Московские экспортеры провели более 300 встреч с партнерами во Вьетнаме
Экспортеры из Москвы провели встречи на форуме пищевой промышленности в Хошимине
© Фото : Правительство РФ/Андрей Рогатко23-е заседание Межправительственной российско-вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и найчно-теническому сотрудничеству
© Фото : Правительство РФ/Андрей Рогатко
23-е заседание Межправительственной российско-вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и найчно-теническому сотрудничеству. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Более 300 встреч провели московские экспортеры с партнерами на международной выставке пищевой промышленности во Вьетнаме, сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.
Отмечается, что столичные предприниматели приняли участие в международной выставке пищевой промышленности Vietfood & Beverage во Вьетнаме. Профильное мероприятие проходило в городе Хошимине.
"Участниками выставки стали 17 московских производителей. Столичный стенд под брендом Made in Moscow объединил поставщиков мясной продукции, напитков, кондитерских и макаронных изделий, а также экологичной упаковки. Они провели более 300 встреч с зарубежными партнерами", - цитируют в сообщении заммэра Москвы Наталью Сергунину.
Сообщается, что Вьетнам — одно из ключевых направлений для экспорта московских товаров пищевой промышленности. Ранее предприниматели уже знакомили потребителей из этого государства со своей продукцией — в 2022 году на выставке Vietnam Foodexpo.