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Госдума планирует принять закон о занятости в новой редакции до конца года - РИА Новости, 04.09.2023
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15:48 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/zanyatost-1894109055.html
Госдума планирует принять закон о занятости в новой редакции до конца года
Госдума планирует принять закон о занятости в новой редакции до конца года - РИА Новости, 04.09.2023
Госдума планирует принять закон о занятости в новой редакции до конца года
Работа над формированием новой редакции закона о занятости выходит на финишную прямую - он должен быть принят до конца года, сообщил министр труда и социальной... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T15:48
2023-09-04T15:48
общество
антон котяков
госдума рф
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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ПСКОВ, 4 сен - РИА Новости. Работа над формированием новой редакции закона о занятости выходит на финишную прямую - он должен быть принят до конца года, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Расширенное заседание Совета Парламентского Собрания Союза Беларуси и России проходит в Пскове в понедельник, его проводит председатель парламентского Собрания Союза Беларуси и России, спикер Госдумы Вячеслав Володин. "В Государственной Думе создана комиссия по формированию новой редакции закона о занятости в Российской Федерации. Сейчас эта совместная работа, в которой участвовали как органы государственной власти, представители верхней и нижней палаты собрания РФ. Участвуют все заинтересованные ведомства, и работа выходит на финишную прямую. В первом чтении законопроект был принят в весеннюю сессию, и, судя по тем планам, которые сейчас рассматриваются, в Государственной Думе он должен быть до конца года принят", – сказал Котяков во время заседания. По его словам, разработка новой редакции была обусловлена трансформацией рынка труда. Это способствовали новые вызовы, с которыми столкнулись работодатели – развитие формы дистанционной и платформенной занятости, а также формированием института самозанятого. Последняя редакция закона "О занятости населения в Российской Федерации" была подготовлена 28 декабря 2022 года и вносила изменения в регулирование и содействие трудовой мобильности безработных граждан, в том числе зарегистрированным в центрах занятости.
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общество, антон котяков, госдума рф, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
Общество, Антон Котяков, Госдума РФ, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
Госдума планирует принять закон о занятости в новой редакции до конца года

Котяков: закон о занятости будет принят Госдумой в новой редакции до конца года

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВ здании Государственной Думы РФ
В здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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ПСКОВ, 4 сен - РИА Новости. Работа над формированием новой редакции закона о занятости выходит на финишную прямую - он должен быть принят до конца года, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
Расширенное заседание Совета Парламентского Собрания Союза Беларуси и России проходит в Пскове в понедельник, его проводит председатель парламентского Собрания Союза Беларуси и России, спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«
"В Государственной Думе создана комиссия по формированию новой редакции закона о занятости в Российской Федерации. Сейчас эта совместная работа, в которой участвовали как органы государственной власти, представители верхней и нижней палаты собрания РФ. Участвуют все заинтересованные ведомства, и работа выходит на финишную прямую. В первом чтении законопроект был принят в весеннюю сессию, и, судя по тем планам, которые сейчас рассматриваются, в Государственной Думе он должен быть до конца года принят", – сказал Котяков во время заседания.
По его словам, разработка новой редакции была обусловлена трансформацией рынка труда. Это способствовали новые вызовы, с которыми столкнулись работодатели – развитие формы дистанционной и платформенной занятости, а также формированием института самозанятого.
Последняя редакция закона "О занятости населения в Российской Федерации" была подготовлена 28 декабря 2022 года и вносила изменения в регулирование и содействие трудовой мобильности безработных граждан, в том числе зарегистрированным в центрах занятости.
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ОбществоАнтон КотяковГосдума РФМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
 
 
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