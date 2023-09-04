https://ria.ru/20230904/zerno-1894141281.html

Россию ждет хороший урожай зерна, заявил Путин

Россию ждет хороший урожай зерна, заявил Путин - РИА Новости, 04.09.2023

Россию ждет хороший урожай зерна, заявил Путин

Россия ждет хороший урожай зерна, экспортный потенциал сохранится на уровне в 60 миллионов тонн, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T17:19

2023-09-04T17:19

2023-09-04T17:19

экономика

россия

турция

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

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СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Россия ждет хороший урожай зерна, экспортный потенциал сохранится на уровне в 60 миллионов тонн, заявил президент России Владимир Путин. "У нас хороший урожай будет в этом году, где-то в прошлом году 158 миллионов тонн, в этом году где-то 130 (миллионов тонн - ред.) будет. Экспортный потенциал тоже сохранится где-то на уровне в 60 миллионов (тонн - ред.)", - сказал Путин по итогам переговоров с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

https://ria.ru/20230904/eksport-1894137677.html

россия

турция

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган