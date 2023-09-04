https://ria.ru/20230904/vetnam-1894062457.html

Московские экспортеры провели более 300 встреч с партнерами во Вьетнаме

Московские экспортеры провели более 300 встреч с партнерами во Вьетнаме - РИА Новости, 04.09.2023

Московские экспортеры провели более 300 встреч с партнерами во Вьетнаме

Более 300 встреч провели московские экспортеры с партнерами на международной выставке пищевой промышленности во Вьетнаме, сообщили в пресс-службе столичного... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T13:16

2023-09-04T13:16

2023-09-04T13:16

экономика

вьетнам

хошимин

москва

наталья сергунина

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Более 300 встреч провели московские экспортеры с партнерами на международной выставке пищевой промышленности во Вьетнаме, сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития. Отмечается, что столичные предприниматели приняли участие в международной выставке пищевой промышленности Vietfood & Beverage во Вьетнаме. Профильное мероприятие проходило в городе Хошимине. "Участниками выставки стали 17 московских производителей. Столичный стенд под брендом Made in Moscow объединил поставщиков мясной продукции, напитков, кондитерских и макаронных изделий, а также экологичной упаковки. Они провели более 300 встреч с зарубежными партнерами", - цитируют в сообщении заммэра Москвы Наталью Сергунину. Сообщается, что Вьетнам — одно из ключевых направлений для экспорта московских товаров пищевой промышленности. Ранее предприниматели уже знакомили потребителей из этого государства со своей продукцией — в 2022 году на выставке Vietnam Foodexpo.

https://ria.ru/20230902/vetnam-1893804080.html

вьетнам

хошимин

москва

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, вьетнам, хошимин, москва, наталья сергунина