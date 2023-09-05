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В Подмосковье автобус съехал в кювет и врезался в забор, есть пострадавшие
В Подмосковье автобус съехал в кювет и врезался в забор, есть пострадавшие - РИА Новости, 05.09.2023
В Подмосковье автобус съехал в кювет и врезался в забор, есть пострадавшие
Водитель автобуса в подмосковных Мытищах съехал в кювет, а потом влетел в забор жилого дома, пострадали два человека, сообщает пресс-служба областного главка... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T18:09
2023-09-05T18:09
2023-09-05T18:09
происшествия
московская область (подмосковье)
мытищи
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Водитель автобуса в подмосковных Мытищах съехал в кювет, а потом влетел в забор жилого дома, пострадали два человека, сообщает пресс-служба областного главка полиции. По данным полиции, инцидент случился во вторник днем на 4-м километре Пироговского шоссе в деревне Высоково. "По предварительной информации, водитель, управляя рейсовым автобусом, по неустановленным причинам совершил съезд в кювет с последующим наездом на забор жилого дома. Двум пассажирам на месте происшествия оказана медицинская помощь", - сообщает ведомство
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происшествия, московская область (подмосковье), мытищи
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Мытищи
В Подмосковье автобус съехал в кювет и врезался в забор, есть пострадавшие
В Подмосковье автобус съехал в кювет и врезался в забор, пострадали два человека