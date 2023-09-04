https://ria.ru/20230904/zeono-1894137580.html

Путин: Россия готова полностью обеспечить потребности Турции в зерне

Путин: Россия готова полностью обеспечить потребности Турции в зерне - РИА Новости, 04.09.2023

Путин: Россия готова полностью обеспечить потребности Турции в зерне

РФ готова полностью обеспечить потребности Турции по зерну, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T17:04

2023-09-04T17:04

2023-09-04T17:13

россия

турция

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

в мире

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. РФ готова полностью обеспечить потребности Турции по зерну, сообщил президент России Владимир Путин."Турция - наш большой партнер. В Турции большая перерабатывающая мукомольная промышленность, мы это знаем, полностью обеспечим потребности Турецкой Республики", - сказал Путин по итогам переговоров с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

https://ria.ru/20230904/diplomatiya-1893613367.html

россия

турция

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2023

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россия, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, в мире