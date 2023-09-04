https://ria.ru/20230904/zaderzhanie-1893992234.html
В московских аэропортах задержали более 20 рейсов
В московских аэропортах задержали более 20 рейсов - РИА Новости, 04.09.2023
В московских аэропортах задержали более 20 рейсов
В московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" более 20 рейсов задерживают на вылет и прилет, еще восемь рейсов отменены, следует из данных... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T02:26
2023-09-04T02:26
2023-09-04T02:38
москва
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
внуково (аэропорт)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/06/1888450967_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_e26665fa3707484b049581ca5b29f71b.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. В московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" более 20 рейсов задерживают на вылет и прилет, еще восемь рейсов отменены, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписания". По информации на 2.22 мск понедельника, в аэропорту "Внуково" задержаны четыре рейса, столько же рейсов отменено. В "Домодедово" задержаны 11 рейсов, еще четыре отменили. Также восемь рейсов задерживаются в "Шереметьево".
https://ria.ru/20230901/pulkovo-1893555003.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/06/1888450967_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_dee147fad6eee617a2bc6fe1e1688410.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), внуково (аэропорт), происшествия
Москва, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Внуково (аэропорт), Происшествия
В московских аэропортах задержали более 20 рейсов
В московских аэропортах задержали более 20 рейсов, еще 8 отменены
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. В московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" более 20 рейсов задерживают на вылет и прилет, еще восемь рейсов отменены, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписания".
По информации на 2.22 мск понедельника, в аэропорту "Внуково" задержаны четыре рейса, столько же рейсов отменено.
В "Домодедово" задержаны 11 рейсов, еще четыре отменили.
Также восемь рейсов задерживаются в "Шереметьево".
Пулково принял два рейса из-за ограничений в аэропортах Москвы