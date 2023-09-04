https://ria.ru/20230904/ukraina-1894111236.html

Рогов заявил, что нового главу Минобороны Украины давно завербовали США

Рогов заявил, что нового главу Минобороны Украины давно завербовали США - РИА Новости, 04.09.2023

Рогов заявил, что нового главу Минобороны Украины давно завербовали США

Новый министр обороны Украины Рустем Умеров давно завербован спецслужбами США, где ранее проходил обучение, заявил РИА Новости глава запорожского общественного... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T15:56

2023-09-04T15:56

2023-09-04T15:56

украина

сша

владимир рогов

владимир зеленский

алексей резников

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости. Новый министр обороны Украины Рустем Умеров давно завербован спецслужбами США, где ранее проходил обучение, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. Владимир Зеленский ранее заявил об отставке Алексея Резникова с поста министра обороны Украины и назначении главы Фонда госимущества Рустема Умерова на эту должность. "Умеров давно завербован США, где в свое время проходил обучение в рамках государственной программы обмена будущих лидеров (FLEX) и был близок к структурам турецкого оппозиционера Фетхуллаха Гюлена, подконтрольного американским спецслужбам", - сказал Рогов. По его мнению, Умеров более удобен Западу для обналичивания западных бюджетных средств, которые выводятся через Украину.

https://ria.ru/20230904/ukraina-1894007388.html

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украина, сша, владимир рогов, владимир зеленский, алексей резников