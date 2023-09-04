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Им грозит смерть. Во Франции пришли в ужас из-за решения Макрона по Украине - РИА Новости, 04.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:47 04.09.2023 (обновлено: 19:05 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/ukraina-1894168657.html
Им грозит смерть. Во Франции пришли в ужас из-за решения Макрона по Украине
Им грозит смерть. Во Франции пришли в ужас из-за решения Макрона по Украине - РИА Новости, 04.09.2023
Им грозит смерть. Во Франции пришли в ужас из-за решения Макрона по Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон продолжает выделять огромные пакеты помощи киевскому режиму, несмотря на внутренние проблемы, написал французский политик,... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T18:47
2023-09-04T19:05
в мире
украина
франция
париж
эммануэль макрон
сергей лавров
нато
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон продолжает выделять огромные пакеты помощи киевскому режиму, несмотря на внутренние проблемы, написал французский политик, глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.&quot;С января прошлого года французское правительство ежемесячно выплачивает Украине триста миллионов евро!&quot; — отметил он.При этом, по словам Филиппо, благотворительная организация Restos du Cœur, занимающая раздачей продуктовых наборов нуждающимся, испытывает острую нехватку средств, которую оценивают в 35 миллионов евро. Таким образом, французы из-за политики Парижа находятся под угрозой голодной смерти, резюмировал он.Россия не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений ВСУ ничего не меняют. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только передачей оружия, но и подготовкой кадров.
https://ria.ru/20230904/zelenskiy-1894146902.html
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в мире, украина, франция, париж, эммануэль макрон, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Франция, Париж, Эммануэль Макрон, Сергей Лавров, НАТО, Специальная военная операция на Украине
Им грозит смерть. Во Франции пришли в ужас из-за решения Макрона по Украине

Глава партии "Патриоты" Филиппо: Париж игнорирует нужды французов из-за Украины

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон продолжает выделять огромные пакеты помощи киевскому режиму, несмотря на внутренние проблемы, написал французский политик, глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
«

"С января прошлого года французское правительство ежемесячно выплачивает Украине триста миллионов евро!" — отметил он.

При этом, по словам Филиппо, благотворительная организация Restos du Cœur, занимающая раздачей продуктовых наборов нуждающимся, испытывает острую нехватку средств, которую оценивают в 35 миллионов евро.
Таким образом, французы из-за политики Парижа находятся под угрозой голодной смерти, резюмировал он.
Россия не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений ВСУ ничего не меняют. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только передачей оружия, но и подготовкой кадров.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
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Вчера, 17:34
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФранцияПарижЭммануэль МакронСергей ЛавровНАТО
 
 
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