https://ria.ru/20230904/vef-1894154544.html

В Кремле пообещали рассказать об иностранных гостях ВЭФ на днях

В Кремле пообещали рассказать об иностранных гостях ВЭФ на днях - РИА Новости, 04.09.2023

В Кремле пообещали рассказать об иностранных гостях ВЭФ на днях

Имена иностранных гостей Восточного экономического форума (ВЭФ) будут "выкристаллизовываться" уже на днях, пообещал журналистам пресс-секретарь президента... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T17:55

2023-09-04T17:55

2023-09-04T17:55

россия

владивосток

дмитрий песков

экономика

восточный экономический форум (вэф)

вэф-2023

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СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Имена иностранных гостей Восточного экономического форума (ВЭФ) будут "выкристаллизовываться" уже на днях, пообещал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Сообщим. Я сейчас не буду точно говорить, буквально на днях уже будет выкристаллизовываться", - сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос. Восточный экономический форум состоится 10-13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. В этом году форум пройдет под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатор форума - фонд "Росконгресс".

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россия

владивосток

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Кирилл Волков

россия, владивосток, дмитрий песков, экономика, восточный экономический форум (вэф), вэф-2023