https://ria.ru/20230904/zelenskiy-1894146902.html

Не стыдно? Слова Зеленского о солдатах ВСУ шокировали пользователей Сети

Не стыдно? Слова Зеленского о солдатах ВСУ шокировали пользователей Сети - РИА Новости, 04.09.2023

Не стыдно? Слова Зеленского о солдатах ВСУ шокировали пользователей Сети

Пользователи соцсети X высмеяли заявление президента Владимира Зеленского, написавшего о "непобедимости" ВСУ и значимости человеческой жизни. РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T17:34

2023-09-04T17:34

2023-09-04T19:56

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Пользователи соцсети X высмеяли заявление президента Владимира Зеленского, написавшего о "непобедимости" ВСУ и значимости человеческой жизни.Главу киевского режима уличили во лжи и лицемерии."Если "непобедимый" означает "мертвый" или "калека", то все так", — написал пользователь."Может, надо начать говорить о мире?" — добавил второй. "Вы уважаете их жизнь? Как вам не стыдно!" — возмутился еще один комментатор. "Единственная жизнь, которую вы цените, — это ваша собственная", — заметил читатель. "Люди и жизнь. Какой же вы лицемерный самовлюбленный человек. Вы хватаете людей на улицах <…> и посылаете на смерть", — подытожил пользователь под постом. ВСУ 4 июня начали продвижение на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. Владимир Путин 21 июля отметил, что войска противника не смогли добиться каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом наступления. Украине, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни тысячи наемников и советников.СМИ и военные эксперты из США и Европы также указывают на провал летней кампании киевского режима, отмечая эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.

https://ria.ru/20230904/zelenskiy-1894110515.html

https://ria.ru/20230904/ukraina-1894008518.html

https://ria.ru/20230904/ukraina-1894040025.html

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в мире, технологии, украина, сша, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, нато