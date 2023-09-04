https://ria.ru/20230904/ukraintsy-1894054656.html

СМИ: посол Польши отказался комментировать сообщения о высылке украинцев

СМИ: посол Польши отказался комментировать сообщения о высылке украинцев - РИА Новости, 04.09.2023

СМИ: посол Польши отказался комментировать сообщения о высылке украинцев

Посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий заявил, что информация об экстрадиции военнообязанных мужчин для него является новой и он не может ее как-либо... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T12:49

2023-09-04T12:49

2023-09-04T12:49

специальная военная операция на украине

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польша

украина

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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий заявил, что информация об экстрадиции военнообязанных мужчин для него является новой и он не может ее как-либо прокомментировать, передает украинское издание "Страна.ua" в своем телеграм-канале. Ранее в понедельник издание Rzeczpospolita сообщало, что Польша начала выдавать Украине мужчин призывного возраста. "Для меня это какая-то новая информация, поэтому на этот момент не смогу комментировать", — приводит издание слова Цихоцкого. Ранее сообщалось, что по указанию Владимира Зеленского все заключения о негодности к военной службе, вынесенные военными медицинскими комиссиями после 24 февраля 2022 года, должны быть проверены. Киевские власти считают, что несколько тысяч мужчин призывного возраста могли получить такие справки и выехать из страны за взятки в размере от 3 до 15 тысяч долларов. По данным Главной комендатуры Пограничной службы Польши, с 24 февраля прошлого года в Польшу въехали 80 тысяч украинских мужчин призывного возраста, которые не выезжали обратно.

https://ria.ru/20230825/polsha-1892182677.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, польша, украина, ситуация в днр и лнр