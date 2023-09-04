https://ria.ru/20230904/vef-1894154544.html
В Кремле пообещали рассказать об иностранных гостях ВЭФ на днях
В Кремле пообещали рассказать об иностранных гостях ВЭФ на днях - РИА Новости, 04.09.2023
В Кремле пообещали рассказать об иностранных гостях ВЭФ на днях
Имена иностранных гостей Восточного экономического форума (ВЭФ) будут "выкристаллизовываться" уже на днях, пообещал журналистам пресс-секретарь президента... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T17:55
2023-09-04T17:55
2023-09-04T17:55
россия
владивосток
дмитрий песков
экономика
восточный экономический форум (вэф)
вэф-2023
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СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Имена иностранных гостей Восточного экономического форума (ВЭФ) будут "выкристаллизовываться" уже на днях, пообещал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Сообщим. Я сейчас не буду точно говорить, буквально на днях уже будет выкристаллизовываться", - сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос. Восточный экономический форум состоится 10-13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. В этом году форум пройдет под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатор форума - фонд "Росконгресс".
https://ria.ru/20230904/vef-1894045007.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владивосток, дмитрий песков, экономика, восточный экономический форум (вэф), вэф-2023
Россия, Владивосток, Дмитрий Песков, Экономика, Восточный экономический форум (ВЭФ), ВЭФ-2023
В Кремле пообещали рассказать об иностранных гостях ВЭФ на днях
Песков: имена иностранных гостей ВЭФ будут выкристаллизовываться уже на днях