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Не стыдно? Слова Зеленского о солдатах ВСУ шокировали пользователей Сети - РИА Новости, 04.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:34 04.09.2023 (обновлено: 19:56 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/zelenskiy-1894146902.html
Не стыдно? Слова Зеленского о солдатах ВСУ шокировали пользователей Сети
Не стыдно? Слова Зеленского о солдатах ВСУ шокировали пользователей Сети - РИА Новости, 04.09.2023
Не стыдно? Слова Зеленского о солдатах ВСУ шокировали пользователей Сети
Пользователи соцсети X высмеяли заявление президента Владимира Зеленского, написавшего о "непобедимости" ВСУ и значимости человеческой жизни. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T17:34
2023-09-04T19:56
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
украина
сша
владимир зеленский
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Пользователи соцсети X высмеяли заявление президента Владимира Зеленского, написавшего о "непобедимости" ВСУ и значимости человеческой жизни.Главу киевского режима уличили во лжи и лицемерии."Если "непобедимый" означает "мертвый" или "калека", то все так", — написал пользователь."Может, надо начать говорить о мире?" — добавил второй. "Вы уважаете их жизнь? Как вам не стыдно!" — возмутился еще один комментатор. "Единственная жизнь, которую вы цените, — это ваша собственная", — заметил читатель. "Люди и жизнь. Какой же вы лицемерный самовлюбленный человек. Вы хватаете людей на улицах &lt;…&gt; и посылаете на смерть", — подытожил пользователь под постом. ВСУ 4 июня начали продвижение на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. Владимир Путин 21 июля отметил, что войска противника не смогли добиться каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом наступления. Украине, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни тысячи наемников и советников.СМИ и военные эксперты из США и Европы также указывают на провал летней кампании киевского режима, отмечая эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.
https://ria.ru/20230904/zelenskiy-1894110515.html
https://ria.ru/20230904/ukraina-1894008518.html
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в мире, технологии, украина, сша, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Украина, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО

Не стыдно? Слова Зеленского о солдатах ВСУ шокировали пользователей Сети

© AP Photo / Carl CourtПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© AP Photo / Carl Court
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Пользователи соцсети X высмеяли заявление президента Владимира Зеленского, написавшего о "непобедимости" ВСУ и значимости человеческой жизни.
Главу киевского режима уличили во лжи и лицемерии.
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"Если "непобедимый" означает "мертвый" или "калека", то все так", — написал пользователь.
"Может, надо начать говорить о мире?" — добавил второй.
"Вы уважаете их жизнь? Как вам не стыдно!" — возмутился еще один комментатор.
"Единственная жизнь, которую вы цените, — это ваша собственная", — заметил читатель.
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"Люди и жизнь. Какой же вы лицемерный самовлюбленный человек. Вы хватаете людей на улицах <…> и посылаете на смерть", — подытожил пользователь под постом.
ВСУ 4 июня начали продвижение на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. Владимир Путин 21 июля отметил, что войска противника не смогли добиться каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом наступления. Украине, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни тысячи наемников и советников.
СМИ и военные эксперты из США и Европы также указывают на провал летней кампании киевского режима, отмечая эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреТехнологииУкраинаСШАВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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