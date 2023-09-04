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Россию ждет хороший урожай зерна, заявил Путин - РИА Новости, 04.09.2023
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17:19 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/zerno-1894141281.html
Россию ждет хороший урожай зерна, заявил Путин
Россию ждет хороший урожай зерна, заявил Путин - РИА Новости, 04.09.2023
Россию ждет хороший урожай зерна, заявил Путин
Россия ждет хороший урожай зерна, экспортный потенциал сохранится на уровне в 60 миллионов тонн, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T17:19
2023-09-04T17:19
экономика
россия
турция
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
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СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Россия ждет хороший урожай зерна, экспортный потенциал сохранится на уровне в 60 миллионов тонн, заявил президент России Владимир Путин. "У нас хороший урожай будет в этом году, где-то в прошлом году 158 миллионов тонн, в этом году где-то 130 (миллионов тонн - ред.) будет. Экспортный потенциал тоже сохранится где-то на уровне в 60 миллионов (тонн - ред.)", - сказал Путин по итогам переговоров с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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экономика, россия, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
Экономика, Россия, Турция, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
Россию ждет хороший урожай зерна, заявил Путин

Путин: экспортный потенциал РФ по итогам года будет на уровне 60 млн тонн зерна

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКомбайны во время уборки урожая пшеницы
Комбайны во время уборки урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Комбайны во время уборки урожая пшеницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Россия ждет хороший урожай зерна, экспортный потенциал сохранится на уровне в 60 миллионов тонн, заявил президент России Владимир Путин.
«
"У нас хороший урожай будет в этом году, где-то в прошлом году 158 миллионов тонн, в этом году где-то 130 (миллионов тонн - ред.) будет. Экспортный потенциал тоже сохранится где-то на уровне в 60 миллионов (тонн - ред.)", - сказал Путин по итогам переговоров с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Разгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
Путин рассказал о переговорах с африканскими странами по экспорту зерна
Вчера, 17:05
 
ЭкономикаРоссияТурцияВладимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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