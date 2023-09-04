https://ria.ru/20230904/zelenskiy-1894036114.html

Экс-агент MI-6 указал на особенности опасного положения Зеленского

Экс-агент MI-6 указал на особенности опасного положения Зеленского - РИА Новости, 04.09.2023

Экс-агент MI-6 указал на особенности опасного положения Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский находится в ужасном положении, заявил экс-агент MI6 Аластер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T11:39

2023-09-04T11:39

2023-09-04T11:58

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киев

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владимир путин

британская разведывательная служба mi6

нато

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский находится в ужасном положении, заявил экс-агент MI6 Аластер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Она (помощь Киеву – прим. ред.) уже иссякает в Европе. Украинцы попросили, насколько я знаю, ещё 89 миллиардов евро. И в некоторых европейских странах отреагировали так: "Забудьте об этом. У нас нет таких денег", - сказал он.Сейчас Зеленского загнали в угол, считает эксперт, так как ко всему прочему политическую верхушку заполонили неофашисты, а украинские военные больше не желают самоотверженно бросаться в бой на врага и терять по десять тысяч человек в месяц.Тем не менее, заключить мир президент не может, так как ему этого просто не позволят, резюмирует Крук.Украина 4 июня начал контрнаступление на Южно—Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, противник не смог достичь каких—либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".

https://ria.ru/20230904/vlast-1893993372.html

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в мире, украина, киев, европа, владимир зеленский, владимир путин, британская разведывательная служба mi6, нато