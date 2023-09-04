https://ria.ru/20230904/zelenskiy-1894062904.html

По какому праву. Немцы обратились к Зеленскому после важного решения

По какому праву. Немцы обратились к Зеленскому после важного решения - РИА Новости, 04.09.2023

По какому праву. Немцы обратились к Зеленскому после важного решения

Читатели Die Welt осудили решение назначить экономиста Рустема Умерова министром обороны Украины. РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T13:18

2023-09-04T13:18

2023-09-04T14:35

в мире

украина

россия

сша

владимир зеленский

хантер байден

алексей резников

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Читатели Die Welt осудили решение назначить экономиста Рустема Умерова министром обороны Украины."По данным украинских СМИ, Умеров был стипендиатом американской программы для будущих лидеров (FLEX) и считается экспертом в области финансов. Олигархическая рулетка по-украински. Непонятно, что дает этому человеку право занимать должность министра обороны", — написал пользователь."Как жаль людей на фронте", — поддержал его другой юзер."Начальник управления государственными активами" назначен министром обороны? Почему не сразу Хантер Байден?" — задался вопросом третий читатель."Кто меняет военного на финансового менеджера в разгар конфликта?" — поинтересовался читатель."В конечном счете неважно, кому будет позволено объявить о поражении Украины", — резюмировали в дискуссии.Накануне, 3 сентября, президент Владимир Зеленский объявил об отставке Алексея Резникова с поста главы Минобороны Украины. Его сменит глава Фонда госимущества Рустем Умеров.О том, что Зеленский ищет замену министру обороны, "Украинская правда" писала еще в начале августа. По данным издания, рассматривались кандидатуры министра инфраструктуры Александра Кубракова и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, но оба они отказались возглавить военное ведомство. Сам Резников выражал готовность подать в отставку.Рустем Умеров — украинский политический деятель, предприниматель и инвестор крымско-татарского происхождения. Учился в США по программе обмена, финансист по образованию. В 2019 году стал народным депутатом Украины. С сентября 2022 года возглавляет Фонд госимущества. При этом он остается советником Мустафы Джемилева — одного из лидеров "Меджлиса крымско-татарского народа"*. Входил в украинскую делегацию по переговорам с Россией весной прошлого года.* Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20230904/ukraina-1894007388.html

https://ria.ru/20230904/reznikov-1894032838.html

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в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, хантер байден, алексей резников