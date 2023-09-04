https://ria.ru/20230904/zaderzhanie-1893992234.html

В московских аэропортах задержали более 20 рейсов

В московских аэропортах задержали более 20 рейсов - РИА Новости, 04.09.2023

В московских аэропортах задержали более 20 рейсов

В московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" более 20 рейсов задерживают на вылет и прилет, еще восемь рейсов отменены, следует из данных... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T02:26

2023-09-04T02:26

2023-09-04T02:38

москва

домодедово (аэропорт)

шереметьево (аэропорт)

внуково (аэропорт)

происшествия

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. В московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" более 20 рейсов задерживают на вылет и прилет, еще восемь рейсов отменены, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписания". По информации на 2.22 мск понедельника, в аэропорту "Внуково" задержаны четыре рейса, столько же рейсов отменено. В "Домодедово" задержаны 11 рейсов, еще четыре отменили. Также восемь рейсов задерживаются в "Шереметьево".

https://ria.ru/20230901/pulkovo-1893555003.html

москва

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2023

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москва, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), внуково (аэропорт), происшествия