https://ria.ru/20230905/apple-1894392599.html
В ФТС прокомментировали отказ от техники Apple
В ФТС прокомментировали отказ от техники Apple - РИА Новости, 05.09.2023
В ФТС прокомментировали отказ от техники Apple
Отказ от техники Apple для работников российских таможенных органов был безболезненным, так как такая продукция не закупалась таможенными органами более 10 лет, РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T19:12
2023-09-05T19:12
2023-09-05T19:12
россия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Отказ от техники Apple для работников российских таможенных органов был безболезненным, так как такая продукция не закупалась таможенными органами более 10 лет, сообщает пресс-служба ФТС. В июле в распоряжение РИА Новости поступил приказ ФТС, из которого следовало, что ведомство запретило сотрудникам таможенных органов использовать продукцию Apple в служебных целях. "Нужно отметить, что продукция Apple не закупалась в таможенных органах более 10 лет, в критичных процессах она никогда не использовалась, а применялась для офисной работы. Отказ от нее был максимально безболезненным для пользователей", - сообщили в ФТС. При этом, как отмечают в ведомстве, для целей обеспечения служебной деятельности в таможенных органах по мере возникновения потребности приобретается оборудование отечественных производителей в соответствии с действующим законодательством. Первыми о запрете для сотрудников вести рабочую переписку с устройств Apple сообщили в Минпромторге РФ в середине июля. Следом стало известно о таких же мерах в "Ростехе", Минцифры РФ и ФТС. Пользоваться техникой Apple в служебных целях запретил своим сотрудникам и "Камаз".
https://ria.ru/20230803/shtraf-1887945481.html
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россия, федеральная таможенная служба (фтс россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Россия, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
В ФТС прокомментировали отказ от техники Apple
ФТС: отказ от техники Apple для таможенников был безболезненным
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Отказ от техники Apple для работников российских таможенных органов был безболезненным, так как такая продукция не закупалась таможенными органами более 10 лет, сообщает пресс-служба ФТС.
В июле в распоряжение РИА Новости поступил приказ ФТС, из которого следовало, что ведомство запретило сотрудникам таможенных органов использовать продукцию Apple в служебных целях.
"Нужно отметить, что продукция Apple не закупалась в таможенных органах более 10 лет, в критичных процессах она никогда не использовалась, а применялась для офисной работы. Отказ от нее был максимально безболезненным для пользователей", - сообщили в ФТС.
При этом, как отмечают в ведомстве, для целей обеспечения служебной деятельности в таможенных органах по мере возникновения потребности приобретается оборудование отечественных производителей в соответствии с действующим законодательством.
Первыми о запрете для сотрудников вести рабочую переписку с устройств Apple сообщили в Минпромторге РФ
в середине июля. Следом стало известно о таких же мерах в "Ростехе
", Минцифры РФ и ФТС. Пользоваться техникой Apple в служебных целях запретил своим сотрудникам и "Камаз".
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