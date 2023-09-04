По какому праву. Немцы обратились к Зеленскому после важного решения
Читатели Die Welt сочли некомпетентным будущего министра обороны Украины Умерова
© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Читатели Die Welt осудили решение назначить экономиста Рустема Умерова министром обороны Украины.
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"По данным украинских СМИ, Умеров был стипендиатом американской программы для будущих лидеров (FLEX) и считается экспертом в области финансов. Олигархическая рулетка по-украински. Непонятно, что дает этому человеку право занимать должность министра обороны", — написал пользователь.
"Как жаль людей на фронте", — поддержал его другой юзер.
"Начальник управления государственными активами" назначен министром обороны? Почему не сразу Хантер Байден?" — задался вопросом третий читатель.
"Кто меняет военного на финансового менеджера в разгар конфликта?" — поинтересовался читатель.
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"В конечном счете неважно, кому будет позволено объявить о поражении Украины", — резюмировали в дискуссии.
Накануне, 3 сентября, президент Владимир Зеленский объявил об отставке Алексея Резникова с поста главы Минобороны Украины. Его сменит глава Фонда госимущества Рустем Умеров.
О том, что Зеленский ищет замену министру обороны, "Украинская правда" писала еще в начале августа. По данным издания, рассматривались кандидатуры министра инфраструктуры Александра Кубракова и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, но оба они отказались возглавить военное ведомство. Сам Резников выражал готовность подать в отставку.
Рустем Умеров — украинский политический деятель, предприниматель и инвестор крымско-татарского происхождения. Учился в США по программе обмена, финансист по образованию. В 2019 году стал народным депутатом Украины. С сентября 2022 года возглавляет Фонд госимущества. При этом он остается советником Мустафы Джемилева — одного из лидеров "Меджлиса крымско-татарского народа"*. Входил в украинскую делегацию по переговорам с Россией весной прошлого года.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.