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В Подмосковье автобус съехал в кювет и врезался в забор, есть пострадавшие - РИА Новости, 05.09.2023
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18:09 05.09.2023
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В Подмосковье автобус съехал в кювет и врезался в забор, есть пострадавшие
В Подмосковье автобус съехал в кювет и врезался в забор, есть пострадавшие - РИА Новости, 05.09.2023
В Подмосковье автобус съехал в кювет и врезался в забор, есть пострадавшие
Водитель автобуса в подмосковных Мытищах съехал в кювет, а потом влетел в забор жилого дома, пострадали два человека, сообщает пресс-служба областного главка... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T18:09
2023-09-05T18:09
происшествия
московская область (подмосковье)
мытищи
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Водитель автобуса в подмосковных Мытищах съехал в кювет, а потом влетел в забор жилого дома, пострадали два человека, сообщает пресс-служба областного главка полиции. По данным полиции, инцидент случился во вторник днем на 4-м километре Пироговского шоссе в деревне Высоково. "По предварительной информации, водитель, управляя рейсовым автобусом, по неустановленным причинам совершил съезд в кювет с последующим наездом на забор жилого дома. Двум пассажирам на месте происшествия оказана медицинская помощь", - сообщает ведомство
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), мытищи
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Мытищи
В Подмосковье автобус съехал в кювет и врезался в забор, есть пострадавшие

В Подмосковье автобус съехал в кювет и врезался в забор, пострадали два человека

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции . Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Водитель автобуса в подмосковных Мытищах съехал в кювет, а потом влетел в забор жилого дома, пострадали два человека, сообщает пресс-служба областного главка полиции.
По данным полиции, инцидент случился во вторник днем на 4-м километре Пироговского шоссе в деревне Высоково.
"По предварительной информации, водитель, управляя рейсовым автобусом, по неустановленным причинам совершил съезд в кювет с последующим наездом на забор жилого дома. Двум пассажирам на месте происшествия оказана медицинская помощь", - сообщает ведомство
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Мытищи
 
 
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