Рейтинг@Mail.ru
Украинские СМИ пишут о покушении на экс-главу таможни ЛНР - РИА Новости, 05.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:44 05.09.2023 (обновлено: 13:32 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/afanasevskiy-1894252662.html
Украинские СМИ пишут о покушении на экс-главу таможни ЛНР
Украинские СМИ пишут о покушении на экс-главу таможни ЛНР - РИА Новости, 05.09.2023
Украинские СМИ пишут о покушении на экс-главу таможни ЛНР
СБУ организовала покушение на бывшего председателя Таможенного комитета ЛНР Юрия Афанасьевского, сообщила "Украинская правда". РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T11:44
2023-09-05T13:32
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
луганская народная республика
служба безопасности украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894253159_242:506:2266:1644_1920x0_80_0_0_7b23bd66ed3c990f7ced4af6ab523b52.jpg
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. СБУ организовала покушение на бывшего председателя Таможенного комитета ЛНР Юрия Афанасьевского, сообщила "Украинская правда". "Афанасьевского взорвали в собственном доме. Он получил множественные осколочные ранения головы, шеи, живота и находится в реанимации в тяжелом состоянии", — утверждает издание со ссылкой на источники в спецслужбе.Как сообщил СК, взрывчатку спрятали в мобильном телефоне, который 3 сентября Афанасьевскому передала жительница Луганска. Устройство сработало после активации телефона.Экс-чиновник и его сын получили множественные травмы, они находятся в больнице, угрозы жизни нет.Уголовное дело возбудили по статьям "Покушение на убийство" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ". Подозреваемую задержали, она уже дала признательные показания.
https://ria.ru/20230818/pokushenie-1890921832.html
россия
украина
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894253159_235:430:2285:1967_1920x0_80_0_0_db5605ec0b19e560c091f9af72f64391.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, украина, луганская народная республика, служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Луганская Народная Республика, Служба безопасности Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинские СМИ пишут о покушении на экс-главу таможни ЛНР

СБУ совершила покушение на экс-главу таможни ЛНР Юрия Афанасьевского

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПредседатель государственного таможенного комитета ЛНР Юрий Афанасьевский
Председатель государственного таможенного комитета ЛНР Юрий Афанасьевский - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Председатель государственного таможенного комитета ЛНР Юрий Афанасьевский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. СБУ организовала покушение на бывшего председателя Таможенного комитета ЛНР Юрия Афанасьевского, сообщила "Украинская правда".
"Афанасьевского взорвали в собственном доме. Он получил множественные осколочные ранения головы, шеи, живота и находится в реанимации в тяжелом состоянии", — утверждает издание со ссылкой на источники в спецслужбе.
Как сообщил СК, взрывчатку спрятали в мобильном телефоне, который 3 сентября Афанасьевскому передала жительница Луганска. Устройство сработало после активации телефона.
Экс-чиновник и его сын получили множественные травмы, они находятся в больнице, угрозы жизни нет.
Уголовное дело возбудили по статьям "Покушение на убийство" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ". Подозреваемую задержали, она уже дала признательные показания.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
В ЛНР будут судить подростка, покушавшегося на главу сельсовета
18 августа, 18:58
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаЛуганская Народная РеспубликаСлужба безопасности УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала