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В Румынии рассказали о последствиях взрывов на АЗС - РИА Новости, 05.09.2023
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20:59 05.09.2023 (обновлено: 21:05 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/azs-1894408165.html
В Румынии рассказали о последствиях взрывов на АЗС
В Румынии рассказали о последствиях взрывов на АЗС - РИА Новости, 05.09.2023
В Румынии рассказали о последствиях взрывов на АЗС
Еще один человек, пострадавший в результате взрывов на АЗС в городе Креведия в Румынии, скончался во вторник в больнице Бухареста, речь идет об уроженце Непала, РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T20:59
2023-09-05T21:05
в мире
румыния
бухарест
непал
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КИШИНЕВ, 5 сен - РИА Новости. Еще один человек, пострадавший в результате взрывов на АЗС в городе Креведия в Румынии, скончался во вторник в больнице Бухареста, речь идет об уроженце Непала, сообщает телеканал Digi 24. Несколько взрывов произошли 19 августа на АЗС в городе Креведия уезда Дымбовица, который находится в 13 километрах от столицы Румынии. Ранее минздрав страны сообщал, что пострадали 58 человек, четверо из них скончались. "Один из мирных жителей, пострадавших в результате первого взрыва в Креведии, скончался во вторник утром. Это один из непальских сотрудников АЗС", - сообщает телеканал со ссылкой на пресс-службу больницы "Багдасар Арсени". У пострадавшего было обожжено более 95% поверхности тела. Первый взрыв произошел около 19.30 (совпадает с мск), движение транспорта было приостановлено. Несмотря на усилия пожарных, огонь перекинулся на другие цистерны с газом, поэтому последовало еще несколько взрывов, огонь был потушен на следующий день. Спасатели эвакуировали более 3 тысяч человек из опасной зоны радиусом в 700 метров. Была создана антикризисная ячейка, привлечены эксперты министерства окружающей среды, которым поручено следить за качеством воздуха. Премьер Румынии Марчел Чолаку распорядился проверить все газозаправочные станции. АЗС, которые не соответствуют требованиям, будут закрыты на месте.
https://ria.ru/20230827/romania-1892487988.html
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в мире, румыния, бухарест, непал
В мире, Румыния, Бухарест, Непал
В Румынии рассказали о последствиях взрывов на АЗС

Digi 24: число жертв взрывов на АЗС в Румынии выросло до пяти человек

© AP Photo / Alexandru DobreПожарные на месте взрыва на АЗС в населенном пункте Креведия, Румыния
Пожарные на месте взрыва на АЗС в населенном пункте Креведия, Румыния - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© AP Photo / Alexandru Dobre
Пожарные на месте взрыва на АЗС в населенном пункте Креведия, Румыния. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 5 сен - РИА Новости. Еще один человек, пострадавший в результате взрывов на АЗС в городе Креведия в Румынии, скончался во вторник в больнице Бухареста, речь идет об уроженце Непала, сообщает телеканал Digi 24.
Несколько взрывов произошли 19 августа на АЗС в городе Креведия уезда Дымбовица, который находится в 13 километрах от столицы Румынии. Ранее минздрав страны сообщал, что пострадали 58 человек, четверо из них скончались.
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"Один из мирных жителей, пострадавших в результате первого взрыва в Креведии, скончался во вторник утром. Это один из непальских сотрудников АЗС", - сообщает телеканал со ссылкой на пресс-службу больницы "Багдасар Арсени".
У пострадавшего было обожжено более 95% поверхности тела.
Первый взрыв произошел около 19.30 (совпадает с мск), движение транспорта было приостановлено. Несмотря на усилия пожарных, огонь перекинулся на другие цистерны с газом, поэтому последовало еще несколько взрывов, огонь был потушен на следующий день. Спасатели эвакуировали более 3 тысяч человек из опасной зоны радиусом в 700 метров. Была создана антикризисная ячейка, привлечены эксперты министерства окружающей среды, которым поручено следить за качеством воздуха. Премьер Румынии Марчел Чолаку распорядился проверить все газозаправочные станции. АЗС, которые не соответствуют требованиям, будут закрыты на месте.
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