https://ria.ru/20230904/vodokhranilische-1894001588.html
Боец рассказал о контроле Берховского водохранилища российскими войсками
Боец рассказал о контроле Берховского водохранилища российскими войсками - РИА Новости, 04.09.2023
Боец рассказал о контроле Берховского водохранилища российскими войсками
Мотострелки 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе Южной группировки российских войск, полностью контролируют РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T07:20
2023-09-04T07:20
2023-09-04T07:20
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
соледар
киев
безопасность
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СОЛЕДАР (ДНР), 4 сен - РИА Новости. Мотострелки 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе Южной группировки российских войск, полностью контролируют район Берховского водохранилища под Соледаром в ДНР и подступы нему, рассказал РИА Новости командир подразделения с позывным "Калуга". "Мы находимся на передовой, дальше - подразделение противника ... внизу находится водохранилище (Берховское - ред.), через него проходит дамба, наиболее опасное направление. Водохранилище - под нашим полным контролем",- сказал командир.Собеседник агентства добавил, что у противника - минимальные шансы подобраться к водохранилищу и перейти по дамбе, так как все подступы просматриваются разведчиками и артиллерия уже наведена и готова к встрече. "В данный момент там находится противник, здесь находятся наши силы, уже, наверное, месяц противник не предпринимает никаких действий", - рассказал РИА Новости боец бригады, выполняющий ряд задач на данном участке. Он уточнил, что противник ведет артиллерийские обстрелы российских позиций из минометов и запрещенными кассетными боеприпасами. Город Соледар в ДНР перешел под контроль российских бойцов в январе текущего года, имел стратегическое значение для Киева, он находился в центре линии обороны Артемовск-Северск. Освобождение Соледара позволило перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны. На данный момент украинские силовики не оставляют попыток вернуть город под свой контроль.
https://ria.ru/20230904/spetsoperatsiya-1893996149.html
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РИА Новости
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донецкая народная республика, соледар, киев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Соледар, Киев, Безопасность
Боец рассказал о контроле Берховского водохранилища российскими войсками
Боец: российские силы контролируют Берховское водохранилище под Соледаром
СОЛЕДАР (ДНР), 4 сен - РИА Новости. Мотострелки 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе Южной группировки российских войск, полностью контролируют район Берховского водохранилища под Соледаром в ДНР и подступы нему, рассказал РИА Новости командир подразделения с позывным "Калуга".
"Мы находимся на передовой, дальше - подразделение противника ... внизу находится водохранилище (Берховское - ред.), через него проходит дамба, наиболее опасное направление. Водохранилище - под нашим полным контролем",- сказал командир.
Собеседник агентства добавил, что у противника - минимальные шансы подобраться к водохранилищу и перейти по дамбе, так как все подступы просматриваются разведчиками и артиллерия уже наведена и готова к встрече.
"В данный момент там находится противник, здесь находятся наши силы, уже, наверное, месяц противник не предпринимает никаких действий", - рассказал РИА Новости боец бригады, выполняющий ряд задач на данном участке.
Он уточнил, что противник ведет артиллерийские обстрелы российских позиций из минометов и запрещенными кассетными боеприпасами.
Город Соледар
в ДНР перешел под контроль российских бойцов в январе текущего года, имел стратегическое значение для Киева
, он находился в центре линии обороны Артемовск-Северск. Освобождение Соледара позволило перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск
с северной стороны. На данный момент украинские силовики не оставляют попыток вернуть город под свой контроль.
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