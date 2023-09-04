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"Случилось впервые". В США забили тревогу из-за хода Путина на Украине - РИА Новости, 04.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:38 04.09.2023 (обновлено: 23:55 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/ukraina-1894197421.html
"Случилось впервые". В США забили тревогу из-за хода Путина на Украине
"Случилось впервые". В США забили тревогу из-за хода Путина на Украине - РИА Новости, 04.09.2023
"Случилось впервые". В США забили тревогу из-за хода Путина на Украине
Решение Владимира Путина вооружить "Кинжалами" самолеты Су-34 позволит российским войскам расширить свои возможности в зоне спецоперации, пишет журнал Military... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T22:38
2023-09-04T23:55
специальная военная операция на украине
технологии
киев
россия
ростех
су-34
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Решение Владимира Путина вооружить "Кинжалами" самолеты Су-34 позволит российским войскам расширить свои возможности в зоне спецоперации, пишет журнал Military Watch.В понедельник российские СМИ сообщили о первом боевом применении гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал" с борта истребителя-бомбардировщика Су-34 на Украине. До этого носителями "Кинжалов" выступали только модифицированные истребители МиГ-31К."Российские ВВС впервые применили ударные истребители Су-34 для запуска баллистических ракет. Это расширит возможности применения этих самолетов. &lt;…&gt; Интеграция "Кинжала" с Су-34 повлияет на происходящее на всех театрах военных действий, где они применяются, включая &lt;…&gt; Украину и Сирию", — говорится в публикации.Как напомнил автор статьи, Су-34 — самолет с самым большим боевым радиусом в мире. Кроме того, этот истребитель может нести тяжелые грузы на дальние расстояния."Ракеты "Кинжал" активно применяются на украинском театре военных действий. Одним из наиболее значимых достижений стало уничтожение в мае этого года ракетных батарей Patriot в Киеве", — отмечается в материале.В середине августа гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что госкорпорация увеличила объем производства по всем видам военной продукции, которая массово применяется в зоне спецоперации. Речь идет о ствольной и реактивной артиллерии, бронетехнике, транспортных вертолетах и боевой авиации, тяжелых огнеметных системах, стрелковом оружии, всех видах боеприпасов, БПМ-3, БТР-МДМ, танках Т-90М "Прорыв", ракетных комплексах "Искандер", гиперзвуковых ракетных комплексах "Кинжал", вертолетах Ка-52, Ми-28, самолетах Су-57 и Су-35, а также беспилотниках "Ланцет".
https://ria.ru/20230904/nato-1893971387.html
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технологии, киев, россия, ростех, су-34
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Киев, Россия, Ростех, Су-34
"Случилось впервые". В США забили тревогу из-за хода Путина на Украине

MWM: использование "Кинжалов" на Су-34 расширит возможности России на Украине

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Решение Владимира Путина вооружить "Кинжалами" самолеты Су-34 позволит российским войскам расширить свои возможности в зоне спецоперации, пишет журнал Military Watch.
В понедельник российские СМИ сообщили о первом боевом применении гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал" с борта истребителя-бомбардировщика Су-34 на Украине. До этого носителями "Кинжалов" выступали только модифицированные истребители МиГ-31К.
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"Российские ВВС впервые применили ударные истребители Су-34 для запуска баллистических ракет. Это расширит возможности применения этих самолетов. <…> Интеграция "Кинжала" с Су-34 повлияет на происходящее на всех театрах военных действий, где они применяются, включая <…> Украину и Сирию", — говорится в публикации.
Как напомнил автор статьи, Су-34 — самолет с самым большим боевым радиусом в мире. Кроме того, этот истребитель может нести тяжелые грузы на дальние расстояния.
"Ракеты "Кинжал" активно применяются на украинском театре военных действий. Одним из наиболее значимых достижений стало уничтожение в мае этого года ракетных батарей Patriot в Киеве", — отмечается в материале.

В мае российские войска поразили гиперзвуковой ракетой "Кинжал" зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве. Американская система ПВО не сумела ее перехватить. Как отметил вице-премьер Денис Мантуров, на сегодняшний день только отечественные средства противовоздушной обороны способны уничтожать ракеты такого типа.

В середине августа гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что госкорпорация увеличила объем производства по всем видам военной продукции, которая массово применяется в зоне спецоперации. Речь идет о ствольной и реактивной артиллерии, бронетехнике, транспортных вертолетах и боевой авиации, тяжелых огнеметных системах, стрелковом оружии, всех видах боеприпасов, БПМ-3, БТР-МДМ, танках Т-90М "Прорыв", ракетных комплексах "Искандер", гиперзвуковых ракетных комплексах "Кинжал", вертолетах Ка-52, Ми-28, самолетах Су-57 и Су-35, а также беспилотниках "Ланцет".
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Специальная военная операция на УкраинеТехнологииКиевРоссияРостехСу-34
 
 
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