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По итогам торгов понедельника рубль снизился к доллару и к юаню
По итогам торгов понедельника рубль снизился к доллару и к юаню - РИА Новости, 04.09.2023
По итогам торгов понедельника рубль снизился к доллару и к юаню
Рубль по итогам торгов понедельника снизился к доллару и к юаню: иностранные валюты закрыли торги на отметках 96,87 рубля и 13,3 рубля соответственно, следует... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T19:30
2023-09-04T19:30
2023-09-04T19:36
экономика
цены на нефть
московская биржа
юань
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Рубль по итогам торгов понедельника снизился к доллару и к юаню: иностранные валюты закрыли торги на отметках 96,87 рубля и 13,3 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 78 копеек, до 96,87 рубля, юаня - на 4 копейки, до 13,3 рубля, евро - на 54 копейки, до 104,69 рубля.
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экономика, цены на нефть, московская биржа, юань, доллар
Экономика, Цены на нефть, Московская биржа, Юань, Доллар
По итогам торгов понедельника рубль снизился к доллару и к юаню
Доллар на Мосбирже завершил торги ростом до 96,87, юань – до 13,3 рубля