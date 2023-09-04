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Киев отправил на свалку достигнутые договоренности, заявил Путин - РИА Новости, 04.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:05 04.09.2023 (обновлено: 17:09 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/ukraina-1894137784.html
Киев отправил на свалку достигнутые договоренности, заявил Путин
Киев отправил на свалку достигнутые договоренности, заявил Путин - РИА Новости, 04.09.2023
Киев отправил на свалку достигнутые договоренности, заявил Путин
Президент Турции Реджеп Эрдоган уделяет большое внимание урегулированию ситуации на Украине, но договоренности, достигнутые при его посредничестве, Киев... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T17:05
2023-09-04T17:09
специальная военная операция на украине
в мире
украина
турция
владимир путин
россия
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СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Эрдоган уделяет большое внимание урегулированию ситуации на Украине, но договоренности, достигнутые при его посредничестве, Киев отправил на свалку, заявил президент РФ Владимир Путин. "Что касается усилий президента Эрдогана по урегулированию кризиса вокруг Украины, то он всегда уделял этому и уделяет, и сегодня уделял большое внимание, в том числе и в разговорах с глазу на глаз. Но мы знаем, что при посредничестве президента Турции была достигнута договоренность, были проекты документов согласованы между российской и украинской делегациями. Но затем Украина отправила их на свалку", - сказал он по итогам переговоров с Эрдоганом. "Просто к этому никто не возвращается. Мы слышим о каких-то новых инициативах, но это не то, что когда-либо с нами обсуждалось. Поэтому мы ничего нового не воспринимаем", - добавил Путин.
https://ria.ru/20230904/ukraina-1894131821.html
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в мире, украина, турция, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Турция, Владимир Путин, Россия
Киев отправил на свалку достигнутые договоренности, заявил Путин

Путин: Киев отправил на свалку договоренности по урегулированию кризиса

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во время совместной пресс-конференции
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во время совместной пресс-конференции
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во время совместной пресс-конференции
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СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Эрдоган уделяет большое внимание урегулированию ситуации на Украине, но договоренности, достигнутые при его посредничестве, Киев отправил на свалку, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Что касается усилий президента Эрдогана по урегулированию кризиса вокруг Украины, то он всегда уделял этому и уделяет, и сегодня уделял большое внимание, в том числе и в разговорах с глазу на глаз. Но мы знаем, что при посредничестве президента Турции была достигнута договоренность, были проекты документов согласованы между российской и украинской делегациями. Но затем Украина отправила их на свалку", - сказал он по итогам переговоров с Эрдоганом.
"Просто к этому никто не возвращается. Мы слышим о каких-то новых инициативах, но это не то, что когда-либо с нами обсуждалось. Поэтому мы ничего нового не воспринимаем", - добавил Путин.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
Эрдоган предложил посредничество по Украине
16:52
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаТурцияВладимир ПутинРоссия
 
 
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