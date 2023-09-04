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В Иране шесть человек оказались под завалами в результате взрыва на шахте - РИА Новости, 04.09.2023
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07:17 04.09.2023
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В Иране шесть человек оказались под завалами в результате взрыва на шахте
В Иране шесть человек оказались под завалами в результате взрыва на шахте - РИА Новости, 04.09.2023
В Иране шесть человек оказались под завалами в результате взрыва на шахте
Шесть человек оказались под завалами в результате взрыва на шахте в провинции Семнан на севере Ирана, на месте работают экстренные службы, передает агентство... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T07:17
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иран
семнан
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Шесть человек оказались под завалами в результате взрыва на шахте в провинции Семнан на севере Ирана, на месте работают экстренные службы, передает агентство Fars со ссылкой на Общество Красного Полумесяца республики. "Произошел взрыв на шахте Тазре в городе Дамган (в провинции Семнан – ред.), и в этот район были отправлены спасательные команды, которые оказывают помощь пострадавшим", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате взрыва под завалами оказались шесть человек.
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в мире, иран, семнан
В мире, Иран, Семнан
В Иране шесть человек оказались под завалами в результате взрыва на шахте

Fars: в Иране шесть человек оказались под завалами в результате взрыва на шахте

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкШахта
Шахта - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Шесть человек оказались под завалами в результате взрыва на шахте в провинции Семнан на севере Ирана, на месте работают экстренные службы, передает агентство Fars со ссылкой на Общество Красного Полумесяца республики.
"Произошел взрыв на шахте Тазре в городе Дамган (в провинции Семнан – ред.), и в этот район были отправлены спасательные команды, которые оказывают помощь пострадавшим", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате взрыва под завалами оказались шесть человек.
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В миреИранСемнан
 
 
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