - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© Фото : Приволжский региональный центр МЧС России
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В Башкирии найден мертвым турист, пропавший во время восхождения на гору, сообщает пресс-служба Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям в своем Телеграм-канале.
"Поиски 43-летнего туриста, который пропал в Белорецком районе, завершены. К сожалению, пропавшего нашли мертвым у старой дороги на гору Ялангас", – говорится в сообщении.

Причины происшествия выясняют правоохранительные органы.

Мужчина совершал восхождение на гору, участвовуя в марафоне Русского географического общества. Поиски вели спасатели Госкомитета РБ по ЧС, волонтеры, кинологи и экипаж пожарно-спасательного вертолета Ка-32. Операция началась вчера, 4 сентября, когда стало известно, что в назначенное время путешественник не вернулся домой.
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