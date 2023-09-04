https://ria.ru/20230904/zeono-1894137580.html
Путин: Россия готова полностью обеспечить потребности Турции в зерне
Путин: Россия готова полностью обеспечить потребности Турции в зерне - РИА Новости, 04.09.2023
Путин: Россия готова полностью обеспечить потребности Турции в зерне
РФ готова полностью обеспечить потребности Турции по зерну, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T17:04
2023-09-04T17:04
2023-09-04T17:13
россия
турция
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830465810_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_2d011a4ea0979eb20e2c983ad2fe4018.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. РФ готова полностью обеспечить потребности Турции по зерну, сообщил президент России Владимир Путин."Турция - наш большой партнер. В Турции большая перерабатывающая мукомольная промышленность, мы это знаем, полностью обеспечим потребности Турецкой Республики", - сказал Путин по итогам переговоров с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
https://ria.ru/20230904/diplomatiya-1893613367.html
россия
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830465810_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_3b8f8b3f26b10c4ee435fb7d5968aaa6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, в мире
Россия, Турция, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире
Путин: Россия готова полностью обеспечить потребности Турции в зерне
Путин заявил о готовности РФ полностью обеспечить потребности Турции в зерне