https://ria.ru/20230904/ukraina-1894197421.html

"Случилось впервые". В США забили тревогу из-за хода Путина на Украине

"Случилось впервые". В США забили тревогу из-за хода Путина на Украине - РИА Новости, 04.09.2023

"Случилось впервые". В США забили тревогу из-за хода Путина на Украине

Решение Владимира Путина вооружить "Кинжалами" самолеты Су-34 позволит российским войскам расширить свои возможности в зоне спецоперации, пишет журнал Military... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T22:38

2023-09-04T22:38

2023-09-04T23:55

специальная военная операция на украине

технологии

киев

россия

ростех

су-34

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Решение Владимира Путина вооружить "Кинжалами" самолеты Су-34 позволит российским войскам расширить свои возможности в зоне спецоперации, пишет журнал Military Watch.В понедельник российские СМИ сообщили о первом боевом применении гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал" с борта истребителя-бомбардировщика Су-34 на Украине. До этого носителями "Кинжалов" выступали только модифицированные истребители МиГ-31К."Российские ВВС впервые применили ударные истребители Су-34 для запуска баллистических ракет. Это расширит возможности применения этих самолетов. <…> Интеграция "Кинжала" с Су-34 повлияет на происходящее на всех театрах военных действий, где они применяются, включая <…> Украину и Сирию", — говорится в публикации.Как напомнил автор статьи, Су-34 — самолет с самым большим боевым радиусом в мире. Кроме того, этот истребитель может нести тяжелые грузы на дальние расстояния."Ракеты "Кинжал" активно применяются на украинском театре военных действий. Одним из наиболее значимых достижений стало уничтожение в мае этого года ракетных батарей Patriot в Киеве", — отмечается в материале.В середине августа гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что госкорпорация увеличила объем производства по всем видам военной продукции, которая массово применяется в зоне спецоперации. Речь идет о ствольной и реактивной артиллерии, бронетехнике, транспортных вертолетах и боевой авиации, тяжелых огнеметных системах, стрелковом оружии, всех видах боеприпасов, БПМ-3, БТР-МДМ, танках Т-90М "Прорыв", ракетных комплексах "Искандер", гиперзвуковых ракетных комплексах "Кинжал", вертолетах Ка-52, Ми-28, самолетах Су-57 и Су-35, а также беспилотниках "Ланцет".

https://ria.ru/20230904/nato-1893971387.html

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технологии, киев, россия, ростех, су-34