https://ria.ru/20230904/zelenskiy-1894146902.html
Не стыдно? Слова Зеленского о солдатах ВСУ шокировали пользователей Сети
Не стыдно? Слова Зеленского о солдатах ВСУ шокировали пользователей Сети - РИА Новости, 04.09.2023
Не стыдно? Слова Зеленского о солдатах ВСУ шокировали пользователей Сети
Пользователи соцсети X высмеяли заявление президента Владимира Зеленского, написавшего о "непобедимости" ВСУ и значимости человеческой жизни. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T17:34
2023-09-04T17:34
2023-09-04T19:56
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Пользователи соцсети X высмеяли заявление президента Владимира Зеленского, написавшего о "непобедимости" ВСУ и значимости человеческой жизни.Главу киевского режима уличили во лжи и лицемерии."Если "непобедимый" означает "мертвый" или "калека", то все так", — написал пользователь."Может, надо начать говорить о мире?" — добавил второй. "Вы уважаете их жизнь? Как вам не стыдно!" — возмутился еще один комментатор. "Единственная жизнь, которую вы цените, — это ваша собственная", — заметил читатель. "Люди и жизнь. Какой же вы лицемерный самовлюбленный человек. Вы хватаете людей на улицах <…> и посылаете на смерть", — подытожил пользователь под постом. ВСУ 4 июня начали продвижение на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. Владимир Путин 21 июля отметил, что войска противника не смогли добиться каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом наступления. Украине, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни тысячи наемников и советников.СМИ и военные эксперты из США и Европы также указывают на провал летней кампании киевского режима, отмечая эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.
https://ria.ru/20230904/zelenskiy-1894110515.html
https://ria.ru/20230904/ukraina-1894008518.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Украина, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО