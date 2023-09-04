https://ria.ru/20230904/zerno-1894141281.html
Россию ждет хороший урожай зерна, заявил Путин
Россию ждет хороший урожай зерна, заявил Путин - РИА Новости, 04.09.2023
Россию ждет хороший урожай зерна, заявил Путин
Россия ждет хороший урожай зерна, экспортный потенциал сохранится на уровне в 60 миллионов тонн, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T17:19
2023-09-04T17:19
2023-09-04T17:19
экономика
россия
турция
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
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СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Россия ждет хороший урожай зерна, экспортный потенциал сохранится на уровне в 60 миллионов тонн, заявил президент России Владимир Путин. "У нас хороший урожай будет в этом году, где-то в прошлом году 158 миллионов тонн, в этом году где-то 130 (миллионов тонн - ред.) будет. Экспортный потенциал тоже сохранится где-то на уровне в 60 миллионов (тонн - ред.)", - сказал Путин по итогам переговоров с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
https://ria.ru/20230904/eksport-1894137677.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
Экономика, Россия, Турция, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
Россию ждет хороший урожай зерна, заявил Путин
Путин: экспортный потенциал РФ по итогам года будет на уровне 60 млн тонн зерна