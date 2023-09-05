https://ria.ru/20230905/afanasevskiy-1894252662.html

Украинские СМИ пишут о покушении на экс-главу таможни ЛНР

Украинские СМИ пишут о покушении на экс-главу таможни ЛНР - РИА Новости, 05.09.2023

Украинские СМИ пишут о покушении на экс-главу таможни ЛНР

СБУ организовала покушение на бывшего председателя Таможенного комитета ЛНР Юрия Афанасьевского, сообщила "Украинская правда". РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T11:44

2023-09-05T11:44

2023-09-05T13:32

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

луганская народная республика

служба безопасности украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. СБУ организовала покушение на бывшего председателя Таможенного комитета ЛНР Юрия Афанасьевского, сообщила "Украинская правда". "Афанасьевского взорвали в собственном доме. Он получил множественные осколочные ранения головы, шеи, живота и находится в реанимации в тяжелом состоянии", — утверждает издание со ссылкой на источники в спецслужбе.Как сообщил СК, взрывчатку спрятали в мобильном телефоне, который 3 сентября Афанасьевскому передала жительница Луганска. Устройство сработало после активации телефона.Экс-чиновник и его сын получили множественные травмы, они находятся в больнице, угрозы жизни нет.Уголовное дело возбудили по статьям "Покушение на убийство" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ". Подозреваемую задержали, она уже дала признательные показания.

https://ria.ru/20230818/pokushenie-1890921832.html

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Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, луганская народная республика, служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр