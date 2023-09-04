https://ria.ru/20230904/ukraina-1894119090.html
Зеленский выбрал нового министра: украинцы заплатят кровью
Зеленский выбрал нового министра: украинцы заплатят кровью - РИА Новости, 04.09.2023
Зеленский выбрал нового министра: украинцы заплатят кровью
Министр обороны Украины Алексей Резников уходит в отставку. Вместо него Зеленский планирует назначить Рустема Умерова, главу Фонда украинского госимущества. О... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T17:02
2023-09-04T17:02
2023-09-04T17:09
украина
сша
алексей резников
игорь коломойский
андрей ермак
вооруженные силы украины
верховная рада украины
владимир зеленский
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МОКВА, 4 сен — РИА Новости, Виктор Жданов. Министр обороны Украины Алексей Резников уходит в отставку. Вместо него Зеленский планирует назначить Рустема Умерова, главу Фонда украинского госимущества. О последствиях кадровых перестановок — в материале РИА Новости.Человек ЕрмакаУмеров родился в 1982-м в Узбекской ССР. В конце 1990-х окончил школу-интернат в Бахчисарайском районе, которая финансировалась одной из структур FETO исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, признанной в Турции террористической.В армии не служил. Высшее образование получал на Украине и США. По специальности — финансист и экономист. Работал в разных инвестиционных компаниях. В 2013-м стал одним из основателей такой фирмы.Был ассистентом Мустафы Джемилева, главы "Меджлиса крымско-татарского народа"*. Возглавлял ряд крымско-татарских общественных организаций, связанных с американскими фондами. В 2019-м избрался в Верховную раду от партии "Голос" музыканта Святослава Вакарчука.Выступил автором десятков законопроектов. В частности, приложил руку к закону "О коренных народах Украины", где ни разу не упомянуты русские. В феврале 2022-го входил в переговорную группу с Россией. Участвовал в процессе обмена пленными. С прошлого года руководил Фондом госимущества, занимался приватизацией.По данным украинских СМИ, Умеров — креатура главы Офиса президента Андрея Ермака. Во всяком случае публично заявлял, что "уважает его".Скандальная отставка"Министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и обществом", — заявил Зеленский, представляя кандидатуру Умерова. Про коррупцию в военном ведомстве ничего не сказал, но о ее масштабах хорошо известно.В The Financial Times отставку Резникова объясняют именно коррупцией. Как сообщает Hill, министерство обороны буквально завалили обвинениями в ненадлежащем исполнении военных контрактов.Формально Резников увольняется по собственному желанию. Но в СМИ писали о его вероятном уходе уже несколько месяцев. Скандалов было все больше.Например, ведомство закупило у турецкой фирмы 180 тысяч зимних курток за 86 миллионов долларов. Оказалось, что куртки были летними, а их реальная стоимость — 29 миллионов. Кроме того, выяснилось, что для ВСУ приобретали продукты, в частности куриные яйца, по ценам в два-три раза выше рыночных.ВСУ не хватало касок, бронежилетов, медикаментов. По программе помощи эти товары завозили с Запада, и они попадали в частные магазины. Воровство в министерстве обороны — одна из причин усиления скепсиса в американском конгрессе по поводу выделения очередного транша Киеву.Что будет дальшеОтставка главы военного ведомства последовала за арестом олигарха Игоря Коломойского. С 2020-го в США ему вменяют незаконное использование средств "Приватбанка" для приобретения недвижимости в Огайо, Кентукки и Техасе. Подозревают и в коррупции на посту губернатора Днепропетровской области в 2014-2015 годах. Суд арестовал его на два месяца. Если лишат гражданства, могут экстрадировать в США.Но американцам этого мало. Поэтому Зеленский продолжает изображать активную борьбу с коррупцией. В The New York Times перечислили причины, подтолкнувшие его к назначению Умерова. Среди них затягивание конфликта и усиливающаяся критика ведомства со стороны населения и СМИ.The Wall Street Journal пишет, что замена Резникова не приведет к существенным изменениям на поле боя. По мнению украинского журналиста Юрия Бутусова, у Умерова нет ни программы действий, ни понимания того, что нужно делать. Цена этого — жизнь десятков тысяч.Политолог Александр Дудчак в беседе с РИА Новости пояснил, что Умеров — подходящая кандидатура для Киева по многим параметрам. "Он одиозный. На него есть компромат, касающийся бизнеса и личной жизни. Но так у многих. Кристально чистые до таких постов не доходят. Он вполне оптимальный вариант", — рассуждает специалист.Это назначение, уверен Дудчак, ни на что не повлияет. Ситуация со снабжением ВСУ останется прежней.Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов отметил связь Умерова с олигархом Ринатом Ахметовым. "Бюджет Минобороны — самый крупный. Иметь доступ к таким деньгам — мечта любой крупной финансово-промышленной группы. Премьер Шмыгаль — человек, аффилированный со структурами Ахметова. Теперь еще и министр обороны с ним связан. Это обеспечит олигарху полное доминирование", — говорит политолог."Главная обязанность Умерова — сидеть на потоке денег, — продолжает Денисов. — У него лучшая коррупционная должность. После скандалов, на фоне которых ушел Резников, он выстроит новые схемы под Зеленского и себя".Американцев новый министр обороны также вполне устраивает, поскольку он участвовал во многих мероприятиях грантовых организаций США. Очевидно, что его кандидатуру согласовали в Белом доме.* Запрещенная в России экстремистская организация.
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украина, сша, алексей резников, игорь коломойский, андрей ермак, вооруженные силы украины, верховная рада украины, владимир зеленский, политика
Украина, США, Алексей Резников, Игорь Коломойский, Андрей Ермак, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Владимир Зеленский, Политика
Зеленский выбрал нового министра: украинцы заплатят кровью
Новым министром обороны Украины станет Рустем Умеров
МОКВА, 4 сен — РИА Новости, Виктор Жданов. Министр обороны Украины Алексей Резников уходит в отставку. Вместо него Зеленский планирует назначить Рустема Умерова, главу Фонда украинского госимущества. О последствиях кадровых перестановок — в материале РИА Новости.
Умеров родился в 1982-м в Узбекской ССР. В конце 1990-х окончил школу-интернат в Бахчисарайском районе, которая финансировалась одной из структур FETO исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, признанной в Турции террористической.
В армии не служил. Высшее образование получал на Украине и США. По специальности — финансист и экономист. Работал в разных инвестиционных компаниях. В 2013-м стал одним из основателей такой фирмы.
Был ассистентом Мустафы Джемилева, главы "Меджлиса крымско-татарского народа"*. Возглавлял ряд крымско-татарских общественных организаций, связанных с американскими фондами. В 2019-м избрался в Верховную раду от партии "Голос" музыканта Святослава Вакарчука.
Выступил автором десятков законопроектов. В частности, приложил руку к закону "О коренных народах Украины", где ни разу не упомянуты русские. В феврале 2022-го входил в переговорную группу с Россией. Участвовал в процессе обмена пленными. С прошлого года руководил Фондом госимущества, занимался приватизацией.
По данным украинских СМИ, Умеров — креатура главы Офиса президента Андрея Ермака. Во всяком случае публично заявлял, что "уважает его".
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"Министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и обществом", — заявил Зеленский, представляя кандидатуру Умерова. Про коррупцию в военном ведомстве ничего не сказал, но о ее масштабах хорошо известно.
В The Financial Times отставку Резникова объясняют именно коррупцией. Как сообщает Hill, министерство обороны буквально завалили обвинениями в ненадлежащем исполнении военных контрактов.
Формально Резников увольняется по собственному желанию. Но в СМИ писали о его вероятном уходе уже несколько месяцев. Скандалов было все больше.
Например, ведомство закупило у турецкой фирмы 180 тысяч зимних курток за 86 миллионов долларов. Оказалось, что куртки были летними, а их реальная стоимость — 29 миллионов. Кроме того, выяснилось, что для ВСУ приобретали продукты, в частности куриные яйца, по ценам в два-три раза выше рыночных.
ВСУ не хватало касок, бронежилетов, медикаментов. По программе помощи эти товары завозили с Запада, и они попадали в частные магазины. Воровство в министерстве обороны — одна из причин усиления скепсиса в американском конгрессе по поводу выделения очередного транша Киеву.
Отставка главы военного ведомства последовала за арестом олигарха Игоря Коломойского. С 2020-го в США ему вменяют незаконное использование средств "Приватбанка" для приобретения недвижимости в Огайо, Кентукки и Техасе. Подозревают и в коррупции на посту губернатора Днепропетровской области в 2014-2015 годах. Суд арестовал его на два месяца. Если лишат гражданства, могут экстрадировать в США.
Но американцам этого мало. Поэтому Зеленский продолжает изображать активную борьбу с коррупцией. В The New York Times перечислили причины, подтолкнувшие его к назначению Умерова. Среди них затягивание конфликта и усиливающаяся критика ведомства со стороны населения и СМИ.
The Wall Street Journal пишет, что замена Резникова не приведет к существенным изменениям на поле боя. По мнению украинского журналиста Юрия Бутусова, у Умерова нет ни программы действий, ни понимания того, что нужно делать. Цена этого — жизнь десятков тысяч.
Политолог Александр Дудчак в беседе с РИА Новости пояснил, что Умеров — подходящая кандидатура для Киева по многим параметрам. "Он одиозный. На него есть компромат, касающийся бизнеса и личной жизни. Но так у многих. Кристально чистые до таких постов не доходят. Он вполне оптимальный вариант", — рассуждает специалист.
Это назначение, уверен Дудчак, ни на что не повлияет. Ситуация со снабжением ВСУ останется прежней.
Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов отметил связь Умерова с олигархом Ринатом Ахметовым. "Бюджет Минобороны — самый крупный. Иметь доступ к таким деньгам — мечта любой крупной финансово-промышленной группы. Премьер Шмыгаль — человек, аффилированный со структурами Ахметова. Теперь еще и министр обороны с ним связан. Это обеспечит олигарху полное доминирование", — говорит политолог.
"Главная обязанность Умерова — сидеть на потоке денег, — продолжает Денисов. — У него лучшая коррупционная должность. После скандалов, на фоне которых ушел Резников, он выстроит новые схемы под Зеленского и себя".
Американцев новый министр обороны также вполне устраивает, поскольку он участвовал во многих мероприятиях грантовых организаций США. Очевидно, что его кандидатуру согласовали в Белом доме.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
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