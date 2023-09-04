https://ria.ru/20230904/zanyatost-1894109055.html
Госдума планирует принять закон о занятости в новой редакции до конца года
Госдума планирует принять закон о занятости в новой редакции до конца года - РИА Новости, 04.09.2023
Госдума планирует принять закон о занятости в новой редакции до конца года
Работа над формированием новой редакции закона о занятости выходит на финишную прямую - он должен быть принят до конца года, сообщил министр труда и социальной... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T15:48
2023-09-04T15:48
2023-09-04T15:48
общество
антон котяков
госдума рф
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843598345_331:689:2747:2048_1920x0_80_0_0_1e25dd4c1d67d77bc24b75a8f8f924cd.jpg
ПСКОВ, 4 сен - РИА Новости. Работа над формированием новой редакции закона о занятости выходит на финишную прямую - он должен быть принят до конца года, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Расширенное заседание Совета Парламентского Собрания Союза Беларуси и России проходит в Пскове в понедельник, его проводит председатель парламентского Собрания Союза Беларуси и России, спикер Госдумы Вячеслав Володин. "В Государственной Думе создана комиссия по формированию новой редакции закона о занятости в Российской Федерации. Сейчас эта совместная работа, в которой участвовали как органы государственной власти, представители верхней и нижней палаты собрания РФ. Участвуют все заинтересованные ведомства, и работа выходит на финишную прямую. В первом чтении законопроект был принят в весеннюю сессию, и, судя по тем планам, которые сейчас рассматриваются, в Государственной Думе он должен быть до конца года принят", – сказал Котяков во время заседания. По его словам, разработка новой редакции была обусловлена трансформацией рынка труда. Это способствовали новые вызовы, с которыми столкнулись работодатели – развитие формы дистанционной и платформенной занятости, а также формированием института самозанятого. Последняя редакция закона "О занятости населения в Российской Федерации" была подготовлена 28 декабря 2022 года и вносила изменения в регулирование и содействие трудовой мобильности безработных граждан, в том числе зарегистрированным в центрах занятости.
https://sn.ria.ru/20230626/podrostok-1880404931.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843598345_499:579:2457:2048_1920x0_80_0_0_4aac2d8b5eac11be4053b6e81bbcd994.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, антон котяков, госдума рф, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
Общество, Антон Котяков, Госдума РФ, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
Госдума планирует принять закон о занятости в новой редакции до конца года
Котяков: закон о занятости будет принят Госдумой в новой редакции до конца года
ПСКОВ, 4 сен - РИА Новости. Работа над формированием новой редакции закона о занятости выходит на финишную прямую - он должен быть принят до конца года, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
Расширенное заседание Совета Парламентского Собрания Союза Беларуси и России проходит в Пскове в понедельник, его проводит председатель парламентского Собрания Союза Беларуси и России, спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«
"В Государственной Думе создана комиссия по формированию новой редакции закона о занятости в Российской Федерации. Сейчас эта совместная работа, в которой участвовали как органы государственной власти, представители верхней и нижней палаты собрания РФ. Участвуют все заинтересованные ведомства, и работа выходит на финишную прямую. В первом чтении законопроект был принят в весеннюю сессию, и, судя по тем планам, которые сейчас рассматриваются, в Государственной Думе он должен быть до конца года принят", – сказал Котяков во время заседания.
По его словам, разработка новой редакции была обусловлена трансформацией рынка труда. Это способствовали новые вызовы, с которыми столкнулись работодатели – развитие формы дистанционной и платформенной занятости, а также формированием института самозанятого.
Последняя редакция закона "О занятости населения в Российской Федерации" была подготовлена 28 декабря 2022 года и вносила изменения в регулирование и содействие трудовой мобильности безработных граждан, в том числе зарегистрированным в центрах занятости.
Работа в четырнадцать. Раннее взросление или предлог, чтобы не учиться?