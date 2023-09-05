Рейтинг@Mail.ru
Нижегородский аэропорт принял рейс из-за ограничений в аэропортах Москвы - РИА Новости, 05.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:15 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/aeroport-1894225183.html
Нижегородский аэропорт принял рейс из-за ограничений в аэропортах Москвы
Нижегородский аэропорт принял рейс из-за ограничений в аэропортах Москвы - РИА Новости, 05.09.2023
Нижегородский аэропорт принял рейс из-за ограничений в аэропортах Москвы
Международный аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгороде утром во вторник принял один рейс в качестве запасного аэродрома из-за ограничений на полеты в воздушных РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T09:15
2023-09-05T09:15
москва
нижний новгород
общество
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1877069179_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_fb524d7c6ce80fb1a0123f7c7ee054b9.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 сен - РИА Новости. Международный аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгороде утром во вторник принял один рейс в качестве запасного аэродрома из-за ограничений на полеты в воздушных гаванях Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. Ранее Росавиация сообщала, что аэропорты Внуково и Шереметьево временно ограничивали полеты во вторник, на запасные аэропорты ушло 5 самолетов, с 07.30 мск аэропорты Москвы и подмосковный Жуковский работают штатно. "Приняли один рейс, он уже улетел", - рассказали агентству в пресс-службе аэропорта.
https://ria.ru/20230905/aeroport-1894221282.html
москва
нижний новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1877069179_623:0:3352:2047_1920x0_80_0_0_f972b0650732e4ba46888d0afa5957c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, нижний новгород, общество, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Москва, Нижний Новгород, Общество, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Нижегородский аэропорт принял рейс из-за ограничений в аэропортах Москвы

Нижегородский аэропорт принял рейс из-за ограничений полетов в аэропортах Москвы

© iStock.com / byakkayaДевушка у табло вылетов в аэропорту
Девушка у табло вылетов в аэропорту - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© iStock.com / byakkaya
Девушка у табло вылетов в аэропорту. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 сен - РИА Новости. Международный аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгороде утром во вторник принял один рейс в качестве запасного аэродрома из-за ограничений на полеты в воздушных гаванях Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Ранее Росавиация сообщала, что аэропорты Внуково и Шереметьево временно ограничивали полеты во вторник, на запасные аэропорты ушло 5 самолетов, с 07.30 мск аэропорты Москвы и подмосковный Жуковский работают штатно.
"Приняли один рейс, он уже улетел", - рассказали агентству в пресс-службе аэропорта.
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
Пулково принял два рейса из-за ограничений в московских аэропортах
Вчера, 08:33
 
МоскваНижний НовгородОбществоФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала