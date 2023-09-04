https://ria.ru/20230904/vuz-1894026397.html

В вузы зачислили почти девять тысяч участников СВО и их детей

В вузы зачислили почти девять тысяч участников СВО и их детей - РИА Новости, 04.09.2023

В вузы зачислили почти девять тысяч участников СВО и их детей

В рамках отдельной квоты в вузы РФ зачислены около 8,5 тысячи участников СВО и их детей, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T11:02

2023-09-04T11:02

2023-09-04T11:19

общество

образование - общество

дмитрий чернышенко

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. В рамках отдельной квоты в вузы РФ зачислены около 8,5 тысячи участников СВО и их детей, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко."В этом году распределение контрольных цифр приема было максимально увязано с потребностями экономики. Также мы укрепили роль регионов в процессе формирования структуры бюджетных мест. Всего было установлено 626 тысяч 278, из которых 37 тысяч 89 - как раз распределено вузами новых регионов. Мы увеличили, действительно, количество бюджетных мест по сравнению с прошлым годом, и по поручению президента на обучение зачислены участники СВО или их дети. В рамках отдельной квоты около 8,5 тысячи человек", - сказал Чернышенко на совещании председателя правительства РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами в понедельник.По его словам, такие студенты есть практически во всех регионах РФ, многие из них поступили в ведущие вузы страны. Ряд вузов, добавил они, приняли решение о приеме таких абитуриентов сверх установленной квоты, за счет собственных средств.

https://ria.ru/20230901/vuzy-1893756648.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, образование - общество, дмитрий чернышенко, навигатор абитуриента