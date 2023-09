https://ria.ru/20230904/ukraina-1894119090.html

Зеленский выбрал нового министра: украинцы заплатят кровью

МОКВА, 4 сен — РИА Новости, Виктор Жданов. Министр обороны Украины Алексей Резников уходит в отставку. Вместо него Зеленский планирует назначить Рустема Умерова, главу Фонда украинского госимущества. О последствиях кадровых перестановок — в материале РИА Новости.Человек ЕрмакаУмеров родился в 1982-м в Узбекской ССР. В конце 1990-х окончил школу-интернат в Бахчисарайском районе, которая финансировалась одной из структур FETO исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, признанной в Турции террористической.В армии не служил. Высшее образование получал на Украине и США. По специальности — финансист и экономист. Работал в разных инвестиционных компаниях. В 2013-м стал одним из основателей такой фирмы.Был ассистентом Мустафы Джемилева, главы "Меджлиса крымско-татарского народа"*. Возглавлял ряд крымско-татарских общественных организаций, связанных с американскими фондами. В 2019-м избрался в Верховную раду от партии "Голос" музыканта Святослава Вакарчука.Выступил автором десятков законопроектов. В частности, приложил руку к закону "О коренных народах Украины", где ни разу не упомянуты русские. В феврале 2022-го входил в переговорную группу с Россией. Участвовал в процессе обмена пленными. С прошлого года руководил Фондом госимущества, занимался приватизацией.По данным украинских СМИ, Умеров — креатура главы Офиса президента Андрея Ермака. Во всяком случае публично заявлял, что "уважает его".Скандальная отставка"Министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и обществом", — заявил Зеленский, представляя кандидатуру Умерова. Про коррупцию в военном ведомстве ничего не сказал, но о ее масштабах хорошо известно.В The Financial Times отставку Резникова объясняют именно коррупцией. Как сообщает Hill, министерство обороны буквально завалили обвинениями в ненадлежащем исполнении военных контрактов.Формально Резников увольняется по собственному желанию. Но в СМИ писали о его вероятном уходе уже несколько месяцев. Скандалов было все больше.Например, ведомство закупило у турецкой фирмы 180 тысяч зимних курток за 86 миллионов долларов. Оказалось, что куртки были летними, а их реальная стоимость — 29 миллионов. Кроме того, выяснилось, что для ВСУ приобретали продукты, в частности куриные яйца, по ценам в два-три раза выше рыночных.ВСУ не хватало касок, бронежилетов, медикаментов. По программе помощи эти товары завозили с Запада, и они попадали в частные магазины. Воровство в министерстве обороны — одна из причин усиления скепсиса в американском конгрессе по поводу выделения очередного транша Киеву.Что будет дальшеОтставка главы военного ведомства последовала за арестом олигарха Игоря Коломойского. С 2020-го в США ему вменяют незаконное использование средств "Приватбанка" для приобретения недвижимости в Огайо, Кентукки и Техасе. Подозревают и в коррупции на посту губернатора Днепропетровской области в 2014-2015 годах. Суд арестовал его на два месяца. Если лишат гражданства, могут экстрадировать в США.Но американцам этого мало. Поэтому Зеленский продолжает изображать активную борьбу с коррупцией. В The New York Times перечислили причины, подтолкнувшие его к назначению Умерова. Среди них затягивание конфликта и усиливающаяся критика ведомства со стороны населения и СМИ.The Wall Street Journal пишет, что замена Резникова не приведет к существенным изменениям на поле боя. По мнению украинского журналиста Юрия Бутусова, у Умерова нет ни программы действий, ни понимания того, что нужно делать. Цена этого — жизнь десятков тысяч.Политолог Александр Дудчак в беседе с РИА Новости пояснил, что Умеров — подходящая кандидатура для Киева по многим параметрам. "Он одиозный. На него есть компромат, касающийся бизнеса и личной жизни. Но так у многих. Кристально чистые до таких постов не доходят. Он вполне оптимальный вариант", — рассуждает специалист.Это назначение, уверен Дудчак, ни на что не повлияет. Ситуация со снабжением ВСУ останется прежней.Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов отметил связь Умерова с олигархом Ринатом Ахметовым. "Бюджет Минобороны — самый крупный. Иметь доступ к таким деньгам — мечта любой крупной финансово-промышленной группы. Премьер Шмыгаль — человек, аффилированный со структурами Ахметова. Теперь еще и министр обороны с ним связан. Это обеспечит олигарху полное доминирование", — говорит политолог."Главная обязанность Умерова — сидеть на потоке денег, — продолжает Денисов. — У него лучшая коррупционная должность. После скандалов, на фоне которых ушел Резников, он выстроит новые схемы под Зеленского и себя".Американцев новый министр обороны также вполне устраивает, поскольку он участвовал во многих мероприятиях грантовых организаций США. Очевидно, что его кандидатуру согласовали в Белом доме.* Запрещенная в России экстремистская организация.

