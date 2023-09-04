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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Измаиле - РИА Новости, 04.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
03:23 04.09.2023 (обновлено: 03:48 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/vzryvy-1893994187.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Измаиле
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Измаиле - РИА Новости, 04.09.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Измаиле
Взрывы слышны в городе Измаил Одесской области, в регионе объявлена воздушная тревога, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T03:23
2023-09-04T03:48
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Взрывы слышны в городе Измаил Одесской области, в регионе объявлена воздушная тревога, сообщает украинское издание "Зеркало недели". &quot;В Измаиле взрывы&quot;, — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в регионе с 2.00 объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
одесская область
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в мире, одесская область, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Вооруженные силы РФ, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Измаиле

"Зеркало недели": в Измаиле прозвучали взрывы, объявлена тревога

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Взрывы слышны в городе Измаил Одесской области, в регионе объявлена воздушная тревога, сообщает украинское издание "Зеркало недели".
«

"В Измаиле взрывы", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в регионе с 2.00 объявлена воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.09.2023Посмотреть
 
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