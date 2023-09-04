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Пора бежать. Зеленскому сообщили о поворотном моменте в Харьковской области - РИА Новости, 04.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:58 04.09.2023 (обновлено: 23:51 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/zelenskiy-1894181266.html
Пора бежать. Зеленскому сообщили о поворотном моменте в Харьковской области
Пора бежать. Зеленскому сообщили о поворотном моменте в Харьковской области - РИА Новости, 04.09.2023
Пора бежать. Зеленскому сообщили о поворотном моменте в Харьковской области
Российские войска продолжают наступать и при необходимости могут взять под контроль Харьков, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T19:58
2023-09-04T23:51
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
олег соскин
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
леонид кучма
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Российские войска продолжают наступать и при необходимости могут взять под контроль Харьков, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."По сути, власти нужно будет бежать. &lt;…&gt; Они (российская армия. — Прим. ред.) пойдут, и будет захвачен Харьков со всеми вытекающими последствиями", — сказал он.Зеленскому докладывают, что российские военные способны пробить украинскую линию обороны на Купянском направлении. В этом случае ВСУ могут обратиться в бегство, отметил эксперт."Более того, нужно отметить такую неприятную вещь, что россияне наступают везде", — резюмировал Соскин.Украинские войска 4 июня начали продвижение на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. Владимир Путин 21 июля отметил, что армия противника не смогла добиться каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом наступления. Украине, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни тысячи наемников и советников.СМИ и военные эксперты из США и Европы также указывают на провал летней кампании киевского режима, отмечая эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.
https://ria.ru/20230904/ukraina-1894168657.html
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в мире, харьков, олег соскин, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, леонид кучма, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Олег Соскин, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО, Леонид Кучма, Харьковская область
Пора бежать. Зеленскому сообщили о поворотном моменте в Харьковской области

Экс-советник Кучмы Соскин: ВСУ не остановят наступление ВС России на Харьков

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Российские войска продолжают наступать и при необходимости могут взять под контроль Харьков, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.
"По сути, власти нужно будет бежать. <…> Они (российская армия. — Прим. ред.) пойдут, и будет захвачен Харьков со всеми вытекающими последствиями", — сказал он.
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Зеленскому докладывают, что российские военные способны пробить украинскую линию обороны на Купянском направлении. В этом случае ВСУ могут обратиться в бегство, отметил эксперт.
"Более того, нужно отметить такую неприятную вещь, что россияне наступают везде", — резюмировал Соскин.
Украинские войска 4 июня начали продвижение на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. Владимир Путин 21 июля отметил, что армия противника не смогла добиться каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом наступления. Украине, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни тысячи наемников и советников.
СМИ и военные эксперты из США и Европы также указывают на провал летней кампании киевского режима, отмечая эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковОлег СоскинВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТОЛеонид КучмаХарьковская область
 
 
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