https://ria.ru/20230904/zelenskiy-1894181266.html

Пора бежать. Зеленскому сообщили о поворотном моменте в Харьковской области

Пора бежать. Зеленскому сообщили о поворотном моменте в Харьковской области - РИА Новости, 04.09.2023

Пора бежать. Зеленскому сообщили о поворотном моменте в Харьковской области

Российские войска продолжают наступать и при необходимости могут взять под контроль Харьков, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T19:58

2023-09-04T19:58

2023-09-04T23:51

специальная военная операция на украине

в мире

харьков

олег соскин

владимир путин

вооруженные силы украины

нато

леонид кучма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850924741_0:103:3078:1834_1920x0_80_0_0_3d88f02b2562c49f7e09f64ae94ed220.jpg

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Российские войска продолжают наступать и при необходимости могут взять под контроль Харьков, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."По сути, власти нужно будет бежать. <…> Они (российская армия. — Прим. ред.) пойдут, и будет захвачен Харьков со всеми вытекающими последствиями", — сказал он.Зеленскому докладывают, что российские военные способны пробить украинскую линию обороны на Купянском направлении. В этом случае ВСУ могут обратиться в бегство, отметил эксперт."Более того, нужно отметить такую неприятную вещь, что россияне наступают везде", — резюмировал Соскин.Украинские войска 4 июня начали продвижение на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. Владимир Путин 21 июля отметил, что армия противника не смогла добиться каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом наступления. Украине, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни тысячи наемников и советников.СМИ и военные эксперты из США и Европы также указывают на провал летней кампании киевского режима, отмечая эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.

https://ria.ru/20230904/ukraina-1894168657.html

https://ria.ru/20230904/nato-1893971387.html

харьков

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, харьков, олег соскин, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, леонид кучма, харьковская область