https://ria.ru/20230904/zelenskiy-1894110515.html

"Коренной поворот". Зеленскому доложили о готовящемся ударе

"Коренной поворот". Зеленскому доложили о готовящемся ударе - РИА Новости, 04.09.2023

"Коренной поворот". Зеленскому доложили о готовящемся ударе

Соединенные Штаты могут прекратить поддерживать президента Украины Владимира Зеленского в конфликте с Россией, заявил обозреватель Advance Д. Марьянович. РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T15:55

2023-09-04T15:55

2023-09-04T16:15

специальная военная операция на украине

россия

москва

киев

владимир зеленский

владимир путин

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Соединенные Штаты могут прекратить поддерживать президента Украины Владимира Зеленского в конфликте с Россией, заявил обозреватель Advance Д. Марьянович."Американцы все меньше поддерживают идею отдавать миллиарды отчислений налогоплательщиков на оружие для ВСУ, в то время когда у них самих серьезные проблемы. <…> Есть мнение, что в таком случае лучше бросить Зеленского на произвол судьбы, и сторонников подобного мнения становится все больше", — написал он.По словам журналиста, западные СМИ стали все чаще говорить о возможности переговоров главы киевского режима с российским лидером Владимиром Путиным. Такую тенденцию Марьянович связал с тем, что странам НАТО не удалось добиться ослабления Москвы, а антироссийская политика ударила по членам ЕС."Сейчас ситуация в каком-то смысле патовая. Любой успех контрнаступления, которое началось в первых числах июня, СМИ преподносят как коренной поворот, хотя на самом деле успехи ВСУ весьма скромные", — отметил он.Киев оказался полностью зависим от Вашингтона. Зеленскому докладывают, что если Белый дом выйдет из игры, то в условиях вооруженного конфликта у украинской армии просто не остается никаких шансов избежать провала, резюмировал автор статьи.ВСУ 4 июня начали продвижение на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. Владимир Путин 21 июля отметил, что войска противника не смогли добиться каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом наступления. Украине, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни тысячи наемников и советников.СМИ и военные эксперты из США и Европы также указывают на провал летней кампании киевского режима, отмечая эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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россия, москва, киев, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, евросоюз