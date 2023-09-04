https://ria.ru/20230904/vzryv-1894173801.html
В Ярославской области арестовали мужчину, устроившего взрыв в частном доме
В Ярославской области арестовали мужчину, устроившего взрыв в частном доме - РИА Новости, 04.09.2023
В Ярославской области арестовали мужчину, устроившего взрыв в частном доме
Мужчина, устроивший взрыв в частном доме в Ярославской области, в результате чего пострадали три человека, арестован, сообщает СУ СК России по региону. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T19:10
2023-09-04T19:10
2023-09-04T19:10
происшествия
ярославль
ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 сен – РИА Новости. Мужчина, устроивший взрыв в частном доме в Ярославской области, в результате чего пострадали три человека, арестован, сообщает СУ СК России по региону. "Сегодня, 4 сентября 2023 года судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили РИА Новости, что мера пресечения избрана на два месяца. Сообщается, что до ареста мужчине было предъявлено обвинение по части 3 статьи 30, пунктам "а", "е" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом). Как сообщали УМВД и СУ СК по Ярославской области, в субботу вечером в частном доме в деревне Никульское Большесельского района 47-летний мужчина в ходе бытового конфликта "привел в действие неустановленное устройство с поражающими свойствами", в больницу попали двое мужчин и женщина. Источники в силовых структурах региона поясняли РИА Новости, что виновник ЧП - сотрудник ФСИН, но не из Ярославской области. Мужчина находится в процессе развода. В числе пострадавших оказались глава Вареговского сельского поселения Большесельского района Федор Новиков и священнослужитель Дмитрий Туляков. Они рассказали РИА Новости, что источником взрыва стала граната, которую мужчина принес с собой. Новиков уточнил, что у задержанного были еще одна граната и нож, но он не успел ими воспользоваться, мужчины его обезвредили. По словам Новикова, виновник ЧП работает в исправительной колонии в Коми, причиной его поступка стало "помутнение на фоне ревности".
https://ria.ru/20230901/vzryv-1893717922.html
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происшествия, ярославль, ярославская область
Происшествия, Ярославль, Ярославская область
В Ярославской области арестовали мужчину, устроившего взрыв в частном доме
Суд в Ярославской области арестовал мужчину, устроившего взрыв в частном доме
ЯРОСЛАВЛЬ, 4 сен – РИА Новости.
Мужчина, устроивший взрыв в частном доме в Ярославской области, в результате чего пострадали три человека, арестован, сообщает СУ СК
России по региону.
"Сегодня, 4 сентября 2023 года судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
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В ведомстве уточнили РИА Новости, что мера пресечения избрана на два месяца.
Сообщается, что до ареста мужчине было предъявлено обвинение по части 3 статьи 30, пунктам "а", "е" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом).
Как сообщали УМВД и СУ СК по Ярославской области, в субботу вечером в частном доме в деревне Никульское Большесельского района 47-летний мужчина в ходе бытового конфликта "привел в действие неустановленное устройство с поражающими свойствами", в больницу попали двое мужчин и женщина.
Источники в силовых структурах региона поясняли РИА Новости, что виновник ЧП - сотрудник ФСИН, но не из Ярославской области. Мужчина находится в процессе развода.
В числе пострадавших оказались глава Вареговского сельского поселения Большесельского района Федор Новиков и священнослужитель Дмитрий Туляков. Они рассказали РИА Новости, что источником взрыва стала граната, которую мужчина принес с собой.
Новиков уточнил, что у задержанного были еще одна граната и нож, но он не успел ими воспользоваться, мужчины его обезвредили. По словам Новикова, виновник ЧП работает в исправительной колонии в Коми, причиной его поступка стало "помутнение на фоне ревности".
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