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В Кремле пообещали рассказать об иностранных гостях ВЭФ на днях - РИА Новости, 04.09.2023
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17:55 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/vef-1894154544.html
В Кремле пообещали рассказать об иностранных гостях ВЭФ на днях
В Кремле пообещали рассказать об иностранных гостях ВЭФ на днях - РИА Новости, 04.09.2023
В Кремле пообещали рассказать об иностранных гостях ВЭФ на днях
Имена иностранных гостей Восточного экономического форума (ВЭФ) будут "выкристаллизовываться" уже на днях, пообещал журналистам пресс-секретарь президента... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T17:55
2023-09-04T17:55
россия
владивосток
дмитрий песков
экономика
восточный экономический форум (вэф)
вэф-2023
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СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Имена иностранных гостей Восточного экономического форума (ВЭФ) будут "выкристаллизовываться" уже на днях, пообещал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Сообщим. Я сейчас не буду точно говорить, буквально на днях уже будет выкристаллизовываться", - сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос. Восточный экономический форум состоится 10-13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. В этом году форум пройдет под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатор форума - фонд "Росконгресс".
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россия, владивосток, дмитрий песков, экономика, восточный экономический форум (вэф), вэф-2023
Россия, Владивосток, Дмитрий Песков, Экономика, Восточный экономический форум (ВЭФ), ВЭФ-2023
В Кремле пообещали рассказать об иностранных гостях ВЭФ на днях

Песков: имена иностранных гостей ВЭФ будут выкристаллизовываться уже на днях

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкНа Восточном экономическом форуме во Владивостоке
На Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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На Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Архивное фото
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СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Имена иностранных гостей Восточного экономического форума (ВЭФ) будут "выкристаллизовываться" уже на днях, пообещал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Сообщим. Я сейчас не буду точно говорить, буквально на днях уже будет выкристаллизовываться", - сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.
Восточный экономический форум состоится 10-13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. В этом году форум пройдет под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатор форума - фонд "Росконгресс".
Участники Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
Путин поприветствовал участников Восточного экономического форума
Вчера, 12:10
 
РоссияВладивостокДмитрий ПесковЭкономикаВосточный экономический форум (ВЭФ)ВЭФ-2023
 
 
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