https://ria.ru/20230905/aeroport-1894225183.html

Нижегородский аэропорт принял рейс из-за ограничений в аэропортах Москвы

Нижегородский аэропорт принял рейс из-за ограничений в аэропортах Москвы - РИА Новости, 05.09.2023

Нижегородский аэропорт принял рейс из-за ограничений в аэропортах Москвы

Международный аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгороде утром во вторник принял один рейс в качестве запасного аэродрома из-за ограничений на полеты в воздушных РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T09:15

2023-09-05T09:15

2023-09-05T09:15

москва

нижний новгород

общество

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1877069179_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_fb524d7c6ce80fb1a0123f7c7ee054b9.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 сен - РИА Новости. Международный аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгороде утром во вторник принял один рейс в качестве запасного аэродрома из-за ограничений на полеты в воздушных гаванях Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. Ранее Росавиация сообщала, что аэропорты Внуково и Шереметьево временно ограничивали полеты во вторник, на запасные аэропорты ушло 5 самолетов, с 07.30 мск аэропорты Москвы и подмосковный Жуковский работают штатно. "Приняли один рейс, он уже улетел", - рассказали агентству в пресс-службе аэропорта.

https://ria.ru/20230905/aeroport-1894221282.html

москва

нижний новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, нижний новгород, общество, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)