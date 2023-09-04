Россия поставит зерно в Турцию для отправки в бедные страны, заявил Путин
Путин: Россия поставит миллион тонн зерна в Турцию для отправки в бедные страны
Уборка урожая зерновых культур. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Со стороны России продолжается организация поставки 1 миллиона тонн зерна по преференциальной цене для переработки в Турции и дальнейшей транспортировки в беднейшие страны, в этом вопросе РФ рассчитывает на поддержку Катара, заявил президент России Владимир Путин.
"В этих целях продолжили в частности организовывать поставки 1 миллиона тонн зерна из России по преференциальной цене для переработки в Турции и затем безвозмездной транспортировки в беднейшие страны. Рассчитываем в этом смысле и на помощь государства Катар, который по гуманитарным соображениям готов поддержать беднейшие страны", - заявил президент на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш направил главе российского МИД Сергею Лаврову письмо с предложением о возобновлении зерновой сделки. В нем, как предполагается, "подводится итог предыдущим идеям ООН, которые не сработали". ООН не получила официального ответа от российской стороны на письмо Гутерреша, в котором тот выдвинул предложения по возобновлению черноморской инициативы, заявил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
В свою очередь Лавров заявил, что Россия сразу вернется к зерновой сделке, как только все пункты меморандума РФ - ООН будут выполнены, в новых же предложениях Гутерреша были обещания, но не гарантии этого. Лавров сообщил также, что генсек ООН рассказал о своих новых инициативах на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге в конце августа.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.