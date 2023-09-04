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В московских аэропортах задержали более 20 рейсов - РИА Новости, 04.09.2023
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02:26 04.09.2023 (обновлено: 02:38 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/zaderzhanie-1893992234.html
В московских аэропортах задержали более 20 рейсов
В московских аэропортах задержали более 20 рейсов - РИА Новости, 04.09.2023
В московских аэропортах задержали более 20 рейсов
В московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" более 20 рейсов задерживают на вылет и прилет, еще восемь рейсов отменены, следует из данных... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T02:26
2023-09-04T02:38
москва
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
внуково (аэропорт)
происшествия
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. В московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" более 20 рейсов задерживают на вылет и прилет, еще восемь рейсов отменены, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписания". По информации на 2.22 мск понедельника, в аэропорту "Внуково" задержаны четыре рейса, столько же рейсов отменено. В "Домодедово" задержаны 11 рейсов, еще четыре отменили. Также восемь рейсов задерживаются в "Шереметьево".
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москва, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), внуково (аэропорт), происшествия
Москва, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Внуково (аэропорт), Происшествия
В московских аэропортах задержали более 20 рейсов

В московских аэропортах задержали более 20 рейсов, еще 8 отменены

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАэропорт Внуково
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Аэропорт Внуково. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. В московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" более 20 рейсов задерживают на вылет и прилет, еще восемь рейсов отменены, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписания".
По информации на 2.22 мск понедельника, в аэропорту "Внуково" задержаны четыре рейса, столько же рейсов отменено.
В "Домодедово" задержаны 11 рейсов, еще четыре отменили.
Также восемь рейсов задерживаются в "Шереметьево".
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
Пулково принял два рейса из-за ограничений в аэропортах Москвы
1 сентября, 09:06
 
МоскваДомодедово (аэропорт)Шереметьево (аэропорт)Внуково (аэропорт)Происшествия
 
 
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