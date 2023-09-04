https://ria.ru/20230904/vzryv-1894001147.html

В Иране шесть человек оказались под завалами в результате взрыва на шахте

В Иране шесть человек оказались под завалами в результате взрыва на шахте - РИА Новости, 04.09.2023

В Иране шесть человек оказались под завалами в результате взрыва на шахте

Шесть человек оказались под завалами в результате взрыва на шахте в провинции Семнан на севере Ирана, на месте работают экстренные службы, передает агентство... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T07:17

2023-09-04T07:17

2023-09-04T07:17

в мире

иран

семнан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/04/1762146788_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_4c1d94807ba92e118960fd05ead82ed5.jpg

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Шесть человек оказались под завалами в результате взрыва на шахте в провинции Семнан на севере Ирана, на месте работают экстренные службы, передает агентство Fars со ссылкой на Общество Красного Полумесяца республики. "Произошел взрыв на шахте Тазре в городе Дамган (в провинции Семнан – ред.), и в этот район были отправлены спасательные команды, которые оказывают помощь пострадавшим", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате взрыва под завалами оказались шесть человек.

https://ria.ru/20230904/navodnenie-1893997805.html

иран

семнан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, семнан