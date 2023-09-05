https://ria.ru/20230905/aeroflot-1894420934.html
"Аэрофлот" завершил урегулирование с лизингодателем по 18 самолетам
"Аэрофлот" завершил урегулирование с лизингодателем по 18 самолетам - РИА Новости, 06.09.2023
"Аэрофлот" завершил урегулирование с лизингодателем по 18 самолетам
"Аэрофлот" завершил урегулирование отношений с ирландской лизинговой компанией AerCap по 18 самолетам иностранного производства. Об этом говорится в сообщении... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-05T23:58
2023-09-05T23:58
2023-09-06T00:44
экономика
ирландия
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. "Аэрофлот" завершил урегулирование отношений с ирландской лизинговой компанией AerCap по 18 самолетам иностранного производства. Об этом говорится в сообщении авиаперевозчика. "Завершен процесс урегулирования отношений с лизингодателем AerCap (Ирландия) на 18 воздушных судов и 5 авиационных двигателей, эксплуатируемых компаниями группы "Аэрофлот", — отметили в компании. В соответствии с достигнутым соглашением, AerCap прекратила свои требования к российским сторонам как по договорам лизинга с ПАО "Аэрофлот" и АО "Авиакомпания "Россия", так и по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями, заявил перевозчик.В "Аэрофлоте" добавили, что осуществившая выплату суммы урегулирования ООО "Страховая компания "НСК" получила право собственности на самолеты и двигатели. Авиаперевозчик также сообщил, что "Аэрофлот" продолжит переговоры об урегулировании имеющихся требований с другими лизингодателями ВС иностранного производства.
https://ria.ru/20230829/aeroflot-1892978969.html
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экономика, ирландия, аэрофлот
Экономика, Ирландия, Аэрофлот
"Аэрофлот" завершил урегулирование с лизингодателем по 18 самолетам
"Аэрофлот" завершил урегулирование отношений с лизингодателем по 18 самолетам
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. "Аэрофлот" завершил урегулирование отношений с ирландской лизинговой компанией AerCap по 18 самолетам иностранного производства. Об этом говорится в сообщении авиаперевозчика.
«
"Завершен процесс урегулирования отношений с лизингодателем AerCap (Ирландия
) на 18 воздушных судов и 5 авиационных двигателей, эксплуатируемых компаниями группы "Аэрофлот", — отметили в компании.
В соответствии с достигнутым соглашением, AerCap прекратила свои требования к российским сторонам как по договорам лизинга с ПАО "Аэрофлот" и АО "Авиакомпания "Россия", так и по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями, заявил перевозчик.
В "Аэрофлоте" добавили, что осуществившая выплату суммы урегулирования ООО "Страховая компания "НСК" получила право собственности на самолеты и двигатели.
Авиаперевозчик также сообщил, что "Аэрофлот" продолжит переговоры об урегулировании имеющихся требований с другими лизингодателями ВС иностранного производства.
Скорректированный убыток "Аэрофлота" за полгода составил 20,8 млрд рублей