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СМИ: посол Польши отказался комментировать сообщения о высылке украинцев - РИА Новости, 04.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:49 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/ukraintsy-1894054656.html
СМИ: посол Польши отказался комментировать сообщения о высылке украинцев
СМИ: посол Польши отказался комментировать сообщения о высылке украинцев - РИА Новости, 04.09.2023
СМИ: посол Польши отказался комментировать сообщения о высылке украинцев
Посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий заявил, что информация об экстрадиции военнообязанных мужчин для него является новой и он не может ее как-либо... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T12:49
2023-09-04T12:49
специальная военная операция на украине
в мире
польша
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий заявил, что информация об экстрадиции военнообязанных мужчин для него является новой и он не может ее как-либо прокомментировать, передает украинское издание "Страна.ua" в своем телеграм-канале. Ранее в понедельник издание Rzeczpospolita сообщало, что Польша начала выдавать Украине мужчин призывного возраста. "Для меня это какая-то новая информация, поэтому на этот момент не смогу комментировать", — приводит издание слова Цихоцкого. Ранее сообщалось, что по указанию Владимира Зеленского все заключения о негодности к военной службе, вынесенные военными медицинскими комиссиями после 24 февраля 2022 года, должны быть проверены. Киевские власти считают, что несколько тысяч мужчин призывного возраста могли получить такие справки и выехать из страны за взятки в размере от 3 до 15 тысяч долларов. По данным Главной комендатуры Пограничной службы Польши, с 24 февраля прошлого года в Польшу въехали 80 тысяч украинских мужчин призывного возраста, которые не выезжали обратно.
https://ria.ru/20230825/polsha-1892182677.html
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в мире, польша, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Польша, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: посол Польши отказался комментировать сообщения о высылке украинцев

"Страна": посол Цихоцкий не стал комментировать сообщения о высылке украинцев

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПоезд Киев - Варшава на железнодорожном вокзале польской столицы
Поезд Киев - Варшава на железнодорожном вокзале польской столицы - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Поезд Киев - Варшава на железнодорожном вокзале польской столицы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий заявил, что информация об экстрадиции военнообязанных мужчин для него является новой и он не может ее как-либо прокомментировать, передает украинское издание "Страна.ua" в своем телеграм-канале.
Ранее в понедельник издание Rzeczpospolita сообщало, что Польша начала выдавать Украине мужчин призывного возраста.
"Для меня это какая-то новая информация, поэтому на этот момент не смогу комментировать", — приводит издание слова Цихоцкого. Ранее сообщалось, что по указанию Владимира Зеленского все заключения о негодности к военной службе, вынесенные военными медицинскими комиссиями после 24 февраля 2022 года, должны быть проверены. Киевские власти считают, что несколько тысяч мужчин призывного возраста могли получить такие справки и выехать из страны за взятки в размере от 3 до 15 тысяч долларов.
По данным Главной комендатуры Пограничной службы Польши, с 24 февраля прошлого года в Польшу въехали 80 тысяч украинских мужчин призывного возраста, которые не выезжали обратно.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреПольшаУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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