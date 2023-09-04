https://ria.ru/20230904/ukraina-1894168657.html
Им грозит смерть. Во Франции пришли в ужас из-за решения Макрона по Украине
Им грозит смерть. Во Франции пришли в ужас из-за решения Макрона по Украине - РИА Новости, 04.09.2023
Им грозит смерть. Во Франции пришли в ужас из-за решения Макрона по Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон продолжает выделять огромные пакеты помощи киевскому режиму, несмотря на внутренние проблемы, написал французский политик,... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T18:47
2023-09-04T18:47
2023-09-04T19:05
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сергей лавров
нато
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон продолжает выделять огромные пакеты помощи киевскому режиму, несмотря на внутренние проблемы, написал французский политик, глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X."С января прошлого года французское правительство ежемесячно выплачивает Украине триста миллионов евро!" — отметил он.При этом, по словам Филиппо, благотворительная организация Restos du Cœur, занимающая раздачей продуктовых наборов нуждающимся, испытывает острую нехватку средств, которую оценивают в 35 миллионов евро. Таким образом, французы из-за политики Парижа находятся под угрозой голодной смерти, резюмировал он.Россия не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений ВСУ ничего не меняют. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только передачей оружия, но и подготовкой кадров.
https://ria.ru/20230904/zelenskiy-1894146902.html
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в мире, украина, франция, париж, эммануэль макрон, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Франция, Париж, Эммануэль Макрон, Сергей Лавров, НАТО, Специальная военная операция на Украине
Им грозит смерть. Во Франции пришли в ужас из-за решения Макрона по Украине
Глава партии "Патриоты" Филиппо: Париж игнорирует нужды французов из-за Украины