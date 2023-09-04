https://ria.ru/20230904/yanin-1894025257.html

Медики рассказали о состоянии актера Янина

Медики рассказали о состоянии актера Янина - РИА Новости, 04.09.2023

Медики рассказали о состоянии актера Янина

Актер Алексей Янин, о смерти которого ошибочно сообщали в субботу, остается в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в столичном НИИ скорой помощи РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T10:57

2023-09-04T10:57

2023-09-04T10:58

культура

алексей янин

москва

новости культуры

театр

нии скорой помощи имени н. в. склифосовского

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Актер Алексей Янин, о смерти которого ошибочно сообщали в субботу, остается в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в столичном НИИ скорой помощи имени Склифосовского. "Пациент находится в неврологической реанимации, состояние тяжелое", - заявил собеседник агентства. Ранее на сайте Российского академического молодежного театра (РАМТ) появилось сообщение, что Янин скончался в возрасте 40 лет после восьми лет борьбы с последствиями инсульта. Позднее запись была удалена. Жена актера в своих социальных сетях сообщила, что врачи ошиблись, на самом деле ее муж жив и находится в коме в крайне тяжелом состоянии. В пресс-службе РАМТа также подтвердили, что информация о смерти актера не соответствует действительности. В воскресенье в НИИ скорой помощи имени Склифосовского РИА Новости уже сообщали, что актер лежит в реанимации в тяжелом состоянии. Янин широко известен по работам в кино и сериалах "Судья", "Сильнее судьбы", "С любимыми не расстаются", "Клуб", "Дочки-матери", "Студенты".

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

алексей янин, москва, новости культуры, театр, нии скорой помощи имени н. в. склифосовского