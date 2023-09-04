https://ria.ru/20230904/zerno-1894145706.html

Россия поставит зерно в Турцию для отправки в бедные страны, заявил Путин

Россия поставит зерно в Турцию для отправки в бедные страны, заявил Путин - РИА Новости, 04.09.2023

Россия поставит зерно в Турцию для отправки в бедные страны, заявил Путин

Со стороны России продолжается организация поставки 1 миллиона тонн зерна по преференциальной цене для переработки в Турции и дальнейшей транспортировки в... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T17:31

2023-09-04T17:31

2023-09-04T17:31

зерновая сделка

россия

турция

владимир путин

антониу гутерреш

оон

брикс

катар

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Со стороны России продолжается организация поставки 1 миллиона тонн зерна по преференциальной цене для переработки в Турции и дальнейшей транспортировки в беднейшие страны, в этом вопросе РФ рассчитывает на поддержку Катара, заявил президент России Владимир Путин. "В этих целях продолжили в частности организовывать поставки 1 миллиона тонн зерна из России по преференциальной цене для переработки в Турции и затем безвозмездной транспортировки в беднейшие страны. Рассчитываем в этом смысле и на помощь государства Катар, который по гуманитарным соображениям готов поддержать беднейшие страны", - заявил президент на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров. Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш направил главе российского МИД Сергею Лаврову письмо с предложением о возобновлении зерновой сделки. В нем, как предполагается, "подводится итог предыдущим идеям ООН, которые не сработали". ООН не получила официального ответа от российской стороны на письмо Гутерреша, в котором тот выдвинул предложения по возобновлению черноморской инициативы, заявил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик. В свою очередь Лавров заявил, что Россия сразу вернется к зерновой сделке, как только все пункты меморандума РФ - ООН будут выполнены, в новых же предложениях Гутерреша были обещания, но не гарантии этого. Лавров сообщил также, что генсек ООН рассказал о своих новых инициативах на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге в конце августа. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.

https://ria.ru/20230904/zerno-1894141281.html

https://ria.ru/20230902/rossiya-1893800058.html

россия

турция

катар

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зерновая сделка, россия, турция, владимир путин, антониу гутерреш, оон, брикс, катар, в мире