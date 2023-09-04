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Москвичи выбрали имена для пары азиатских выдр из "Москвариума" на ВДНХ

Москвичи выбрали имена для пары азиатских выдр из "Москвариума" на ВДНХ - РИА Новости, 04.09.2023

Москвичи выбрали имена для пары азиатских выдр из "Москвариума" на ВДНХ

Участники проекта "Активный гражданин" выбрали имена для пары азиатских выдр из "Москвариума" на ВДНХ, сообщается на портале мэра и правительства столицы. РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T11:02

2023-09-04T11:02

2023-09-04T12:16

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Участники проекта "Активный гражданин" выбрали имена для пары азиатских выдр из "Москвариума" на ВДНХ, сообщается на портале мэра и правительства столицы. "Из пяти вариантов, предложенных специалистами, больше всего голосов набрали имена Гоша и Глаша (Георгий и Глафира). Их выбрали более 29 процентов горожан", — говорится в публикации.На втором месте оказались имена Мося и Фрося (Моисей и Ефросинья) — за этот вариант проголосовали 25 процентов участников. Третьими по популярности стали Мося и Мотя (Моисей и Матильда) — такой вариант набрал 14 процентов голосов. Всего в голосовании приняли участие более 185 тысяч москвичей. Выдры родились в Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило год назад, а затем переехали на ВДНХ и поселились в вольере вместе с сородичами — выдрами Бенедиктом и Феодорой. В "Москвариуме" азиатские выдры получают сбалансированное питание, которое состоит из красной рыбы, овощей, фруктов, индейки и их любимого лакомства — мраморной говядины. Посетители могут каждый день наблюдать за тренировками и кормлением животных.

https://ria.ru/20230903/panda-1893904312.html

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москва, москвариум, общество