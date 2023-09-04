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Путин: Россия готова полностью обеспечить потребности Турции в зерне - РИА Новости, 04.09.2023
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17:04 04.09.2023 (обновлено: 17:13 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/zeono-1894137580.html
Путин: Россия готова полностью обеспечить потребности Турции в зерне
Путин: Россия готова полностью обеспечить потребности Турции в зерне - РИА Новости, 04.09.2023
Путин: Россия готова полностью обеспечить потребности Турции в зерне
РФ готова полностью обеспечить потребности Турции по зерну, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T17:04
2023-09-04T17:13
россия
турция
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
в мире
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. РФ готова полностью обеспечить потребности Турции по зерну, сообщил президент России Владимир Путин."Турция - наш большой партнер. В Турции большая перерабатывающая мукомольная промышленность, мы это знаем, полностью обеспечим потребности Турецкой Республики", - сказал Путин по итогам переговоров с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
https://ria.ru/20230904/diplomatiya-1893613367.html
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россия, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, в мире
Россия, Турция, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире
Путин: Россия готова полностью обеспечить потребности Турции в зерне

Путин заявил о готовности РФ полностью обеспечить потребности Турции в зерне

© РИА Новости / Дмитрий СтепановУборка пшеницы
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Дмитрий Степанов
Уборка пшеницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. РФ готова полностью обеспечить потребности Турции по зерну, сообщил президент России Владимир Путин.
«
"Турция - наш большой партнер. В Турции большая перерабатывающая мукомольная промышленность, мы это знаем, полностью обеспечим потребности Турецкой Республики", - сказал Путин по итогам переговоров с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Флаги Турции и России - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
Межгосударственные отношения России и Турции
03:37
 
РоссияТурцияВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
 
 
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