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По какому праву. Немцы обратились к Зеленскому после важного решения - РИА Новости, 04.09.2023
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13:18 04.09.2023 (обновлено: 14:35 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/zelenskiy-1894062904.html
По какому праву. Немцы обратились к Зеленскому после важного решения
По какому праву. Немцы обратились к Зеленскому после важного решения - РИА Новости, 04.09.2023
По какому праву. Немцы обратились к Зеленскому после важного решения
Читатели Die Welt осудили решение назначить экономиста Рустема Умерова министром обороны Украины. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T13:18
2023-09-04T14:35
в мире
украина
россия
сша
владимир зеленский
хантер байден
алексей резников
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Читатели Die Welt осудили решение назначить экономиста Рустема Умерова министром обороны Украины."По данным украинских СМИ, Умеров был стипендиатом американской программы для будущих лидеров (FLEX) и считается экспертом в области финансов. Олигархическая рулетка по-украински. Непонятно, что дает этому человеку право занимать должность министра обороны", — написал пользователь."Как жаль людей на фронте", — поддержал его другой юзер."Начальник управления государственными активами" назначен министром обороны? Почему не сразу Хантер Байден?" — задался вопросом третий читатель."Кто меняет военного на финансового менеджера в разгар конфликта?" — поинтересовался читатель.&quot;В конечном счете неважно, кому будет позволено объявить о поражении Украины&quot;, — резюмировали в дискуссии.Накануне, 3 сентября, президент Владимир Зеленский объявил об отставке Алексея Резникова с поста главы Минобороны Украины. Его сменит глава Фонда госимущества Рустем Умеров.О том, что Зеленский ищет замену министру обороны, "Украинская правда" писала еще в начале августа. По данным издания, рассматривались кандидатуры министра инфраструктуры Александра Кубракова и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, но оба они отказались возглавить военное ведомство. Сам Резников выражал готовность подать в отставку.Рустем Умеров — украинский политический деятель, предприниматель и инвестор крымско-татарского происхождения. Учился в США по программе обмена, финансист по образованию. В 2019 году стал народным депутатом Украины. С сентября 2022 года возглавляет Фонд госимущества. При этом он остается советником Мустафы Джемилева — одного из лидеров "Меджлиса крымско-татарского народа"*. Входил в украинскую делегацию по переговорам с Россией весной прошлого года.* Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20230904/ukraina-1894007388.html
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в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, хантер байден, алексей резников
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Хантер Байден, Алексей Резников
По какому праву. Немцы обратились к Зеленскому после важного решения

Читатели Die Welt сочли некомпетентным будущего министра обороны Украины Умерова

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Читатели Die Welt осудили решение назначить экономиста Рустема Умерова министром обороны Украины.
«
"По данным украинских СМИ, Умеров был стипендиатом американской программы для будущих лидеров (FLEX) и считается экспертом в области финансов. Олигархическая рулетка по-украински. Непонятно, что дает этому человеку право занимать должность министра обороны", — написал пользователь.
"Как жаль людей на фронте", — поддержал его другой юзер.
"Начальник управления государственными активами" назначен министром обороны? Почему не сразу Хантер Байден?" — задался вопросом третий читатель.
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"Кто меняет военного на финансового менеджера в разгар конфликта?" — поинтересовался читатель.
«

"В конечном счете неважно, кому будет позволено объявить о поражении Украины", — резюмировали в дискуссии.

Накануне, 3 сентября, президент Владимир Зеленский объявил об отставке Алексея Резникова с поста главы Минобороны Украины. Его сменит глава Фонда госимущества Рустем Умеров.
О том, что Зеленский ищет замену министру обороны, "Украинская правда" писала еще в начале августа. По данным издания, рассматривались кандидатуры министра инфраструктуры Александра Кубракова и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, но оба они отказались возглавить военное ведомство. Сам Резников выражал готовность подать в отставку.
Рустем Умеров — украинский политический деятель, предприниматель и инвестор крымско-татарского происхождения. Учился в США по программе обмена, финансист по образованию. В 2019 году стал народным депутатом Украины. С сентября 2022 года возглавляет Фонд госимущества. При этом он остается советником Мустафы Джемилева — одного из лидеров "Меджлиса крымско-татарского народа"*. Входил в украинскую делегацию по переговорам с Россией весной прошлого года.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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В миреУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийХантер БайденАлексей Резников
 
 
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