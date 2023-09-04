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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Измаиле
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Измаиле - РИА Новости, 04.09.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Измаиле
Взрывы слышны в городе Измаил Одесской области, в регионе объявлена воздушная тревога, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T03:23
2023-09-04T03:23
2023-09-04T03:48
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Взрывы слышны в городе Измаил Одесской области, в регионе объявлена воздушная тревога, сообщает украинское издание "Зеркало недели". "В Измаиле взрывы", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в регионе с 2.00 объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, одесская область, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Вооруженные силы РФ, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Измаиле
"Зеркало недели": в Измаиле прозвучали взрывы, объявлена тревога