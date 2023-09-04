https://ria.ru/20230904/valyuty-1894177116.html

По итогам торгов понедельника рубль снизился к доллару и к юаню

По итогам торгов понедельника рубль снизился к доллару и к юаню - РИА Новости, 04.09.2023

По итогам торгов понедельника рубль снизился к доллару и к юаню

Рубль по итогам торгов понедельника снизился к доллару и к юаню: иностранные валюты закрыли торги на отметках 96,87 рубля и 13,3 рубля соответственно, следует... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T19:30

2023-09-04T19:30

2023-09-04T19:36

экономика

цены на нефть

московская биржа

юань

доллар

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Рубль по итогам торгов понедельника снизился к доллару и к юаню: иностранные валюты закрыли торги на отметках 96,87 рубля и 13,3 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 78 копеек, до 96,87 рубля, юаня - на 4 копейки, до 13,3 рубля, евро - на 54 копейки, до 104,69 рубля.

https://ria.ru/20230904/putin-1894126530.html

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экономика, цены на нефть, московская биржа, юань, доллар