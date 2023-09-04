Рейтинг@Mail.ru
Московские экспортеры провели более 300 встреч с партнерами во Вьетнаме - РИА Новости, 04.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:16 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/vetnam-1894062457.html
Московские экспортеры провели более 300 встреч с партнерами во Вьетнаме
Московские экспортеры провели более 300 встреч с партнерами во Вьетнаме - РИА Новости, 04.09.2023
Московские экспортеры провели более 300 встреч с партнерами во Вьетнаме
Более 300 встреч провели московские экспортеры с партнерами на международной выставке пищевой промышленности во Вьетнаме, сообщили в пресс-службе столичного... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T13:16
2023-09-04T13:16
экономика
вьетнам
хошимин
москва
наталья сергунина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756881861_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_802d70a1eccfd1e4cec7eec3075efacf.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Более 300 встреч провели московские экспортеры с партнерами на международной выставке пищевой промышленности во Вьетнаме, сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития. Отмечается, что столичные предприниматели приняли участие в международной выставке пищевой промышленности Vietfood &amp; Beverage во Вьетнаме. Профильное мероприятие проходило в городе Хошимине. "Участниками выставки стали 17 московских производителей. Столичный стенд под брендом Made in Moscow объединил поставщиков мясной продукции, напитков, кондитерских и макаронных изделий, а также экологичной упаковки. Они провели более 300 встреч с зарубежными партнерами", - цитируют в сообщении заммэра Москвы Наталью Сергунину. Сообщается, что Вьетнам — одно из ключевых направлений для экспорта московских товаров пищевой промышленности. Ранее предприниматели уже знакомили потребителей из этого государства со своей продукцией — в 2022 году на выставке Vietnam Foodexpo.
https://ria.ru/20230902/vetnam-1893804080.html
вьетнам
хошимин
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756881861_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bb7e6cfecaf117253ec10ffad8ea72a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, вьетнам, хошимин, москва, наталья сергунина
Экономика, Вьетнам, Хошимин, Москва, Наталья Сергунина
Московские экспортеры провели более 300 встреч с партнерами во Вьетнаме

Экспортеры из Москвы провели встречи на форуме пищевой промышленности в Хошимине

© Фото : Правительство РФ/Андрей Рогатко23-е заседание Межправительственной российско-вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и найчно-теническому сотрудничеству
23-е заседание Межправительственной российско-вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и найчно-теническому сотрудничеству - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© Фото : Правительство РФ/Андрей Рогатко
23-е заседание Межправительственной российско-вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и найчно-теническому сотрудничеству. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Более 300 встреч провели московские экспортеры с партнерами на международной выставке пищевой промышленности во Вьетнаме, сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.
Отмечается, что столичные предприниматели приняли участие в международной выставке пищевой промышленности Vietfood & Beverage во Вьетнаме. Профильное мероприятие проходило в городе Хошимине.
"Участниками выставки стали 17 московских производителей. Столичный стенд под брендом Made in Moscow объединил поставщиков мясной продукции, напитков, кондитерских и макаронных изделий, а также экологичной упаковки. Они провели более 300 встреч с зарубежными партнерами", - цитируют в сообщении заммэра Москвы Наталью Сергунину.
Сообщается, что Вьетнам — одно из ключевых направлений для экспорта московских товаров пищевой промышленности. Ранее предприниматели уже знакомили потребителей из этого государства со своей продукцией — в 2022 году на выставке Vietnam Foodexpo.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
Путин поздравил Вьетнам с годовщиной независимости
2 сентября, 09:08
 
ЭкономикаВьетнамХошиминМоскваНаталья Сергунина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала