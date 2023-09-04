https://ria.ru/20230904/ukraina-1894137784.html

Киев отправил на свалку достигнутые договоренности, заявил Путин

Киев отправил на свалку достигнутые договоренности, заявил Путин - РИА Новости, 04.09.2023

Киев отправил на свалку достигнутые договоренности, заявил Путин

Президент Турции Реджеп Эрдоган уделяет большое внимание урегулированию ситуации на Украине, но договоренности, достигнутые при его посредничестве, Киев... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T17:05

2023-09-04T17:05

2023-09-04T17:09

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СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Эрдоган уделяет большое внимание урегулированию ситуации на Украине, но договоренности, достигнутые при его посредничестве, Киев отправил на свалку, заявил президент РФ Владимир Путин. "Что касается усилий президента Эрдогана по урегулированию кризиса вокруг Украины, то он всегда уделял этому и уделяет, и сегодня уделял большое внимание, в том числе и в разговорах с глазу на глаз. Но мы знаем, что при посредничестве президента Турции была достигнута договоренность, были проекты документов согласованы между российской и украинской делегациями. Но затем Украина отправила их на свалку", - сказал он по итогам переговоров с Эрдоганом. "Просто к этому никто не возвращается. Мы слышим о каких-то новых инициативах, но это не то, что когда-либо с нами обсуждалось. Поэтому мы ничего нового не воспринимаем", - добавил Путин.

https://ria.ru/20230904/ukraina-1894131821.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, турция, владимир путин, россия