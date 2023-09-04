https://ria.ru/20230904/zanyatost-1894109055.html

Госдума планирует принять закон о занятости в новой редакции до конца года

Госдума планирует принять закон о занятости в новой редакции до конца года - РИА Новости, 04.09.2023

Госдума планирует принять закон о занятости в новой редакции до конца года

Работа над формированием новой редакции закона о занятости выходит на финишную прямую - он должен быть принят до конца года, сообщил министр труда и социальной... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T15:48

2023-09-04T15:48

2023-09-04T15:48

общество

антон котяков

госдума рф

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

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ПСКОВ, 4 сен - РИА Новости. Работа над формированием новой редакции закона о занятости выходит на финишную прямую - он должен быть принят до конца года, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Расширенное заседание Совета Парламентского Собрания Союза Беларуси и России проходит в Пскове в понедельник, его проводит председатель парламентского Собрания Союза Беларуси и России, спикер Госдумы Вячеслав Володин. "В Государственной Думе создана комиссия по формированию новой редакции закона о занятости в Российской Федерации. Сейчас эта совместная работа, в которой участвовали как органы государственной власти, представители верхней и нижней палаты собрания РФ. Участвуют все заинтересованные ведомства, и работа выходит на финишную прямую. В первом чтении законопроект был принят в весеннюю сессию, и, судя по тем планам, которые сейчас рассматриваются, в Государственной Думе он должен быть до конца года принят", – сказал Котяков во время заседания. По его словам, разработка новой редакции была обусловлена трансформацией рынка труда. Это способствовали новые вызовы, с которыми столкнулись работодатели – развитие формы дистанционной и платформенной занятости, а также формированием института самозанятого. Последняя редакция закона "О занятости населения в Российской Федерации" была подготовлена 28 декабря 2022 года и вносила изменения в регулирование и содействие трудовой мобильности безработных граждан, в том числе зарегистрированным в центрах занятости.

https://sn.ria.ru/20230626/podrostok-1880404931.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, антон котяков, госдума рф, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)