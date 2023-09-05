https://ria.ru/20230905/bashkiriya-1894331509.html

В Башкирии в горах погиб турист

В Башкирии в горах погиб турист - РИА Новости, 05.09.2023

В Башкирии в горах погиб турист

В Башкирии найден мертвым турист, пропавший во время восхождения на гору, сообщает пресс-служба Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям в своем... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T16:49

2023-09-05T16:49

2023-09-05T16:49

туризм

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туризм

русское географическое общество

республика башкортостан

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В Башкирии найден мертвым турист, пропавший во время восхождения на гору, сообщает пресс-служба Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям в своем Телеграм-канале."Поиски 43-летнего туриста, который пропал в Белорецком районе, завершены. К сожалению, пропавшего нашли мертвым у старой дороги на гору Ялангас", – говорится в сообщении. Причины происшествия выясняют правоохранительные органы.Мужчина совершал восхождение на гору, участвовуя в марафоне Русского географического общества. Поиски вели спасатели Госкомитета РБ по ЧС, волонтеры, кинологи и экипаж пожарно-спасательного вертолета Ка-32. Операция началась вчера, 4 сентября, когда стало известно, что в назначенное время путешественник не вернулся домой.

https://ria.ru/20230901/ekskursii-1893369297.html

республика башкортостан

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Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, русское географическое общество, республика башкортостан