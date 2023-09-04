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Медики рассказали о состоянии актера Янина - РИА Новости, 04.09.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:57 04.09.2023 (обновлено: 10:58 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/yanin-1894025257.html
Медики рассказали о состоянии актера Янина
Медики рассказали о состоянии актера Янина - РИА Новости, 04.09.2023
Медики рассказали о состоянии актера Янина
Актер Алексей Янин, о смерти которого ошибочно сообщали в субботу, остается в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в столичном НИИ скорой помощи РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T10:57
2023-09-04T10:58
культура
алексей янин
москва
новости культуры
театр
нии скорой помощи имени н. в. склифосовского
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Актер Алексей Янин, о смерти которого ошибочно сообщали в субботу, остается в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в столичном НИИ скорой помощи имени Склифосовского. "Пациент находится в неврологической реанимации, состояние тяжелое", - заявил собеседник агентства. Ранее на сайте Российского академического молодежного театра (РАМТ) появилось сообщение, что Янин скончался в возрасте 40 лет после восьми лет борьбы с последствиями инсульта. Позднее запись была удалена. Жена актера в своих социальных сетях сообщила, что врачи ошиблись, на самом деле ее муж жив и находится в коме в крайне тяжелом состоянии. В пресс-службе РАМТа также подтвердили, что информация о смерти актера не соответствует действительности. В воскресенье в НИИ скорой помощи имени Склифосовского РИА Новости уже сообщали, что актер лежит в реанимации в тяжелом состоянии. Янин широко известен по работам в кино и сериалах "Судья", "Сильнее судьбы", "С любимыми не расстаются", "Клуб", "Дочки-матери", "Студенты".
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алексей янин, москва, новости культуры, театр, нии скорой помощи имени н. в. склифосовского
Культура, Алексей Янин, Москва, Новости культуры, Театр, НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского
Медики рассказали о состоянии актера Янина

НИИ Склифосовского: актёр Алексей Янин остаётся в реанимации в тяжёлом состоянии

© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы | Перейти в медиабанкЗдание научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в Москве
Здание научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в Москве - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Перейти в медиабанк
Здание научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Актер Алексей Янин, о смерти которого ошибочно сообщали в субботу, остается в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в столичном НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
«
"Пациент находится в неврологической реанимации, состояние тяжелое", - заявил собеседник агентства.
Ранее на сайте Российского академического молодежного театра (РАМТ) появилось сообщение, что Янин скончался в возрасте 40 лет после восьми лет борьбы с последствиями инсульта. Позднее запись была удалена. Жена актера в своих социальных сетях сообщила, что врачи ошиблись, на самом деле ее муж жив и находится в коме в крайне тяжелом состоянии.
В пресс-службе РАМТа также подтвердили, что информация о смерти актера не соответствует действительности. В воскресенье в НИИ скорой помощи имени Склифосовского РИА Новости уже сообщали, что актер лежит в реанимации в тяжелом состоянии.
Янин широко известен по работам в кино и сериалах "Судья", "Сильнее судьбы", "С любимыми не расстаются", "Клуб", "Дочки-матери", "Студенты".
© Фото : РАМТАктер Алексей Янин
Актер Алексей Янин - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© Фото : РАМТ
Актер Алексей Янин
 
КультураАлексей ЯнинМоскваНовости культурыТеатрНИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского
 
 
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