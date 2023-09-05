https://ria.ru/20230905/aeroport-1894225183.html
Нижегородский аэропорт принял рейс из-за ограничений в аэропортах Москвы
Нижегородский аэропорт принял рейс из-за ограничений в аэропортах Москвы - РИА Новости, 05.09.2023
Нижегородский аэропорт принял рейс из-за ограничений в аэропортах Москвы
Международный аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгороде утром во вторник принял один рейс в качестве запасного аэродрома из-за ограничений на полеты в воздушных РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T09:15
2023-09-05T09:15
2023-09-05T09:15
москва
нижний новгород
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 сен - РИА Новости. Международный аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгороде утром во вторник принял один рейс в качестве запасного аэродрома из-за ограничений на полеты в воздушных гаванях Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. Ранее Росавиация сообщала, что аэропорты Внуково и Шереметьево временно ограничивали полеты во вторник, на запасные аэропорты ушло 5 самолетов, с 07.30 мск аэропорты Москвы и подмосковный Жуковский работают штатно. "Приняли один рейс, он уже улетел", - рассказали агентству в пресс-службе аэропорта.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, нижний новгород, общество, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Москва, Нижний Новгород, Общество, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Нижегородский аэропорт принял рейс из-за ограничений в аэропортах Москвы
Нижегородский аэропорт принял рейс из-за ограничений полетов в аэропортах Москвы
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 сен - РИА Новости. Международный аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгороде утром во вторник принял один рейс в качестве запасного аэродрома из-за ограничений на полеты в воздушных гаванях Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Ранее Росавиация сообщала, что аэропорты Внуково и Шереметьево временно ограничивали полеты во вторник, на запасные аэропорты ушло 5 самолетов, с 07.30 мск аэропорты Москвы и подмосковный Жуковский работают штатно.
"Приняли один рейс, он уже улетел", - рассказали агентству в пресс-службе аэропорта.
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