СМИ: посол Польши отказался комментировать сообщения о высылке украинцев
"Страна": посол Цихоцкий не стал комментировать сообщения о высылке украинцев
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПоезд Киев - Варшава на железнодорожном вокзале польской столицы
Поезд Киев - Варшава на железнодорожном вокзале польской столицы. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий заявил, что информация об экстрадиции военнообязанных мужчин для него является новой и он не может ее как-либо прокомментировать, передает украинское издание "Страна.ua" в своем телеграм-канале.
Ранее в понедельник издание Rzeczpospolita сообщало, что Польша начала выдавать Украине мужчин призывного возраста.
"Для меня это какая-то новая информация, поэтому на этот момент не смогу комментировать", — приводит издание слова Цихоцкого. Ранее сообщалось, что по указанию Владимира Зеленского все заключения о негодности к военной службе, вынесенные военными медицинскими комиссиями после 24 февраля 2022 года, должны быть проверены. Киевские власти считают, что несколько тысяч мужчин призывного возраста могли получить такие справки и выехать из страны за взятки в размере от 3 до 15 тысяч долларов.
По данным Главной комендатуры Пограничной службы Польши, с 24 февраля прошлого года в Польшу въехали 80 тысяч украинских мужчин призывного возраста, которые не выезжали обратно.