Рейтинг@Mail.ru
Россия поставит зерно в Турцию для отправки в бедные страны, заявил Путин - РИА Новости, 04.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:31 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/zerno-1894145706.html
Россия поставит зерно в Турцию для отправки в бедные страны, заявил Путин
Россия поставит зерно в Турцию для отправки в бедные страны, заявил Путин - РИА Новости, 04.09.2023
Россия поставит зерно в Турцию для отправки в бедные страны, заявил Путин
Со стороны России продолжается организация поставки 1 миллиона тонн зерна по преференциальной цене для переработки в Турции и дальнейшей транспортировки в... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T17:31
2023-09-04T17:31
зерновая сделка
россия
турция
владимир путин
антониу гутерреш
оон
брикс
катар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147476/22/1474762230_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d9b835b67a77ed86c3c728aa72862e1c.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Со стороны России продолжается организация поставки 1 миллиона тонн зерна по преференциальной цене для переработки в Турции и дальнейшей транспортировки в беднейшие страны, в этом вопросе РФ рассчитывает на поддержку Катара, заявил президент России Владимир Путин. "В этих целях продолжили в частности организовывать поставки 1 миллиона тонн зерна из России по преференциальной цене для переработки в Турции и затем безвозмездной транспортировки в беднейшие страны. Рассчитываем в этом смысле и на помощь государства Катар, который по гуманитарным соображениям готов поддержать беднейшие страны", - заявил президент на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров. Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш направил главе российского МИД Сергею Лаврову письмо с предложением о возобновлении зерновой сделки. В нем, как предполагается, "подводится итог предыдущим идеям ООН, которые не сработали". ООН не получила официального ответа от российской стороны на письмо Гутерреша, в котором тот выдвинул предложения по возобновлению черноморской инициативы, заявил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик. В свою очередь Лавров заявил, что Россия сразу вернется к зерновой сделке, как только все пункты меморандума РФ - ООН будут выполнены, в новых же предложениях Гутерреша были обещания, но не гарантии этого. Лавров сообщил также, что генсек ООН рассказал о своих новых инициативах на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге в конце августа. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
https://ria.ru/20230904/zerno-1894141281.html
https://ria.ru/20230902/rossiya-1893800058.html
россия
турция
катар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147476/22/1474762230_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0146b6f70e1bdc4ef55f29dd7a9f60ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
зерновая сделка, россия, турция, владимир путин, антониу гутерреш, оон, брикс, катар, в мире
Зерновая сделка, Россия, Турция, Владимир Путин, Антониу Гутерреш, ООН, БРИКС, Катар, В мире
Россия поставит зерно в Турцию для отправки в бедные страны, заявил Путин

Путин: Россия поставит миллион тонн зерна в Турцию для отправки в бедные страны

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУборка урожая зерновых культур
Уборка урожая зерновых культур - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Уборка урожая зерновых культур. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Со стороны России продолжается организация поставки 1 миллиона тонн зерна по преференциальной цене для переработки в Турции и дальнейшей транспортировки в беднейшие страны, в этом вопросе РФ рассчитывает на поддержку Катара, заявил президент России Владимир Путин.
"В этих целях продолжили в частности организовывать поставки 1 миллиона тонн зерна из России по преференциальной цене для переработки в Турции и затем безвозмездной транспортировки в беднейшие страны. Рассчитываем в этом смысле и на помощь государства Катар, который по гуманитарным соображениям готов поддержать беднейшие страны", - заявил президент на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров.
Комбайны во время уборки урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
Россию ждет хороший урожай зерна, заявил Путин
Вчера, 17:19
Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш направил главе российского МИД Сергею Лаврову письмо с предложением о возобновлении зерновой сделки. В нем, как предполагается, "подводится итог предыдущим идеям ООН, которые не сработали". ООН не получила официального ответа от российской стороны на письмо Гутерреша, в котором тот выдвинул предложения по возобновлению черноморской инициативы, заявил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
В свою очередь Лавров заявил, что Россия сразу вернется к зерновой сделке, как только все пункты меморандума РФ - ООН будут выполнены, в новых же предложениях Гутерреша были обещания, но не гарантии этого. Лавров сообщил также, что генсек ООН рассказал о своих новых инициативах на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге в конце августа.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Колосья ржи на поле - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
Россия впервые вошла в пятерку поставщиков зерна в Бразилию
2 сентября, 08:19
 
Зерновая сделкаРоссияТурцияВладимир ПутинАнтониу ГутеррешООНБРИКСКатарВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала