https://ria.ru/20230905/afanasevskiy-1894252662.html
Украинские СМИ пишут о покушении на экс-главу таможни ЛНР
Украинские СМИ пишут о покушении на экс-главу таможни ЛНР - РИА Новости, 05.09.2023
Украинские СМИ пишут о покушении на экс-главу таможни ЛНР
СБУ организовала покушение на бывшего председателя Таможенного комитета ЛНР Юрия Афанасьевского, сообщила "Украинская правда". РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T11:44
2023-09-05T11:44
2023-09-05T13:32
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
луганская народная республика
служба безопасности украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894253159_242:506:2266:1644_1920x0_80_0_0_7b23bd66ed3c990f7ced4af6ab523b52.jpg
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. СБУ организовала покушение на бывшего председателя Таможенного комитета ЛНР Юрия Афанасьевского, сообщила "Украинская правда". "Афанасьевского взорвали в собственном доме. Он получил множественные осколочные ранения головы, шеи, живота и находится в реанимации в тяжелом состоянии", — утверждает издание со ссылкой на источники в спецслужбе.Как сообщил СК, взрывчатку спрятали в мобильном телефоне, который 3 сентября Афанасьевскому передала жительница Луганска. Устройство сработало после активации телефона.Экс-чиновник и его сын получили множественные травмы, они находятся в больнице, угрозы жизни нет.Уголовное дело возбудили по статьям "Покушение на убийство" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ". Подозреваемую задержали, она уже дала признательные показания.
https://ria.ru/20230818/pokushenie-1890921832.html
россия
украина
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894253159_235:430:2285:1967_1920x0_80_0_0_db5605ec0b19e560c091f9af72f64391.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, украина, луганская народная республика, служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Луганская Народная Республика, Служба безопасности Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинские СМИ пишут о покушении на экс-главу таможни ЛНР
СБУ совершила покушение на экс-главу таможни ЛНР Юрия Афанасьевского