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"Коренной поворот". Зеленскому доложили о готовящемся ударе - РИА Новости, 04.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:55 04.09.2023 (обновлено: 16:15 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/zelenskiy-1894110515.html
"Коренной поворот". Зеленскому доложили о готовящемся ударе
"Коренной поворот". Зеленскому доложили о готовящемся ударе - РИА Новости, 04.09.2023
"Коренной поворот". Зеленскому доложили о готовящемся ударе
Соединенные Штаты могут прекратить поддерживать президента Украины Владимира Зеленского в конфликте с Россией, заявил обозреватель Advance Д. Марьянович. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T15:55
2023-09-04T16:15
специальная военная операция на украине
россия
москва
киев
владимир зеленский
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Соединенные Штаты могут прекратить поддерживать президента Украины Владимира Зеленского в конфликте с Россией, заявил обозреватель Advance Д. Марьянович.&quot;Американцы все меньше поддерживают идею отдавать миллиарды отчислений налогоплательщиков на оружие для ВСУ, в то время когда у них самих серьезные проблемы. &lt;…&gt; Есть мнение, что в таком случае лучше бросить Зеленского на произвол судьбы, и сторонников подобного мнения становится все больше&quot;, — написал он.По словам журналиста, западные СМИ стали все чаще говорить о возможности переговоров главы киевского режима с российским лидером Владимиром Путиным. Такую тенденцию Марьянович связал с тем, что странам НАТО не удалось добиться ослабления Москвы, а антироссийская политика ударила по членам ЕС."Сейчас ситуация в каком-то смысле патовая. Любой успех контрнаступления, которое началось в первых числах июня, СМИ преподносят как коренной поворот, хотя на самом деле успехи ВСУ весьма скромные", — отметил он.Киев оказался полностью зависим от Вашингтона. Зеленскому докладывают, что если Белый дом выйдет из игры, то в условиях вооруженного конфликта у украинской армии просто не остается никаких шансов избежать провала, резюмировал автор статьи.ВСУ 4 июня начали продвижение на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. Владимир Путин 21 июля отметил, что войска противника не смогли добиться каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом наступления. Украине, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни тысячи наемников и советников.СМИ и военные эксперты из США и Европы также указывают на провал летней кампании киевского режима, отмечая эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230904/zelenskiy-1894101955.html
https://ria.ru/20230904/zelenskiy-1894036114.html
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россия, москва, киев, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, Россия, Москва, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО, Евросоюз
"Коренной поворот". Зеленскому доложили о готовящемся ударе

Advance: США могут бросить Зеленского и прекратить поставки оружия

© AP Photo / Clodagh KilcoyneПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© AP Photo / Clodagh Kilcoyne
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Соединенные Штаты могут прекратить поддерживать президента Украины Владимира Зеленского в конфликте с Россией, заявил обозреватель Advance Д. Марьянович.
«

"Американцы все меньше поддерживают идею отдавать миллиарды отчислений налогоплательщиков на оружие для ВСУ, в то время когда у них самих серьезные проблемы. <…> Есть мнение, что в таком случае лучше бросить Зеленского на произвол судьбы, и сторонников подобного мнения становится все больше", — написал он.

По словам журналиста, западные СМИ стали все чаще говорить о возможности переговоров главы киевского режима с российским лидером Владимиром Путиным. Такую тенденцию Марьянович связал с тем, что странам НАТО не удалось добиться ослабления Москвы, а антироссийская политика ударила по членам ЕС.
"Сейчас ситуация в каком-то смысле патовая. Любой успех контрнаступления, которое началось в первых числах июня, СМИ преподносят как коренной поворот, хотя на самом деле успехи ВСУ весьма скромные", — отметил он.
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Киев оказался полностью зависим от Вашингтона. Зеленскому докладывают, что если Белый дом выйдет из игры, то в условиях вооруженного конфликта у украинской армии просто не остается никаких шансов избежать провала, резюмировал автор статьи.
ВСУ 4 июня начали продвижение на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. Владимир Путин 21 июля отметил, что войска противника не смогли добиться каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом наступления. Украине, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни тысячи наемников и советников.
СМИ и военные эксперты из США и Европы также указывают на провал летней кампании киевского режима, отмечая эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМоскваКиевВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТОЕвросоюз
 
 
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